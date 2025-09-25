Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lào Cai:

Thu giữ hơn 6.100 sản phẩm kẹo, bánh nướng không rõ nguồn gốc

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 25/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường vừa phát hiện và bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 9 hơn 6.100 sản phẩm kẹo, bánh nướng không rõ nguồn gốc, để tiếp tục xử lý.

Trước đó, ngày 22/9, lực lượng chức năng kiểm tra tại kho J&T (lô F4, đường Phùng Hưng, KCN Đông Phố Mới, phường Lào Cai) phát hiện 70 thùng carton, gồm 40 thùng chứa 3.600 sản phẩm kẹo mạch nha trái cây và 30 thùng chứa 2.550 sản phẩm bánh nướng. Toàn bộ số hàng này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

10059.jpg
﻿Lực lượng chức năng thu giữ sản phẩm kẹo, bánh nướng không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Ngày 23/9, Công an tỉnh đã bàn giao toàn bộ lô hàng cho Quản lý thị trường để làm rõ. Cùng ngày, cơ quan chức năng làm việc với hai chủ lô hàng là P.T.B (SN 1998, trú tại phường Cam Đường) và N.V.C (SN 1989, trú tại phường Lào Cai).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Thành Đạt
#kẹo không rõ nguồn gốc #bánh nướng nhập lậu #kiểm tra hàng hóa Lào Cai #thu giữ hàng giả #quản lý thị trường Lào Cai #phát hiện hàng lậu #buôn bán hàng không rõ nguồn gốc #kiểm tra kho hàng Lào Cai #xử lý hàng nhập lậu #tội phạm về kinh tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục