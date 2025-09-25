Lào Cai: Thu giữ hơn 6.100 sản phẩm kẹo, bánh nướng không rõ nguồn gốc

TPO - Ngày 25/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường vừa phát hiện và bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 9 hơn 6.100 sản phẩm kẹo, bánh nướng không rõ nguồn gốc, để tiếp tục xử lý.

Trước đó, ngày 22/9, lực lượng chức năng kiểm tra tại kho J&T (lô F4, đường Phùng Hưng, KCN Đông Phố Mới, phường Lào Cai) phát hiện 70 thùng carton, gồm 40 thùng chứa 3.600 sản phẩm kẹo mạch nha trái cây và 30 thùng chứa 2.550 sản phẩm bánh nướng. Toàn bộ số hàng này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

﻿Lực lượng chức năng thu giữ sản phẩm kẹo, bánh nướng không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Ngày 23/9, Công an tỉnh đã bàn giao toàn bộ lô hàng cho Quản lý thị trường để làm rõ. Cùng ngày, cơ quan chức năng làm việc với hai chủ lô hàng là P.T.B (SN 1998, trú tại phường Cam Đường) và N.V.C (SN 1989, trú tại phường Lào Cai).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.