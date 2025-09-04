Thủ đoạn che giấu vai trò trong Công ty Chị Em Rọt của hoa hậu Thuỳ Tiên

TPO - Ngày 5/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ cùng vật chứng đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để đề nghị truy tố 5 bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Những người bị đề nghị truy tố gồm: Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật; Nguyễn Thị Thái Hằng, Chủ tịch HĐQT; Lê Thành Công; Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog), thành viên HĐQT; và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021).

Các bị can trong vụ án.

Trước đó, trong tháng 4 và tháng 5/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt giam các bị can trên.

Theo kết quả điều tra, sản phẩm kẹo rau củ Kera, thực phẩm bổ sung do Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng các cổ đông Công ty Chị Em Rọt hợp tác sản xuất và phân phối, là trung tâm của vụ án. Trong cơ cấu góp vốn, Thùy Tiên sở hữu 30% cổ phần, các cổ đông còn lại nắm giữ 70%.

Sau khi ra mắt thị trường, Thùy Tiên cùng Nguyễn Thị Thái Hằng và Phạm Quang Linh đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật, nhằm phóng đại công dụng của sản phẩm. Trong khi đó, hồ sơ kiểm nghiệm kèm công bố sản phẩm cho thấy hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera rất thấp (0,935%), gần như không có giá trị bổ sung chất xơ cho người tiêu dùng. Thậm chí, Công ty CP Asia Life – đơn vị sản xuất – cũng không làm rõ nguồn gốc nguyên liệu sử dụng.

Bị can Nguyễn Thúc Thùy Tiên (áo hồng - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021). Ảnh: BCA.

Đến cuối tháng 2/2025, khi trên mạng xã hội nổ ra tranh luận về thành phần kẹo Kera, Thùy Tiên đã chủ động đề xuất ký hợp đồng hợp thức hóa dưới danh nghĩa hợp tác quảng cáo, nhằm che giấu vai trò cổ đông và tránh ảnh hưởng hình ảnh cá nhân.

Quá trình điều tra xác định, Công ty Chị Em Rọt đã bán ra hơn 135.000 hộp kẹo Kera, thu về gần 18 tỷ đồng. Riêng Nguyễn Thúc Thùy Tiên hưởng lợi gần 7 tỷ đồng tiền “hoa hồng”.

Cơ quan điều tra khẳng định có đủ căn cứ xác định hành vi gian dối của các bị can đã trực tiếp xâm hại quyền lợi của người tiêu dùng và gây ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để xem xét, quyết định truy tố theo quy định pháp luật.