Tin mới vụ ‘tập đoàn chị em rọt’ bị tố quảng cáo lố kẹo rau củ

TPO - Sở Y tế Đắk Lắk đã có báo cáo nhanh kết quả kiểm tra công ty sản xuất kẹo rau củ được “tập đoàn chị em rọt” quảng cáo rầm rộ trong thời gian qua.

Ngày 13/3, Sở Y tế Đắk Lắk cho biết đã có báo cáo nhanh kết quả kiểm tra đối với Công ty cổ phần ASIA LIFE (địa chỉ 18/99 Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Nội dung kiểm tra gồm: Hồ sơ pháp lý; điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự, trang thiết bị của công ty; quy trình sản xuất thực phẩm; truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, hồ sơ công bố đối với bao bì chứa đựng thực phẩm...

Đoàn kiểm tra cũng lấy 1 mẫu Thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES (định lượng 96g/hộp) sản xuất tại công ty và gửi mẫu thực phẩm đến Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm theo quy định. Khi có kết quả kiểm nghiệm mẫu, Sở Y tế sẽ xem xét xử lý và báo cáo Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế theo quy định.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế kiểm tra Công ty Cổ phần ASIA LIFE. Đây là công ty sản xuất kẹo rau củ Kera cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt (TPHCM).

Sản phẩm này được team “Chị em rọt” gồm Hoa hậu Thùy Tiên, Tiktoker Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs quảng cáo. Trong đó Quang Linh Vlogs nhấn mạnh "một viên tương đương một đĩa rau" khiến dư luận tố quảng cáo lố.

Ngày 4/3 một người tiêu dùng đăng tải video cho biết đã đưa sản phẩm kẹo rau củ này đi kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 (Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia). Kết quả cho thấy, 30 viên (tương đương một hộp) chỉ có hàm lượng chất xơ 0,51g.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế Đắk Lắk kiểm tra nơi sản xuất kẹo rau củ với các nội dung gồm: Việc tuân thủ các điều kiện trong quá trình sản xuất đối với sản phẩm kẹo rau củ Kera; việc sản xuất sản phẩm kẹo rau củ Kera trên các dây chuyền đã được cấp có đúng quy định hay không và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật đồng thời công bố kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kết quả kiểm tra đề nghị báo cáo Cục An toàn thực phẩm trước ngày 12/3/2025.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã tiếp nhận thông tin

Chiều 13/3, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã trả lời câu hỏi của báo chí xoay quanh những tranh cãi về việc Hoa hậu Thùy Tiên, YouTuber Quang Linh Vlogs và TikToker Hằng Du Mục bị tố quảng cáo thổi phồng công dụng của thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES (kẹo rau củ Kera)

Ông Vũ cho biết, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã tiếp nhận thông tin sự việc. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã chỉ đạo kiểm tra điều kiện sản xuất, công bố, quảng cáo của sản phẩm kẹo rau củ Kera và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) đối với tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan.

Cục An toàn thực phẩm đã có công văn gửi Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị phối hợp kiểm tra thông tin và xử lý các vi phạm.

“Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tiếp tục theo dõi, rà soát và phối hợp xử lý khi có đề nghị của Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” - ông Vũ nói.

Theo ông Vũ, khi tham gia hoạt động quảng cáo, người nổi tiếng "phải đảm bảo truyền đạt thông tin trung thực, chính xác, rõ ràng về công dụng, tính năng của sản phẩm, hàng hóa đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là các sản phẩm trong lĩnh vực y tế, giáo dục và môi trường. Hành vi quảng cáo sai sự thật sẽ được xem xét, xử lý theo Nghị định 38 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Công tác phối hợp trong rà soát, xử lý cá nhân, đơn vị quảng cáo sai sự thật được thực hiện theo quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động quảng cáo do UBND TPHCM ban hành.

Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thực hiện thanh tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời các vi phạm trong hoạt động quảng cáo. Tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo các sai phạm về hoạt động quảng cáo theo thẩm quyền.

Công an TPHCM sẽ chỉ đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM xử lý các hoạt động quảng cáo không đúng văn bản chấp thuận, vi phạm luật hoặc có nội dung vi phạm liên quan đến an ninh, trật tự.