Thử điều gì đó khác

H.A

SVO - Cứ làm cùng một thứ và bạn sẽ cứ nhận được cùng kết quả.

Hai người đàn ông nọ là những người rất thích săn nai. Năm nào cũng vậy, khi đến mùa săn, họ lại thuê một chiếc máy bay nhỏ có người lái riêng để đưa họ tới vùng rừng núi của Canada. Năm nay, việc săn bắn diễn ra đặc biệt tốt và chỉ trong vài ngày, mỗi người đã săn được một con nai sừng tấm to lớn. Họ gọi bộ đàm cho phi công lái máy bay đến chở họ về.

Khi máy bay tới, viên phi công nhìn hai con nai lớn và nói với hai người đi săn rằng họ không thể mang theo hai cái túi nặng đến như thế được.

- Nhưng chúng tôi đã rất mất thì giờ mới săn được hai con nai này – Hai người kia phản đối – Ngoài ra, viên phi công mà chúng tôi thuê năm ngoái đã chẳng lo ngại gì về trọng lượng của hai con nai!

Tranh luận thêm một lúc, cuối cùng, viên phi công đành chịu và cho phép hai hành khách của mình đưa hai con nai lên máy bay. Cái máy bay nặng trịch chỉ bay được trên không trung có vài phút, rồi mất độ cao và lao xuống sườn núi.

Ba người trong máy bay thì may mắn không bị thương. Họ chật vật chui ra khỏi cái máy bay hỏng, rồi một người đi săn hỏi:

- Chúng ta đang ở đâu đây?

Người đi săn còn lại đáp:

- Tớ nghĩ là lần này chúng ta bay xa hơn được khoảng một dặm so với địa điểm mà chúng ta bị rơi máy bay năm ngoái.

Thì đúng là nếu cứ làm cùng một thứ, bạn sẽ cứ nhận được cùng kết quả mà.

Có câu chuyện kể rằng một con ruồi nhỏ dùng hết sức bình sinh để nỗ lực (vô ích) bay xuyên qua cửa sổ kính.

Nhưng cách này không hiệu quả.

Những nỗ lực đó không giúp ích gì được cho con ruồi, bởi nó không phá vỡ được cửa kính. Nhưng nó cứ lao vào kính, lặp đi lặp lại, dường như mỗi lần lại mạnh hơn. Mặc dù lần nào lao vào, nó cũng bị bật lại (có lẽ mỗi lần lại đau hơn!).

Cách cái cửa sổ đó chừng 10 bước chân, cửa chính đang mở. Chỉ tốn 10 giây đập cánh bay là con vật bé nhỏ này có thể thoát ra bên ngoài và được tự do. Sẽ rất dễ dàng. Nhưng việc đó đòi hỏi con ruồi phải thử một cách khác đi.

Bạn cứ làm cùng một thứ và bạn sẽ cứ nhận được cùng một kết quả. Điều này đúng với cả việc bay và cả việc sống.

Có điều gì đang không ổn đối với bạn? Một thói quen mà bạn muốn bỏ? Một mối quan hệ với bố mẹ, người yêu, bạn bè? Đâu là nguồn cơn của những bực bội thường xuyên? Bắt đầu một dự án mà bạn đã luôn hứa rằng sẽ hoàn thành? Không bao giờ có đủ tiền để chi tiêu những việc hàng ngày? Lúc nào cũng bị muộn giờ?...

Thực tế là, nếu bạn cứ làm cùng một cách, bạn sẽ vẫn cứ nhận cùng kết quả. Cho nên, nếu bạn đang không thích một số việc trong cuộc sống, thì có điều gì đó cần phải thay đổi.

Bạn có sẵn sàng thử điều gì đó khác đi?

H.A
#thay đổi thói quen #kết quả lặp lại #khả năng thích nghi #tư duy sáng tạo #phá vỡ giới hạn #đổi mới trong cuộc sống #giải pháp sáng tạo #khác biệt trong hành động #thành công nhờ đổi mới #phá vỡ vòng lặp

