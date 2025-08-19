Hành trình theo đuổi đam mê và lan tỏa những điều tốt đẹp của chàng Gen Z 2K7

SVO - Nguyễn Bảo Anh (sinh năm 2007) là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, đang nỗ lực theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên hạng A và chinh phục các đấu trường nhan sắc. Dù còn rất trẻ, Bảo Anh đã định hình được con đường mình muốn đi và không ngừng trau dồi bản thân để đạt được mục tiêu.

Bên cạnh việc học tập, Bảo Anh có nhiều sở thích thú vị như nghe nhạc, nghe postcard, tìm hiểu về triết học tâm lý và làm đồ thủ công từ gỗ. Tuy nhiên, đam mê lớn nhất của cậu bạn chính là diễn xuất. Ước mơ trở thành diễn viên hạng A là động lực để Bảo Anh không ngừng cố gắng và hoàn thiện bản thân. Hiện tại, cậu bạn đang làm người mẫu tự do, tích lũy kinh nghiệm và xây dựng nền tảng cho sự nghiệp diễn xuất sau này.

Nguyễn Bảo Anh (sinh năm 2007) đang là người mẫu tự do.

Trên hành trình trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, Bảo Anh luôn trân trọng người thầy đầu tiên của bản thân. Nhờ người thầy ấy, cậu bạn đã nhận ra bản thân mình thực sự thích điều gì và cần làm gì để có thể phát triển bản thân hơn trong tương lai.

Trong quá trình làm việc và gặp gỡ nhiều người giỏi, Bảo Anh nhận ra điểm chung của họ là sự nhiệt huyết và đam mê. Và hai người đã truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất cho cậu bạn lại chính là hai cô giáo dạy Văn cùng tên Hiền. Bảo Anh chia sẻ: "Năng lượng họ tỏa ra thực sự đã lôi cuốn và thuyết phục được bản thân mình, có lẽ đó mới chính là cái đẹp đích thực mà con người nên có".

Ước mơ trở thành diễn viên hạng A là động lực để Bảo Anh không ngừng cố gắng và hoàn thiện bản thân.

Bảo Anh chia sẻ sự cảm kích đối với hai cô giáo Hiền: "Họ đã truyền cho mình cảm hứng và dạy mình như thế nào mới là tình yêu dành cho học sinh, cái tâm của họ đặt trọn vào nghề giáo bằng cả những lời nhắn nhủ, từ những bức thư tay, tờ tiền may mắn, hay lá bồ đề".

Trên hành trình trở thành một model chuyên nghiệp, Bảo Anh luôn trân trọng người thầy đầu tiên của bản thân.

Dù phương pháp giảng dạy có đôi chút khác nhau, nhưng cả hai cô đều dốc hết tâm huyết vào từng bài giảng, khiến Bảo Anh, một người từng sợ môn văn, trở nên yêu thích môn học này và đạt được điểm số cao nhất từ trước đến nay.

Từ trải nghiệm này, Bảo Anh rút ra bài học: "Khi ta đã toàn tâm toàn ý vào một mục tiêu đã đặt ra, dùng bằng 200% sức lực thì dù có là đi lên mặt trăng cũng là điều khả thi. Nhưng, hãy là lĩnh vực mà bản thân giỏi nhất, tài năng của bạn là thứ không nên lãng phí nhất!".

Bảo Anh luôn tâm niệm câu nói: "Trên thế giới này vẫn có người tốt, nếu không thể tìm ra họ thì hãy trở thành họ".

Để có được khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt như hiện tại, Bảo Anh đã phải rèn luyện cả về thể chất lẫn tâm lý. Việc giữ một thân hình cân đối là một hành trình dài và đòi hỏi sự kiên trì. Bên cạnh đó, Bảo Anh cũng phải đối mặt với những lo lắng của gia đình và những áp lực tâm lý trong môi trường trung học phức tạp.

Bảo Anh tâm sự: "Ban đầu bố mẹ mình cũng rất thận trọng và lo lắng rất nhiều trước những cám dỗ trong giới giải trí, hay những khó khăn trong tâm lý vị thành niên cũng vậy. Một lời nói gây hiểu lầm cũng có thể khiến mình bị cô lập và đánh giá không thương tiếc, mình cũng đã chịu nhiều tổn thương về tâm lý từ áp lực bạn bè, áp lực gia đình, khiến mình nhiều lần cảm thấy nản và tự hỏi rằng: Liệu bản thân có đang đi đúng con đường không?". Tuy nhiên, Bảo Anh không bỏ cuộc mà tiếp tục nỗ lực vượt qua những khó khăn này.

Bảo Anh luôn tâm niệm câu nói: "Trên thế giới này vẫn có người tốt, nếu không thể tìm ra họ thì hãy trở thành họ". Câu nói này nhắc nhở Bảo Anh phải luôn giữ vững cái tâm sáng trong mọi tình huống và lan tỏa những điều tốt đẹp đến mọi người xung quanh. Dù chưa có thành tích đáng kể, nhưng Bảo Anh đã đặt ra mục tiêu trước mắt là chinh phục danh hiệu Mr.World Vietnam và xa hơn là trở thành "Nam vương".

(Ảnh: NVCC)