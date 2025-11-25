Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thông tin mới về không khí lạnh

Nguyễn Hoài
TPO - Sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Ngày và đêm 25/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Trời chuyển rét khô, nền nhiệt giảm sâu về đêm và sáng sớm, ngày nắng, không mưa, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Hà Nội hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Thanh Hóa đến Quảng Trị hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, cao nhất 22-25 độ.

Dự báo hình thái thời tiết rét khô còn kéo dài ở miền Bắc trong nhiều ngày tới.

Miền Bắc sẽ trải qua nhiều ngày rét khô.

Khu vực Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi hôm nay có mưa, mưa rào, cục bộ xảy ra mưa to và dông với lượng mưa từ 15- 30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, cao nhất 24-27 độ.

Khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng, nơi vừa hứng chịu một đợt mưa lũ lịch sử, hôm nay sẽ có một ngày ít mưa, thuận lợi cho công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, cao nhất 28-31 độ.

Dự báo từ khoảng ngày 28-30/11, do ảnh hưởng của cơn bão số 15, khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng lại đón mưa lớn diện rộng, trọng tâm là Bình Định cũ, Phú Yên cũ, Khánh Hòa (gồm Ninh Thuận cũ) và Bình Thuận cũ.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

