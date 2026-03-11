Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Thông tàu Bắc - Nam qua cầu Ghềnh sau 5 ngày tê liệt

Mạnh Thắng - Văn Quân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khoảng 9h sáng nay (11/3), Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức thông tàu qua cầu Ghềnh với tốc độ 5km/h, sau 5 ngày tê liệt do sự cố sà lan đâm va vào cầu Ghềnh.

Theo đó, sau khi chạy thử tải, đoàn tàu chở hàng số hiệu H4501 tải trọng 962 tấn xuất phát từ ga Biên Hòa (Đồng Nai) hướng về ga Dĩ An (TPHCM) đã di chuyển qua cầu Ghềnh an toàn với tốc độ chạy tàu 5 km/h, chính thức thông tuyến đường sắt Bắc - Nam qua cầu Ghềnh.

Sau đó, chuyến tàu khách SE6 tiếp tục lưu thông qua cầu Ghềnh theo hướng từ ga Sài Gòn - ga Biên Hòa.

cau-ghenh-13.jpg
Chuyến tàu hàng lưu thông qua cầu Ghềnh với tốc độ 5 km/h

Trước đó, trên cơ sở phân tích hư hỏng nhịp cầu Ghềnh, ngành đường sắt đã tiến hành gia cố các thanh dầm bị biến dạng do sà lan đâm va chạm gây ra tại các khoang 4, 5, 6 của nhịp 2 bằng các thanh dầm I dài 8 m liên kết với các bản mã bằng bu lông cường độ cao, hàn trực tiếp vào các nút đầu khoang 4, 5, 6 để tăng cường tính chịu lực của dầm. Đây là phương án đảm bảo an toàn chạy tàu và thông đường trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo công tác vận tải được thông suốt.

cau-ghenh-15.jpg
Sau khi thông tàu, cơ quan chức năng kiểm tra an toàn kỹ thuật cầu Ghềnh

Ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết: “Chuyến tàu hàng H-4501 là chuyến tàu đầu tiên thông tuyến đường sắt khu gian Biên Hòa - Dĩ An với vận tốc 5 km/h khi qua cầu Ghềnh. Sau chuyến tàu hàng H-4501, lúc 9h40, chuyến tàu SE6 từ Sài Gòn đi Hà Nội là chuyến tàu khách đầu tiên qua cầu Ghềnh sau khi khắc phục dầm cầu nhịp N2 cầu Ghềnh”.

cau-ghenh-14.jpg
Đoạn cầu Ghềnh bị hư hỏng được gia cố tạm thời

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, sau khi xảy ra sự cố sà lan NB-8437 đâm va vào cầu Ghềnh gây hư hại kết cấu của cầu, ngành đường sắt đã dừng chạy các đoàn tàu khách, tàu hàng qua Khu gian Biên Hòa - Dĩ An, thay đổi phương án tổ chức chạy tàu. Vụ việc đã ảnh hưởng trực tiếp đến biểu đồ chạy tàu toàn tuyến.

Hàng ngày, ngành đường sắt bãi bỏ 2 đoàn tàu khách Thống nhất, 6 đoàn tàu khách khu đoạn. Số lượng vé trả lại các tàu trên tuyến Hà Nội - TPHCM là trên 10.000 vé (hủy vé bình quân 2.000 vé/ngày). Về vận chuyển hàng hóa, bãi bỏ 3 đôi tàu chuyên tuyến/ngày, 2 đoàn tàu hàng khu đoạn; Giải thể dọc đường 6 đoàn tàu hàng chuyên tuyến; 2 đoàn tàu hàng khu đoạn. Ước tính mỗi ngày giảm 6.000 tấn hàng và tăng chi phí do cự ly chuyển tải bằng ô tô. Sự cố làm chậm tất cả các đoàn tàu từ Nha Trang đến Tháp Chàm - Sài Gòn và chậm tiếp các ngày tiếp theo.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, dự kiến đến ngày 20/3, ước tính thiệt hại thêm do sự cố này khoảng 140 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật liên quan sự cố sà lan đâm va vào cầu Ghềnh trên sông Đồng Nai.

Mạnh Thắng - Văn Quân
#đường sắt #cầu Ghềnh #sà lan #vận tải #đồng Nai #cầu bị hư hỏng

Xem thêm

Cùng chuyên mục