Thông điệp từ fanpage Thông tin Chính phủ giữa làn sóng phim ngắn “tổng tài” đang phủ sóng mạng xã hội

Thiện Dư

HHTO - Trang Thông Tin Chính Phủ đăng tải bài viết nêu rõ quan điểm xoay quanh hiện tượng phim ngôn tình "tổng tài" đang xuất hiện dày đặc trên mạng hiện nay.

Thời gian gần đây, làn sóng phim ngắn/ web-drama ngôn tình, đặc biệt với chủ đề tình yêu "tổng tài bá đạo" đang xuất hiện tràn ngập trên mạng xã hội Việt Nam. Những dự án này có thời lượng ngắn, thu về lượt xem khủng nhưng cũng đối mặt với nhiều tranh luận trái chiều về chất lượng nội dung.

490489440-1093254482848847-8740892135170143483-n.jpg
471258740617559337598325281174-1.jpg
Làn sóng phim ngôn tình "tổng tài" nở rộ trên mạng.

Xoay quanh hiện tượng phim ngôn tình "tổng tài" này, trang fanpage Thông Tin Chính Phủ đã đăng tải bài viết vào tối ngày 12/10/2025. Nguyên văn bài đăng của trang fanpage Thông Tin Chính Phủ như sau:

"Về câu hỏi của báo chí liên quan đến những phim ngắn, web-drama đề tài "Tổng tài" xuất hiện với mật độ dày đặc trên mạng xã hội với nhiều nội dung khác nhau khiến công chúng lo ngại về việc chúng có thể gây tác hại xấu đến người xem, đặc biệt là giới trẻ và trẻ em, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho biết:

Nội dung phim ngắn trên mạng xã hội được xem xét, xử lý nội dung theo Nghị định 147 của Chính phủ.

Tuy nhiên, rất khó để xác định thế nào là vi phạm pháp luật đối với loại phim này. Việc đánh giá vi phạm cần căn cứ vào nội dung cụ thể của từng tác phẩm:

Phải xác định rõ liệu nội dung đó có yếu tố tiêu cực, sai lệch, phản cảm, ảnh hưởng đến trẻ em hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục hay không... Nếu có, Cục sẽ xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, không thể chặn gỡ toàn bộ các sản phẩm thuộc chủ đề 'tổng tài', mà cần xem xét từng trường hợp cụ thể."

1-3402.jpg
Bài đăng của trang fanpage Thông Tin Chính Phủ.

Dưới phần bình luận của bài viết, đa phần mọi người bày tỏ sự đồng tình với quan điểm xử lý các nội dung tiêu cực, sai lệch, phản cảm. Nhiều khán giả đề cập đến các bộ phim từng gây chú ý một thời như "tổng tài giả nghèo và cái kết"... có thể ảnh hưởng không tốt đến người xem, đặc biệt là đối tượng nhỏ tuổi.

Ngoài ra, một số bình luận tỏ ra vui mừng khi mảng phim lịch sử được đẩy mạnh trong năm nay, với các tác phẩm chất lượng như Địa Đạo, Mưa Đỏ, Tử Chiến Trên Không... mang về doanh thu ấn tượng và tác động tích cực đến khán giả.

image.jpg
Thiện Dư
#Phim ngôn tình #phim tổng tài #phim ngôn tình tổng tài #Thông Tin Chính Phủ #trang Thông Tin Chính Phủ

