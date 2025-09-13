Thiếu niên Hà Tĩnh bỏ nhà đi xa hàng trăm km

TPO - Một cháu bé 14 tuổi từ tỉnh Hà Tĩnh bỏ nhà vào Huế đã được lực lượng công an địa phương nhanh chóng hỗ trợ tìm kiếm và bàn giao cho gia đình.

Chiều 13/9, thông tin từ Công an phường Vỹ Dạ (TP Huế) cho biết, vừa phối hợp tìm kiếm thành công cháu Đ.P.G.H. (SN 2011, trú xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh) sau khi thiếu niên này rời khỏi nhà hàng trăm km vào Huế và mất liên lạc với gia đình.

Công an phường Vỹ Dạ (Huế) phối hợp hỗ trợ tìm kiếm﻿, giúp cháu Đ.P.G.H. trở về đoàn tụ cùng gia đình. Ảnh: CACC

Trước đó, vào tối 12/9, Công an phường Vỹ Dạ nhận tin báo qua điện thoại từ Công an xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) thông báo về việc cháu H. rời nhà từ 7 giờ sáng cùng ngày. Qua định vị, vị trí của cháu được xác định tại khu vực phường Vỹ Dạ, TP Huế.

Ngay khi nhận thông tin, Công an phường Vỹ Dạ triển khai lực lượng rà soát địa bàn, thu thập thông tin từ người dân, tổ chức tìm kiếm và nhanh chóng phát hiện cháu H. ở gần nhà số 7/18 đường Ưng Bình (Vỹ Dạ).

Cháu H. sau đó được đưa về trụ sở công an phường để chăm sóc, bảo đảm an toàn và liên hệ với gia đình. Đến sáng 13/9, anh Đinh Công Lý (SN 1986, bố ruột cháu H.) đã có mặt tại Công an phường Vỹ Dạ để đón con trở về quê.

Anh Lý xúc động bày tỏ lời cảm ơn tới tập thể Công an phường Vỹ Dạ đã kịp thời triển khai lực lượng tìm kiếm thành công cháu H. trong tình trạng sức khỏe và tinh thần ổn định để đưa về đoàn tụ với gia đình.