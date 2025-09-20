Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

‘Thiên đường lồng đèn’ ở TPHCM đông nghịt người 'check-in'

Duy Anh
TPO - Còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Trung thu, phố lồng đèn Lương Nhữ Học (phường Chợ Lớn, TPHCM) đã nhộn nhịp khách tham quan, mua sắm và check-in giữa không gian đầy màu sắc và tràn ngập không khí lễ hội.

1-2.jpg
Ghi nhận vào tối 19/9, con phố dài gần 200m này đã trở nên đông đúc. Các gia đình đưa con nhỏ đến chọn lồng đèn, mua đồ chơi, trong khi giới trẻ cũng kéo đến từ sớm để dạo chơi, chụp ảnh check-in giữa không gian lung linh sắc màu.
1-8.jpg
Chị Thảo (ở Bình Tân) chia sẻ: "Tranh thủ những ngày này còn vắng, tôi cùng gia đình đến đây để mua những chiếc lồng đèn xinh xắn về trang trí nhà cũng như lưu lại những tấm hình đẹp cùng nhau".
1-11.jpg
Phố lồng đèn Lương Nhữ Học, với hơn nửa thế kỷ hình thành, đã trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi mùa Trung thu.
1-12.jpg
Những ngày này, phố lồng đèn tiếp đón hàng trăm lượt khách đến tham quan, chụp ảnh và mua sắm mỗi ngày.
1-7.jpg
Em nhỏ thích thú khi được dạo chơi trên phố lồng đèn đầy sắc màu.
1-10.jpg
Các du khách nước ngoài vô cùng thích thú trước sự lung linh đầy sắc màu của tuyến phố.
1-9.jpg
1-3.jpg
Nhiều em nhỏ theo chân cha mẹ đến khu phố, say mê ngắm nghía và háo hức chọn cho mình những chiếc lồng đèn yêu thích.
1-5.jpg

Phụ huynh mua cho con chiếc lồng đèn mới, vừa để vui chơi, vừa để trẻ cảm nhận nét văn hóa truyền thống của dịp Trung thu.

1-1.jpg
1-4.jpg
Hàng chục gian hàng san sát, rực sáng bởi muôn kiểu lồng đèn, từ truyền thống đến hiện đại, tạo nên một dải sắc màu lung linh, thu hút ánh nhìn của mọi người.
1-14.jpg
Như mọi năm, đường Lương Nhữ Học trưng bày phong phú lồng đèn, đa dạng mẫu mã. Từ loại lồng đèn giấy kiếng, giấy màu truyền thống, cho tới những chiếc lồng đèn có thiết kế hiện đại, khung bằng nhựa và có đèn LED.
1.jpg
1-6.jpg
Phố lồng đèn Lương Nhữ Học, vốn là nơi cộng đồng người Hoa sinh sống và gìn giữ nghề làm đèn lồng thủ công, mở cửa từ sáng đến khuya.
1-13.jpg

Đến mùa Trung thu, hàng trăm chiếc đèn lồng muôn sắc được treo khắp con phố, biến không gian thành bức tranh lễ hội rực rỡ, nhộn nhịp và hoành tráng, thu hút đông đảo người dân lẫn du khách đến tham quan, mua sắm và chụp ảnh.

