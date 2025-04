Thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Hỗ trợ thí sinh học chương trình cũ

TP - Kì thi tốt nghiệp THPT năm nay có 2 đối tượng thí sinh dự thi. Dù chiếm số lượng nhỏ nhưng ngành giáo dục vẫn phải đảm bảo quyền lợi tối đa cho những thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 (thí sinh tự do).

Không để thí sinh bị bỏ lại phía sau

Bộ GD&ĐT tạo điều kiện cho thí sinh học chương trình giáo dục 2006 (thí sinh tự do) được dự thi tốt nghiệp theo đúng chương trình học. Tuy nhiên, quá trình ôn tập của những thí sinh này gặp không ít khó khăn. Một số trường THPT đã “xắn tay” trợ giúp các em. Nguyễn Mạnh Linh (Hà Nội), sinh viên năm thứ nhất một trường đại học tại Hà Nội chia sẻ, em đăng kí tham dự kì thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển ĐH vì ngành đang học không phù hợp. Vừa học đại học, vừa ôn tập chương trình giáo dục phổ thông nên thời gian của Mạnh Linh rất eo hẹp. Khó khăn ở chỗ rất ít lớp ôn thi chương trình giáo dục 2006. Thậm chí có môn không có lớp để ôn luyện.

Trước những khó khăn của thí sinh tự do, địa phương đưa ra phương án hỗ trợ. Sở GD&ĐT Bắc Kạn đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát, phân loại học sinh để xây dựng các phương án dạy học đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đối với lớp 12, nhóm chuyên môn, giáo viên bộ môn nghiên cứu kĩ cấu trúc, ma trận của đề thi tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của Bộ GD&ĐT, hướng dẫn học sinh ôn tập hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng ôn tập và kết quả kì thi tốt nghiệp. Đối với học sinh đã hoàn thành chương trình THPT, giáo dục thường xuyên nhưng chưa tốt nghiệp, nếu có nguyện vọng ôn tập, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức ôn tập phù hợp với điều kiện thực tế; hỗ trợ, hướng dẫn các em đăng kí thi tốt nghiệp THPT bằng hình thức trực tuyến.

Tại Lai Châu, một số thí sinh tự do có nhu cầu đến các trường THPT hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên để ôn tập. Tuy nhiên, thực hiện quy định về học thêm, dạy thêm mới, các trường định hướng cho các em tự ôn hoặc lựa chọn cơ sở luyện thi được cấp phép ôn tập. Năm 2025, Lai Châu dự kiến có gần 4.500 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó, có 4.205 thí sinh chính thức dự thi theo Chương trình GDPT 2018. Ngành giáo dục Lai Châu đã tuyên truyền những điểm mới của kì thi đối với tất cả học sinh, phụ huynh và nhân dân nắm rõ, đặc biệt, đối với các thí sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông 2006 nhưng chưa tốt nghiệp THPT và thí sinh đã tốt nghiệp THPT nhưng có nguyện vọng dự thi để xét tuyển đại học.

Không chủ quan khi đăng kí

Thống kê sơ bộ của Bộ GD&ĐT cho thấy trên 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, thí sinh học chương trình 2018 chiếm trên 97%, còn lại là thí sinh tự do học chương trình 2006 (khoảng gần 30.000 thí sinh). Thí sinh tự do đăng kí thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 là trên 12.000 (chiếm tỉ lệ 1,2%); thí sinh thí sinh tự do đăng kí thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 trên 16.500 (chiếm tỷ lệ 1,6%).

Dù 2 ngày nữa mới hết hạn, song hầu hết thí sinh đã hoàn thành đăng kí thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Theo khuyến cáo của giáo viên có kinh nghiệm, học sinh tuyệt đối không được chủ quan ở khâu đăng này. Dù đã hoàn thành việc đăng kí thi, học sinh cần đăng nhập lại hệ thống ít nhất ba lần để kiểm tra, rà soát, bảo đảm đúng, đủ quy trình cũng như các thông tin đã đăng kí trong phiếu.

Thông tin quan trọng đầu tiên mà thí sinh cần rà soát kĩ là khai đúng chương trình đang theo học. Cụ thể ở mục 9, nếu thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông thì tích chọn “giáo dục phổ thông”, nếu là thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên thì tích chọn “giáo dục thường xuyên”.

Điểm đặc biệt của kì thi tốt nghiệp THPT năm nay là có 2 loại đề thi dành cho 2 đối tượng thí sinh. Thí sinh lưu ý điều này trong quá trình rà soát để bảo đảm đăng kí đúng đối tượng. Thí sinh hoàn thành chương trình 2018 (hiện đang học lớp 12) phải đăng kí thi môn Ngữ văn, Toán và 2 môn thi trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ công nghiệp, Công nghệ nông nghiệp, Ngoại ngữ.

Mục 10 chỉ dùng cho thí sinh tự do, thí sinh đang học lớp 12 tại các trường phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên không tích vào mục này. Đây là mục nhiều thí sinh lớp 12 nhầm lẫn. Mặc dù các trường đã hướng dẫn kĩ, song ở đợt đăng kí thử vừa qua, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết có hơn 1.300 học sinh đang học lớp 12 tích vào mục này.

Mục 14, về việc đăng kí miễn bài thi ngoại ngữ, thí sinh có nguyện vọng sử dụng chứng chỉ để miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp thì nhập chứng chỉ hợp lệ lên hệ thống. Nếu thí sinh muốn thi môn ngoại ngữ để xét tốt nghiệp nhưng đồng thời sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển đại học, cao đẳng thì không nhập chứng chỉ ngoại ngữ khi đăng kí dự thi. Các chứng chỉ ngoại ngữ sẽ được nộp bổ sung khi xét tuyển đại học, cao đẳng.

Việc chọn môn tự chọn không chỉ liên quan xét tốt nghiệp, mà còn tác động lớn đến cơ hội trúng tuyển đại học, cao đẳng. Do đó, thí sinh cần tra cứu kĩ lại đề án tuyển sinh của các trường đại học muốn xét tuyển, nếu cần thiết có thể nhờ sự hỗ trợ tư vấn của chuyên gia, giáo viên để quyết định môn thi tự chọn phù hợp. Vì sau khi hết hạn đăng kí, thí sinh không được thay đổi môn thi tự chọn.