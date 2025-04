Hơn 1 triệu thí sinh đã đăng ký dự thi Tốt nghiệp THPT 2025

TPO - Bộ GD&ĐT thông tin, tính đến 17 giờ ngày 24/4, đã có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2025.

Trong số này có 1.002.237 thí sinh lớp 12 (các em học chương trình GDPT2018), chiếm tỷ lệ 97,19%.

Thí sinh tự do có gần 29.000 em chiếm tỷ lệ 2,81%. Trong đó, thí sinh tự do đăng ký thi theo Chương trình GDPT 2018 là 12.405 (chiếm tỷ lệ 1,2%); thí sinh thí sinh tự do đăng ký thi theo Chương trình GDPT 2006 là 16.522 (chiếm tỷ lệ 1,6%).

Bộ GD&ĐT quy định thời gian thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 21/4 đến 17 giờ ngày 28/4. Như vậy, thí sinh vẫn còn 4 ngày để đăng ký dự thi.

Thí sinh cần theo dõi sát các mốc thời gian và thực hiện việc đăng ký thi tốt nghiệp THPT đúng thời hạn quy định cũng như rà soát thông tin cá nhân đảm bảo chính xác, tránh để sai sót.

Trong thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng phải khai báo trên phần mềm đầy đủ, đúng các thông tin kèm minh chứng để hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh theo quy định.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tổ chức trong 2 ngày 26-27/6 và dự kiến có hơn 1,1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Đây là kỳ thi đặc biệt vì là năm đầu tiên thực hiện chương trình GDPT 2018. Bên cạnh đó, vẫn còn học sinh học chương trình GDPT 2006 có nhu cầu đăng ký dự thi tốt nghiệp do đó, Bộ GD&ĐT phải cùng lúc có 2 đề thi, 2 lịch thi khác nhau.