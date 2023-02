THẾ GIỚI 24H: Xả súng tại căn cứ quân sự Philippines, năm người chết

TPO - Một vụ xả súng đã xảy ra tại căn cứ quân sự ở miền Nam Philippines vào khoảng 1h ngày 11/2, khiến năm binh sĩ - bao gồm cả hung thủ - thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra tại một khu tổ hợp quân sự ở thành phố Cagayan de Oro. Theo thiếu tá Francisco Garello, người phát ngôn của Sư đoàn Bộ binh 4 của quân đội Philippines, một binh sĩ đã mất kiểm soát và bắn chết bốn binh sĩ khác. Philstar cho biết cả hung thủ và các nạn nhân đều là quân nhân thuộc tiểu đoàn phục vụ bộ tư lệnh của Sư đoàn Bộ binh 4. Hung thủ là binh nhì, trong khi bốn nạn nhân bao gồm một thượng sĩ, một hạ sĩ, một binh nhất và một binh nhì.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 100 người sau trận động đất hủy diệt. Khi số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vượt qua con số 28.000, Ankara ngày càng bị chỉ trích vì phản ứng chậm và dung túng cho các công trình xây dựng kém chất lượng. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/2 đã giam giữ hàng chục nhà thầu mà họ cho là phải chịu trách nhiệm về một số tòa nhà bị sập trong trận động đất kinh hoàng hôm 6/2 ở biên giới giáp với Syria, New York Times đưa tin.

Đức dừng cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ vì mất an ninh. Ngày 11/2, hai tổ chức cứu trợ của Đức dừng hoạt động cứu hộ ở vùng bị động đất của Thổ Nhĩ Kỳ vì các vấn đề an ninh và đụng độ giữa một số nhóm người. Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc tế của Đức (ISAR) và Cơ quan Cứu trợ kỹ thuật liên bang Đức (THW) cho biết, họ sẽ nối lại công việc ngay sau khi cơ quan bảo vệ dân sự Thổ Nhĩ Kỳ xác định tình hình an toàn.

Chiến đấu cơ Mỹ bắn hạ thêm "vật thể lạ" bay qua Canada. Thủ tướng Canada Justin Trudeau chiều 11/2 cho biết ông đã ra lệnh bắn hạ “một vật thể không xác định xâm phạm không phận Canada” và mục tiêu đã bị hạ phía trên khu vực Yukon. Theo đó, một máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ đã bắn hạ vật thể này, trong chiến dịch do Bộ Tư lệnh Phòng không Vũ trụ Bắc Mỹ (Norad) tiến hành. Đây là bộ chỉ huy chung giữa Mỹ và Canada, chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực này.

Quả bom thời Thế chiến II bất ngờ phát nổ ở Anh. “Chúng tôi xác nhận một quả bom thời Thế chiến II ở thành phố Great Yarmouth đã phát nổ. Đây không phải là một vụ kích nổ có chủ đích. Sự cố xảy ra trong quá trình xử lý quả bom. Các binh sĩ và nhân viên dịch vụ khẩn cấp đều an toàn”, cảnh sát Norfolk cho biết trên Twitter ngày 11/2. (XEM CHI TIẾT...)

Hàng trăm nghìn người trên toàn nước Pháp tuần hành gây áp lực về cải cách lương hưu. Ngày 11/2, hàng trăm nghìn người đã tham gia các cuộc tuần hành trên khắp nước Pháp nhằm tăng áp lực lên chính phủ về các kế hoạch cải cách lương hưu, trong đó có tăng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64.

Đức không có ý định cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Theo hãng tin Sputnik, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 11/2 khẳng định chính phủ nước này không thảo luận việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, vì Berlin trước tiên phải thực hiện nghĩa vụ theo các gói hỗ trợ quân sự trước đây dành cho Kiev.

Nga tuyên bố tập kích cơ sở hạ tầng của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/2 đã thông báo về "một cuộc tập kích quy mô lớn" nhắm vào các cơ sở năng lượng quan trọng của Ukraine. Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga không nêu rõ các cơ sở đã tập kích. Tuy nhiên, đợt tập kích đã làm gián đoạn hoạt động cung cấp vũ khí, đạn dược của nước ngoài cho Ukraine cũng như việc triển khai lực lượng dự bị của Kiev bằng đường sắt đến tiền tuyến.