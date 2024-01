THẾ GIỚI 24H: Ukraine và Anh ký thỏa thuận an ninh chưa từng có, phát tín hiệu mạnh mẽ tới Nga

TPO - Thoả thuận hợp tác an ninh mới nhất được ký kết giữa Anh và Ukraine, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky là chưa từng có, còn Thủ tướng Rishi Sunak cho rằng nó cho phép Anh sát cánh cùng Ukraine nếu Ukraine hứng chịu một cuộc tấn công khác của Nga.

Trong một bản tin phát đi trên website của mình, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết ngày 12/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp với Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak đang thăm nước này. Trong cuộc gặp, các nhà lãnh đạo đã ký Thỏa thuận Hợp tác an ninh giữa Ukraine và Vương quốc Anh. Thoả thuận có giá trị trong 10 năm và có thể gia hạn sau đó. Phát biểu với các đại diện truyền thông sau cuộc đàm phán cùng Thủ tướng Anh Rishi Sunak ở Kiev, ông Zelensky nói: “Hôm nay là ngày mà lịch sử châu Âu đã thay đổi. Ukraine và Vương quốc Anh đã ký một thỏa thuận an ninh mới chưa từng có. Đây không chỉ đơn giản là một lời tuyên bố. Đây là một thực tế sẽ thành hiện thực nhờ sự hợp tác của chúng tôi, bao gồm các cam kết an ninh từ một cường quốc toàn cầu, Vương quốc Anh”.

Papua New Guinea ban bố tình trạng khẩn cấp vì bạo loạn. Thủ tướng Papua New Guinea James Marape đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 14 ngày tại thủ đô và đưa hơn 1.000 binh sĩ vào tình trạng sẵn sàng, sau khi cuộc biểu tình của cảnh sát và khu vực công về việc giảm lương vô cớ hôm 10/1 đã dẫn đến bạo loạn và cướp bóc khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.

Mỹ dùng 150 loại đạn tấn công 60 mục tiêu của Houthi ở Yemen. Quân đội Mỹ cho biết, họ đã sử dụng hơn 150 loại đạn dược tấn công 60 mục tiêu của Houthi để đáp trả các cuộc tấn công vào tàu chở hàng trên Biển Đỏ. Các máy bay chiến đấu, tàu, tàu ngầm của Mỹ và Anh đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công trên khắp Yemen nhằm vào các vị trí lực lượng Houthi. Nhân chứng xác nhận vụ nổ tại các căn cứ quân sự gần sân bay ở Thủ đô Sanaa và thành phố Taiz, một căn cứ hải quân tại cảng Hodeidah ở Biển Đỏ và các địa điểm quân sự ở tỉnh ven biển Hajjah.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ra lệnh tấn công Houthi từ bệnh viện. Hãng CNN dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên tại Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh và giám sát hàng chục vụ tấn công trong đêm nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen từ giường bệnh. Trước đó, Bộ trưởng Lloyd Austin, 70 tuổi, đã nhập viện hôm 1/1 vì biến chứng sau ca phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt. Các nguồn tin nói thêm rằng sau khi tấn công vào các cơ sở quân sự của Houthi ở Yemen, người đứng đầu Lầu Năm Góc đã có cuộc họp trao đổi với Hội đồng An ninh Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và Tư lệnh CENTCOM.

Biểu tình lớn ở Yemen sau vụ Mỹ-Anh không kích Houthis. Ngày 12/1, hàng chục ngàn người Yemen đã tập trung tại một số thành phố để biểu tình phản đối vụ Mỹ-Anh không kích Houthis trên lãnh thổ Yemen, theo hãng tin Reuters. Mỹ-Anh không kích Houthis nhằm đáp trả các cuộc tấn công của nhóm này vào các tàu thuyền đi qua Biển Đỏ. Theo nhóm vũ trang Houthis, các vụ không kích đã làm 5 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn về tình hình Biển Đỏ. Nga lên tiếng chỉ trích cuộc tấn công của Mỹ và Anh nhằm vào các cơ sở quân sự tại Yemen, cho rằng đây là hành động coi thường luật pháp quốc tế, làm leo thang những căng thẳng ở Trung Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc họp khẩn ngay trong ngày hôm nay, để thảo luận về vấn đề.

Quân đội và 3 nhóm vũ trang ở miền Bắc đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Myanmar. Trong một băng ghi âm gửi tới báo giới ngày 12/1, Người phát ngôn Chính quyền quân sự Myanmar Zaw Min Tun cho biết, quân đội Myanmar và liên minh các nhóm vũ trang sắc tộc ở miền Bắc nước này đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn sau các cuộc đàm phán do Trung Quốc làm trung gian trong 2 ngày 10-11/1 vừa qua tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, giáp biên giới với Myanmar.

Động đất mạnh ở Nepal. Ngày 12/1, một trận động đất có độ lớn 5,0 đã làm rung chuyển Nepal vào khoảng 17h47 theo giờ GMT, tức 0h47' ngày 13/1 theo giờ Việt Nam. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất (GFZ) của Đức cho biết tâm chấn động đất ở độ sâu 30,3 km, ban đầu được xác định ở 29,61 độ vĩ Bắc và 81,16 độ kinh Đông.

Châu Âu lập quỹ quốc phòng gần 200 triệu USD. Ngày 12/1, Ủy ban châu Âu (EC) và Quỹ Đầu tư châu Âu (EIF) đã công bố thành lập quỹ cổ phần trị giá 175 triệu euro (191,57 triệu USD) để thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Quỹ mới có tên đầy đủ là Quỹ Cổ phần Quốc phòng (DEF), đặt mục tiêu huy động được khoảng 500 triệu euro thông qua thu hút vốn từ các quỹ đầu tư tư nhân và quỹ đầu tư mạo hiểm. Trong 4 năm tới, DEF sẽ tập trung vào các dự án phát triển công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực dân sự và quốc phòng.