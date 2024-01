THẾ GIỚI 24H: Ireland phát hiện 14 người di cư trong container đông lạnh ở cảng Rosslare

TPO - Cảnh sát Ireland ngày 10/1 xác nhận đã mở cuộc điều tra về nạn buôn người sau khi 14 người di cư, trong đó có 2 trẻ em, được tìm thấy bên trong một container vận chuyển hàng đông lạnh ở cảng Rosslare.

Theo tuyên bố của cảnh sát Ireland, nhà chức trách Vương quốc Anh đã thông báo cho các đồng nghiệp Ireland sau khi 1 người di cư ra tín hiệu cảnh báo trước khi tàu cập cảng, đồng thời nêu rõ 9 người đàn ông, 3 phụ nữ và 2 bé gái đều có sức khỏe tốt sau khi được kiểm tra y tế. Trong khi đó, truyền thông Ireland đưa tin hầu hết những người di cư được phát hiện đều là người Kurd đến từ Iran, Iraq và một số quốc gia khác. Họ được tìm thấy trong một chiếc xe bị chặn lại khi đang rời khỏi phà xuất phát từ cảng Zeebrugge ở Bỉ hôm 8/1.

Ecuador trấn áp băng đảng tội phạm xông vào đài truyền hình. Vụ bắt cóc con tin tại 1 đài truyền hình ở thành phố lớn nhất Ecuador, Guayaquil, đã kết thúc với việc tất cả những kẻ tấn công bị bắt giữ và các con tin được giải cứu, Cảnh sát trưởng quốc gia Ecuador Cesar Augusto Zapata Correa tối 9/1/2024 thông báo.

Tổ chức Y tế thế giới chưa thể tiếp cận Dải Gaza suốt 2 tuần qua. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã hủy một chuyến chở hàng y tế cứu trợ được lên kế hoạch đến Dải Gaza vào ngày 10/1 do lo ngại về các vấn đề an ninh. Đây là lần thứ 6, WHO phải hủy kế hoạch cứu trợ Dải Gaza trong 2 tuần qua.

Houthi tuyên bố tấn công tàu Mỹ. Ngày 10/1, lực lượng vũ trang Al Houthi tại Yemen ra tuyên bố xác nhận thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa đối hạm nhằm vào chiến hạm Mỹ trên Biển Đỏ. Houthi đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào các tàu Israel, hoặc các tàu đến và đi từ các cảng của Israel tại Biển Đỏ và Biển Ả rập, chừng nào chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza còn tiếp diễn.

Anh triển khai tàu chiến, tàu sân bay tham gia huấn luyện chung ở Ấn Độ Dương. Ngày 10/1, Chính phủ Anh thông báo sẽ gửi tàu chiến đến Ấn Độ Dương vào cuối năm nay và tàu sân bay tới khu vực này vào năm 2025 để tham gia huấn luyện chung và hoạt động với lực lượng của Ấn Độ khi hai nước tăng cường mối quan hệ an ninh song phương.

NATO hứa bơm vũ khí nhiều hơn cho Ukraine trong năm 2024. Tại cuộc họp Hội đồng NATO - Ukraine ở Brussels, NATO tuyên bố viện trợ hàng tỷ euro về "sự hỗ trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo lớn" cho Ukraine vào năm 2024. Tuy nhiên, tuyên bố sau cuộc họp Hội đồng NATO - Ukraine không đề cập đến thông tin cụ thể về việc NATO chuyển giao vũ khí mới cho Ukraine và không nêu rõ số tiền Kiev sẽ nhận.

Phòng không Ukraine kiệt sức vì Nga liên tiếp "dội mưa" tên lửa và máy bay không ngưởi lái. Quan chức Không quân Ukraine thừa nhận, kho vũ khí phòng không của nước này đã cạn kiệt khi cố gắng bắn hạ loạt tên lửa và máy bay không người lái (UAV) từ phía Nga. Theo hãng tin RT, hôm 9/1, phát ngôn Không quân Ukraine Yury Ignat cho biết “các cuộc không kích dữ dội của Nga buộc Ukraine phải sử dụng số lượng phương tiện phòng không tương ứng. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần nhiều vũ khí hơn, do Nga không ngừng tăng cường tấn công”.

Phần Lan gia hạn thời gian đóng cửa biên giới với Nga. Chính phủ Phần Lan sẽ gia hạn đóng cửa biên giới phía đông với Nga do mối đe dọa vẫn về người di cư vượt biên vẫn chưa chấm dứt. Chính phủ Phần Lan dự kiến nhóm họp hôm nay, ngày 11/1 để quyết định các bước tiếp theo liên quan tới vấn đề biên giới với Nga. Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Mari Rantanen nói với đài MTV3: "Có khả năng Helsinki sẽ gia hạn thời gian đóng cửa biên giới với Nga tới sau ngày 14/1. Nga có vẻ không có thay đổi nào trong hành động".

Phần Lan và Trung Quốc thảo luận về đường ống khí đốt bị hư hỏng. Ngày 10/1, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cho biết ông đã có các cuộc thảo luận "mang tính xây dựng" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về sự cố đường ống khí đốt ở biển Baltic xảy ra năm 2023. Trước đó, vào tháng 10/2023, cảnh sát Phần Lan phát hiện một mỏ neo được cho là đã làm hỏng đường ống Balticconnector nối Phần Lan với Estonia. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo Phần Lan và Trung Quốc cũng đã thảo luận về các mối quan hệ song phương và các vấn đề chính trị toàn cầu.