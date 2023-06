THẾ GIỚI 24H: Ukraine tuyên bố giành lại phần lãnh thổ đáng kể đầu tiên

TPO - Ukraine ngày 11/6 (giờ địa phương) cho biết quân đội nước này đã tiến công tại 3 ngôi làng ở phía Đông Nam đất nước, đây là khu định cư đáng kể đầu tiên mà Kiev giành được kể từ khi phát động một cuộc phản công vào tuần trước.

Các lực lượng của Kiev đã đăng tải video cho thấy binh sĩ kéo cờ Ukraine tại một tòa nhà bị đánh bom ở làng Blahodatne thuộc vùng Donetsk và tạo dáng với lá cờ của đơn vị họ ở làng Neskuchne liền kề. Tuy nhiên, những video này chưa được xác minh, theo Reuters. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar sau đó khẳng định, các lực lượng nước này đã “giải phóng” Makarivka, ngôi làng tiếp theo ở phía Nam, và tiến được từ 300 đến 1.500 m theo hai hướng ở mặt trận phía Nam. “Không có vị trí nào bị mất trên các hướng mà lực lượng của chúng tôi đang ở thế phòng thủ,” Maliar cho biết trên Telegram.

Nga cáo buộc Ukraine tấn công tàu hải quân Nga bảo vệ đường ống khí đốt trên Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 11/6: “quân đội Ukraine đã thực hiện một nỗ lực không thành công bằng xuồng không người lái để tấn công tàu Priazovye của Hạm đội Biển Đen đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ và Dòng chảy Xanh ở khu vực Đông Nam của Biển Đen”. (XEM CHI TIẾT...)

Nga và Ukraine trả tự do cho gần 200 tù binh sau các cuộc đàm phán. Tối 11/6, Nga và Ukraine đã cùng thông báo về việc trao trả gần 100 tù binh từ mỗi bên. Trên ứng dụng Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 94 tù binh Nga do Ukraine bắt giữ đã được trả tự do sau các cuộc đàm phán và họ sẽ được đưa tới một cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Trong khi đó, ông Andriy Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine cho hay 95 tù binh Ukraine đã trở về, trong đó có một số người bị thương. Những tù bình này là thành viên của các lực lượng vệ binh quốc gia và biên phòng.

Xung đột tiếp diễn ở Sudan ngay khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực. Các nhân chứng cho biết chỉ khoảng 10 phút sau khi lệnh ngừng bắn giữa quân đội với nhóm bán quân sự Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) hết hiệu lực vào 6h00 sáng 11/6, thủ đô Khartoum lại chìm trong các cuộc pháo kích và đụng độ. Theo lời các nhân chứng, giao tranh tiếp diễn tại cả Khartoum và thành phố Omdurman ở phía Bắc, cũng như phố Al-Hawa, một tuyến phố huyết mạch ở phía Nam thủ đô.

Ba Lan khẳng định không liên quan đến các vụ nổ đường ống dẫn khí. Ngày 11/6, người phát ngôn của bộ trưởng điều phối các cơ quan đặc biệt của Ba Lan, ông Stanislaw Zaryn, khẳng định Ba Lan không liên quan đến các vụ nổ tại 2 đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc từ Nga tới châu Âu. Và việc gắn Ba Lan với những sự kiện này là không có cơ sở.

Indonesia đưa vào vận hành 2 bệnh viện nổi phục vụ dân ở các đảo xa. Ngày 10/6, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia đã khánh thành hai bệnh viện nổi Laksamana Malahayati (Đô đốc Malahayati) và Kapal Kesehatan Rakyat (Bệnh viện nổi Nhân dân). Bộ trưởng Giao thông Vận tải Indonesia Budi Karya Sumadi cho biết hoạt động của Laksamana Malahayati và Kapal Kesehatan Rakyat đóng vai trò rất quan trọng, do Indonesia là một quốc gia quần đảo rộng lớn, với vùng nước bao phủ 2/3 diện tích lãnh thổ. Quốc gia này cần đóng thêm nhiều tàu tương tự để phục vụ các khu vực đảo xa.

Hàn Quốc và Nhật Bản không ngừng phòng bị trước khả năng phóng tên lửa và vệ tinh của Triều Tiên. Ngày 11/6, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết nước này sẽ không mất cảnh giác mặc dù khoảng thời gian phóng vệ tinh dự kiến của Triều Tiên đã hết, vì Bình Nhưỡng có thể tiến hành một vụ phóng bất cứ lúc nào. Cùng ngày, Nhật Bản cũng tuyên bố duy trì các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trong tình trạng báo động và tuyên bố bắn hạ bất kỳ vật thể nào mà họ cho là đe dọa tới lãnh thổ nước này.

Cảnh sát Hàn Quốc bắt 77 người liên quan các vụ gián điệp thương mại. Ngày 11/6, cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã bắt giữ tổng cộng 77 đối tượng liên quan đến 35 vụ gián điệp thương mại. Theo hãng tin Yonhap, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc (NPA) đã tiến hành chiến dịch truy quét gián điệp thương mại từ ngày 1/2-31/5 vừa qua. Trong số này có 27 vụ liên quan đến hoạt động gián điệp thương mại tại các công ty trong nước và 8 vụ liên quan đến rò rỉ bí mật công nghệ ra nước ngoài.