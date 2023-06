THẾ GIỚI 24H: Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khởi động tranh cử, thách thức 'sếp' cũ Donald Trump

TPO - Cựu Phó Tổng thống Mike Pence chính thức tuyên bố bước vào cuộc chiến giành đề cử của đảng Cộng hòa, cạnh tranh với cựu Tổng thống Donald Trump, trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Theo đài CNN, trong một video giới thiệu được công bố ngày 7/6 trước khi chiến dịch tranh cử của ông bắt đầu, cựu Phó Tổng thống Pence tự nhận mình là một thành viên đảng Cộng hòa thời Reagan, đang tìm cách đưa nước Mỹ trở lại với các nguyên tắc bảo thủ. Cuộc tranh cử tổng thống của Pence đặt ông vào một vị trí đặc biệt khi ông trở thành phó tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ hiện đại thách thức ông chủ cũ của mình, người hiện đang là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử của đảng Cộng hòa trên đường đua vào Nhà Trắng năm 2024. Mặc dù là "phó tư lệnh" trung thành với cựu Tổng thống Trump, Mike Pence đã đoạn tuyệt với "sếp" cũ khi từ chối lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 và chủ trì phiên họp chứng nhận của Quốc hội về chiến thắng của ứng cử viên Joe Biden vào ngày 6/1/2021.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ bắt đầu cuộc tập trận triển khai các lực lượng không quân tại châu Âu, được đánh giá là có quy mô lớn nhất trong lịch sử của tổ chức này vào tuần tới. Theo các quan chức Đức và Mỹ, cuộc tập trận "Air Defender 23" (Phòng không 23) sẽ diễn ra trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày 12/6 tới, với sự tham gia của 220 máy bay quân sự từ 25 nước thành viên và các nước đối tác. Tập trận do lực lượng Đức dẫn đầu.

Ukraine bác lời kêu gọi "đóng băng" xung đột với Nga. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói các cuộc đàm phán về giải quyết cuộc xung đột với Nga không thể bắt đầu bằng việc ngừng bắn. “Nếu ai đó nghĩ rằng nên đóng băng cuộc xung đột và sau đó tìm cách giải quyết nó, thì không hiểu vấn đề”, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói hôm 7/6, sau chuyến công du các nước châu Phi. Theo Ngoại trưởng Dmytro Kuleba, hơn 100 vòng tham vấn và nỗ lực ngừng bắn kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 chỉ dẫn đến xung đột diện rộng ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Hungary: Vũ khí gửi đến Ukraine có thể bị chuyển sang quốc gia khác. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cảnh báo số vũ khí nước ngoài gửi đến Ukraine có thể gây ra sự hỗn loạn ở nơi khác trên thế giới sau khi xung đột kết thúc. Phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Budapest hôm 6/6, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cảnh báo xung đột Nga - Ukraine gây ra những hậu quả rộng lớn hơn bên ngoài biên giới Ukraine. Ngoại trưởng Hungary nhấn mạnh dòng chảy vũ khí tự do tràn vào Đông Âu từ Ukraine chắc chắn sẽ tạo ra khủng hoảng, gây ra bạo lực và tình trạng bất ổn mới.

Ukraine chuyển từ phòng thủ sang tấn công xung quanh Bakhmut. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar hôm 7/6 cho biết, các lực lượng của Kiev đã chuyển từ phòng thủ sang tấn công xung quanh Bakhmut. Hãng tin CNN dẫn lời bà Maliar nói, trong những ngày qua lực lượng Ukraine đã tiến được từ 200m tới 1.100m quanh các khu vực khác nhau của Bakhmut, song không nói chính xác vị trí nào. Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, các chiến binh của nhóm quân sự Wagner hầu như đã rút lui và phần lớn các cuộc giao tranh hiện nay do quân đội chính quy của Nga đảm trách. Bakhmut vẫn là tâm điểm của các cuộc xung đột.

Canada bổ sung 13 quốc gia vào danh sách miễn thị thực du lịch. Canada vừa bổ sung thêm 13 quốc gia vào danh sách các nước có cư dân đủ điều kiện đến thăm “xứ sở lá phong” mà không cần thị thực (visa) du lịch, bao gồm: Antigua và Barbuda, Argentina, Costa Rica, Maroc, Panama, Philippines, St. Kitts và Nevis, St. Lucia, St. Vincent và Grenadines, Seychelles,Trinidad và Tobago, Thái Lan và Uruguay. Thông cáo của IRCC nêu rõ, những du khách đi bằng đường hàng không từ các nước này giờ đây có thể đến du lịch Canada tối đa 6 tháng mà không cần visa.

Nga, Ukraine "đấu khẩu" tại Liên Hợp Quốc về vụ vỡ đập thuỷ điện Kakhovka. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 6/6 đã họp khẩn cấp theo đề nghị của cả Nga và Ukraine liên quan đến vụ vỡ đập Kakhovka ở Kherson, miền Nam Ukraine. Tại cuộc họp, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia đổ lỗi cho Ukraine cố tình làm vỡ đập để tạo "cơ hội thuận lợi" cho việc tái tập hợp lực lượng tiếp tục phản công. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nga không đưa ra bằng chứng cụ thể cho cáo buộc này.

Indonesia đình chỉ dự án 7,3 tỷ USD do Trung Quốc tài trợ. Bộ Vận tải Indonesia và 3 công ty cố vấn đã yêu cầu đình chỉ kế hoạch đưa vào vận hành thương mại hệ thống đường sắt cao tốc trị giá 7,3 tỷ USD do Trung Quốc tài trợ vào tháng 8. Tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Indonesia đã đội vốn khoảng 1,2 tỷ USD và chậm 4 năm so với kế hoạch xây dựng ban đầu.

Hàn Quốc công bố Chiến lược An ninh Quốc gia. Chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 7/6 đã công bố Chiến lược An ninh Quốc gia, nhằm hiện thực hóa mục tiêu biến quốc gia Đông Bắc Á này trở thành một quốc gia quan trọng toàn cầu. Chiến lược An ninh quốc gia gồm 107 trang bằng tiếng Hàn và 150 trang bằng tiếng Anh, trình bày về các chính sách của chính quyền đương nhiệm về các vấn đề đối ngoại cũng như quốc phòng, trong đó vạch ra các mục tiêu nhằm hiện thực hóa tầm nhìn “quốc gia quan trọng toàn cầu”.