Mỹ sôi sục vì phát hiện hàng loạt vật thể bay bí ẩn ở khu vực nhạy cảm

TPO - Thiết bị bay bí ẩn xuất hiện trong bầu trời đêm ở các khu vực quân sự nhạy cảm của Mỹ ở New Jersey và Maryland trong mấy ngày qua. Một thượng nghị sĩ kêu gọi bắn rơi những vật thể này.

Cảnh sát thành phố Bowie, bang Maryland, cho biết họ nhận được nhiều cuộc gọi và đang cố gắng điều tra, nhưng không phát hiện được điều gì.

Cựu Thống đốc Maryland Larry Hogan cũng đặt câu hỏi về những vật thể kỳ lạ này. Ông đăng 1 video lên mạng xã hội X mà ông cho biết đã quay vào khoảng 9h45 tối 12/12 từ nhà riêng của ông ở Davidsonville.

“Bản thân tôi đã chứng kiến ​​(và quay video) những vật thể dường như là hàng chục máy bay không người lái cỡ lớn bay trên trời”, ông Hogan cho biết.

Trong đêm 12/12, Jazmine Johnson ở Crofton cho biết cô đã nhìn thấy thứ gì đó trên trời khi cô lái xe trên tuyến đường 50 qua Bowie. Cô cho biết đã nhìn thấy những vật thể như vậy trong 2 đêm liên tiếp.

Cô nhận ra đó không phải là máy bay. Anh trai cô cũng nhìn thấy vật thể tương tự vào tuần trước, khi lái xe từ Laurel đến Glenarden.

Một thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi "bắn hạ nếu cần thiết" những thiết bị không người lái bí ẩn xuất hiện trong đêm ở khu vực nhạy cảm ở New Jersey và những nơi khác thuộc vùng Trung Đại Tây Dương, dù chưa rõ ai sở hữu những thiết bị đó.

"Chúng ta nên tiến hành một số phân tích tình báo rất khẩn cấp và loại chúng khỏi bầu trời, đặc biệt nếu chúng bay qua các sân bay hoặc căn cứ quân sự", Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal phát biểu ngày 13/12, khi mối lo ngại về máy bay không người lái lan khắp Đồi Capitol.

Ông cho biết, người dân ở khu vực New York lo ngại máy bay không người lái có thể va vào máy bay thương mại, vì thế ông kêu gọi chính quyền của Tổng thống Joe Biden minh bạch hơn.

Nhà Trắng cho biết kết quả điều tra cho thấy nhiều vụ trong số đó là máy bay có người lái đang bay hợp pháp.

Người phát ngôn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby xác nhận không có vụ việc nào như vậy xảy ra trong không phận hạn chế. Ông cho biết lực lượng tuần duyên Mỹ chưa phát hiện bất kỳ sự tham gia nào của các tàu nước ngoài trên biển vào những hoạt động như vậy.

"Chúng tôi hiện không có bằng chứng nào cho thấy các vụ báo cáo nhìn thấy máy bay không người lái đe dọa an ninh quốc gia hoặc an toàn cộng đồng hoặc có liên quan đến nước ngoài”, ông Kirby nhắc lại tuyên bố của Lầu Năm Góc và Thống đốc New Jersey Phil Murphy.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết những vật thể đó không phải máy bay không người lái của quân đội Mỹ.

Trong một tuyên bố chung được đưa ra ngày 13/12, FBI và Bộ An ninh Nội địa cho biết đang phối hợp với các cơ quan khác để điều tra tình hình và xác nhận xem các báo cáo có thực sự là máy bay không người lái hay máy bay có người lái.

Mối lo ngại gia tăng một phần từ vụ phát hiện các vật thể bay gần Picatinny Arsenal, một cơ sở nghiên cứu và sản xuất của quân đội Mỹ, và trên sân golf của Tổng thống đắc cử Donald Trump ở Bedminster.

Bình Giang