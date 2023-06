THẾ GIỚI 24H: Binh sĩ Israel-Ai Cập đấu súng tại khu vực biên giới

TPO - Ngày 3/6, ba binh sĩ Israel và một sĩ quan an ninh Ai Cập đã thiệt mạng gần biên giới giữa hai nước, trong một vụ việc hiếm hoi mà cả Israel và Ai Cập cho biết họ đang cùng điều tra.

Quân đội Israel cho biết một cảnh sát Ai Cập đã bắn chết hai binh sĩ Israel trong khi họ bảo vệ một chốt quân sự ở biên giới Ai Cập ngày 3/6. Cũng theo phía Israel, sĩ quan Ai Cập này và một người lính Israel khác đã thiệt mạng trong cuộc đọ súng bên trong lãnh thổ Israel vài giờ sau đó. Trong khi đó, quân đội Ai Cập cho hay 3 nhân viên an ninh Israel và một nhân viên an ninh Ai Cập đã thiệt mạng trong cuộc đọ súng khi nhân viên an ninh Ai Cập truy đuổi những kẻ buôn lậu vượt biên. Theo các nguồn tin từ hai bên, giới chức Ai Cập và Israel đang hợp tác chặt chẽ để điều tra tình huống xảy ra vụ việc.

Thổ Nhĩ Kỳ bổ nhiệm những nhân vật mới đứng đầu các vị trí chủ chốt. Ngày 3/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã bổ nhiệm nội các mới của chính phủ nước này, bao gồm những nhân vật mới đứng đầu các vị trí chủ chốt. Động thái này diễn ra sau khi ông Erdogan giành chiến thắng trong vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm 28/5, qua đó kéo dài thời gian cầm quyền của mình sang thập niên thứ 3.

Quân đội Iraq không kích nơi ẩn náu của IS, tiêu diệt 10 tay súng. Ngày 3/6, quân đội Iraq thông báo đã tiêu diệt ít nhất 10 chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, trong các cuộc tấn công ở tỉnh Diyala, miền Đông Iraq trong 24 giờ qua.

Quan chức ngoại giao cấp cao Mỹ thăm Trung Quốc trong tuần tới. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông Daniel Kritenbrink thăm Trung Quốc và New Zealand từ 4/6 tới 10/6. Tại Trung Quốc, ông Kritenbrink sẽ thảo luận những vấn đề chính trong quan hệ song phương. Đi cùng ông Kritenbrink còn có Giám đốc cấp cao phụ trách vấn đề Trung Quốc và Đài Loan tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, bà Sarah Beran.

Indonesia đề xuất lập khu phi quân sự trong kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Tại Đối thoại An ninh Quốc phòng Shangri-La lần thứ 20 đang diễn ra tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto đã đề xuất nhiều điểm liên quan việc ngừng bắn và xây dựng một khu vực phi quân sự (DMZ) trong khoảng 15km từ vị trí của các bên. Khu vực phi quân sự này sẽ được giám sát bởi các Lực lượng Gìn giữ hòa bình do Liên Hợp Quốc đứng đầu.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ bên lề Đối thoại Shangri-La. Phát biểu với truyền thông bên lề Đối thoại Shangri-La, quan chức quốc phòng Trung Quốc ngày 3/6 đã chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ “đổi trắng thay đen” trong vấn đề Đài Loan, đồng thời cho rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm về những khó khăn hiện tại trong quan hệ quốc phòng hai nước hiện nay.

Nga nêu điều kiện tham gia trở lại New START. Ngày 3/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố điều kiện để nước này nối lại việc thực thi đầy đủ Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) là Mỹ từ bỏ "chính sách thù địch" nhằm vào Nga.

Tổng thống Joe Biden ký duyệt dự luật nâng trần nợ công. Ngày 3/6, Tổng thống Joe Biden đã ký duyệt dự luật đình chỉ trần nợ công của Mỹ ở mức 31.400 tỷ USD, tránh cho nước Mỹ khỏi nguy cơ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử. Với tên gọi chính thức là Đạo luật trách nhiệm tài khóa, dự luật này đình chỉ trần nợ công đến năm 2025, hạn chế chi tiêu phi quốc phòng, mở rộng điều kiện đối với các cá nhân được nhận trợ cấp chính phủ và thu lại một số quỹ hỗ trợ COVID-19 và nhiều chính sách khác.