THẾ GIỚI 24H: Nga tuyên bố phá hủy nhà kho chứa 5 tấn đạn dược của Ukraine

TPO - Pháo binh Nga đã phá hủy một nhà kho chứa 5 tấn đạn dược của Ukraine tại một nhà máy ở Kherson, một đại diện của cơ quan khẩn cấp khu vực này thông báo tới báo giới ngày 2/6.

"Một cuộc tấn công đã được tiến hành ngày hôm nay nhằm vào kho đạn dược của một trong trong những đơn vị của Lữ đoàn Phòng thủ Mặt đất 124 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, nằm trong nhà máy silicate tại thành phố Kherson. Nhà kho này chứa 5 tấn đạn dược", nguồn tin trên cho hay. Theo người này, các tên lửa sử dụng cho hệ thống tên lửa phóng loạt Olkha, lựu pháo 2A65 Msta-B, lựu pháo D-30 cỡ nòng 122mm, đạn pháo và đạn dược cho các hệ thống pháo do nước ngoài sản xuất của Ukraine đã bị phá hủy. Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cũng cho biết Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác phóng từ trên không nhằm vào các địa điểm quân sự quan trọng của Ukraine và tuyên bố tất cả mục tiêu được chỉ định đều bị nhắm trúng.

Giao tranh làm 500 người chết và 13 khu dân cư ở Darfur (Sudan) bị phá hủy. Số người chết trong cuộc giao tranh kéo dài hơn 3 tuần qua tại thành phố El Geneina, thủ phủ của bang Tây Darfur của Sudan đã lên tới hơn 500 người và khoảng 1.000 người bị thương, 13 trong số 24 khu dân cư bị phá hủy hoàn toàn. Kể từ giữa tháng 5, thành phố El Geneina đã chứng kiến ​​​​các cuộc giao tranh dữ dội và tình trạng cướp bóc, an ninh hỗn loạn. Hơn 100.000 người phải đi lánh nạn sang các nước láng giềng. Thành phố bị thiếu điện trầm trọng cùng các dịch vụ thông tin liên lạc, giao thông vận tải bị đình trệ.

Liên Hợp Quốc cảnh báo tội phạm có tổ chức chuyển tuyến đường ma túy tại Đông Nam Á. Bên cạnh đó, các tổ chức buôn bán ma túy đã sử dụng tuyến đường buôn lậu mới để vận chuyển số lượng lớn methamphetamine và nhiều loại ma túy khác khắp khu vực. Theo thông báo của Cơ Quan Phòng, Chống Ma Túy và Tội Phạm của Liên Hợp Quốc hôm 2/6, gần 151 tấn methamphetamine đã bị thu giữ ở Đông Nam và Đông Á vào năm ngoái cùng lượng kỷ lục 27,4 tấn ketamine - tăng 167% so với năm 2021.

Hai đoàn tàu đâm nhau ở Ấn Độ, hàng trăm người thương vong. Truyền thông Ấn Độ đưa tin, hàng chục người được cho đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương khi 2 tàu hỏa đâm nhau ở bang Odisha, miền Đông đất nước. AP dẫn lời các quan chức Ấn Độ cho biết, khoảng 400 người bị thương và được đưa tới bệnh viện chữa trị sau khi tai nạn kinh hoàng xảy ra ở quận Balasore thuộc bang Odisha, cách thủ đô New Delhi gần 1.600km về phía đông bắc, vào tối 2/6 (giờ địa phương).

Mỹ khẳng định sẵn sàng đàm phán hiệp ước vũ khí mới với Nga và Trung Quốc. Ngày 2/6, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết Mỹ sẵn sàng duy trì giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân theo Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) nếu Nga thực hiện bước đi tương tự. Ông cũng kêu gọi Nga tham gia hiệp ước mới thay thế New START sẽ hết hiệu lực vào năm 2026.

Không quân Mỹ lên tiếng về thông tin máy bay AI tiêu diệt người điều khiển. Không quân Mỹ đã chính thức phản hồi về thông tin lực lượng này tiến hành mô phỏng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đó một máy bay không người lái "quyết định thủ tiêu" người điều khiển để ngăn người này can thiệp vào việc hoàn thành nhiệm vụ của nó. Người phát ngôn lực lượng không quân Mỹ Ann Stefanek phủ nhận việc tổ chức mô phỏng AI. Bà Stefanek cho biết: “Bộ Không quân đã không tiến hành bất kỳ mô phỏng máy bay không người lái AI nào đồng thời vẫn cam kết sử dụng có đạo đức và trách nhiệm công nghệ AI”. Theo bà Ann Stefanek, những bình luận của Đại tá Hamilton "chỉ được trích một phần và là giai thoại”.

Nga tạm ngừng bơm khí đốt qua đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 2/6, tập đoàn độc quyền khí đốt của Nga Gazprom thông báo sẽ ngừng bơm khí đốt trên cả hai nhánh của đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 1 tuần. Thông báo của Văn phòng báo chí Gazprom nêu rõ quyết định tạm ngừng cung cấp liên quan hoạt động bảo trì đường ống hằng năm diễn ra từ ngày 5-12/6 tới.

Thụy Sỹ bác kiến nghị tái xuất khẩu vũ khí cho Kiev. Hãng tin Tass trích dẫn thông cáo báo chí của Quốc hội Thụy Sỹ cho hay, các nhà lập pháp nước này đã bỏ phiếu bác bỏ một đề xuất của Ủy ban Chính sách an ninh về việc cho phép tái xuất khẩu vũ khí sang Ukraine. Với vị thế trung lập, cho đến nay, Thụy Sỹ không xuất khẩu vũ khí cho Kiev, đồng thời cấm tái xuất vũ khí do nước này sản xuất và bán cho các quốc gia khác đến các vùng xung đột.

Nga sắp triển khai UAV tự sát mới trong hoạt động quân sự ở Ukraine. Máy bay không người lái cảm tử (UAV kamikaze) mới Privet-82 của Nga đã vượt qua các cuộc thử nghiệm trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và hiện đang được chuẩn bị để đưa vào sử dụng trong chiến đấu. UAV Privet-82 có phạm vi hoạt động 30 km, có thể tăng tốc lên 140 km/h và mang trọng tải 5,5 kg. Tính đến thời điểm hiện tại, 12 UAV Privet-82 đã được đưa tới khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.