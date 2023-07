THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên phóng tên lửa giữa lúc tàu ngầm thứ hai của Mỹ ghé Hàn Quốc

TPO - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết nửa đêm 25/7 theo giờ địa phương, tức tối 24/7 giờ Hà Nội, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết những vật thể này sau đó đã rơi xuống ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Trong khi đó, hãng tin Yonhap cũng dẫn thông báo của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo trong tối 24/7. Thông báo nêu rõ quân đội Hàn Quốc đang phân tích vụ phóng mới nhất của Bình Nhưỡng để xác định chính xác loại tên lửa được phóng đi.

Hai tàu ngầm hạt nhân Mỹ liên tiếp tới Hàn Quốc. Trong hai tuần của tháng 7/2023, hai tàu ngầm của Mỹ đã lần lượt cập cảng Hàn Quốc. Đây là nỗ lực khẳng định sự tăng cường hợp tác an ninh giữa hai quốc gia. Ngày 23/7 tàu ngầm hạt nhân USS Annapolis đã cập cảng hải quân trên đảo Jeju ở miền Nam Hàn Quốc. Hải quân Hàn Quốc cho biết sự hiện diện của chiếc tàu này sẽ giúp tăng cường vị thế phòng thủ chung của hai nước cũng như tiến hành các hoạt động giao lưu nhằm kỷ niệm 70 năm liên minh Mỹ-Hàn.

Cháy rừng ở Hy Lạp khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán. Vụ cháy rừng lớn trên hòn đảo Rhodes của Hy Lạp ngày 24/7 đã khiến cho 19.000 người bao gồm cả khách du lịch tới hòn đảo này phải sơ tán. Đây cũng là kỷ lục số lượng người phải sơ tán khỏi thảm họa cháy rừng trong vài năm trở lại đây. Hy Lạp đang chứng kiến làn sóng nhiệt tăng cao từ 40 độ C cho tới 45 độ C khiến cho nhiều khu vực của nước này xảy ra các trận hỏa hoạn lớn.

Lật thuyền ngoài khơi thủ đô Senegal khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Ngày 24/7, giới chức Senegal cho biết ít nhất 14 người đã thiệt mạng trong một vụ lật thuyền ngoài khơi thủ đô Dakar của nước này. Nguồn tin trên cho biết khả năng cao những người thiệt mạng đều là người di cư. Lực lượng cứu hộ đã triển khai công tác tìm kiếm các thi thể kể từ đêm 23/7 và cho biết số người thiệt mạng trong vụ chìm thuyền này có thể tăng lên 16 người.

Pakistan: Cựu Thủ tướng Imran Khan đối mặt với lệnh bắt giữ mới. Ủy ban Bầu cử Pakistan đã ban bố lệnh bắt giữ không được bảo lãnh đối với cựu Thủ tướng Imran Khan. Hiện chưa rõ lệnh bắt giữ của Ủy ban Bầu cử liên quan đến tội danh nào và liệu cảnh sát có thi hành lệnh bắt này hay không.

Liên Hợp Quốc (LHQ) kêu gọi Nga quay trở lại Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen. Ngày 24/7, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về hệ thống lương thực của LHQ tại Rome, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi Nga quay trở lại Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen dựa trên những đề xuất mà ông nêu ra trong bức thư gửi tới Tổng thống Nga Vladmir Putin. Trong một bức thư gửi Tổng thống Putin ngày 11/7, Tổng Thư ký LHQ đề xuất kết nối công ty con của Ngân hàng Rosselkhozbank, chứ không phải chính ngân hàng này với hệ thống thanh toán SWIFT, để gia hạn thỏa thuận ngũ cốc.

Cựu sĩ quan quân đội Ukraine bị bắt vì biển thủ hơn 5 triệu USD. Cựu sĩ quan quân đội cấp cao ở vùng Odessa của Ukraine bị cáo buộc biển thủ hơn 5 triệu USD để thực hiện nhiều giao dịch mua bán đắt đỏ tại Tây Ban Nha. Theo hãng tin RT, Evgeny Borisov, sĩ quan quân đội cấp cao của Ukraine từng thực hiện nghĩa vụ quân sự ở vùng Odessa, đã bị bắt ở Kiev vào hôm nay (24/7). Borisov đã chạy trốn được 2 ngày trước khi bị bắt. Cục Điều tra Quốc gia Ukraine tuyên bố, những nỗ lực che giấu hành tung của Borisov như thay đổi số điện thoại, ô tô và địa điểm đều vô ích.

Israel: Quốc hội thông qua điều khoản cải cách tư pháp gây tranh cãi. Ngày 24/7, các nghị sỹ Israel đã thông qua điều khoản quan trọng trong dự thảo kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi nhằm hạn chế quyền can thiệp của Tòa án tối cao đối với các quyết định của chính phủ. Điều khoản trên đã nhận được sự ủng hộ của toàn bộ 64 nghị sỹ thuộc liên minh cầm quyền cực hữu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Các nghị sỹ đối lập tẩy chay cuộc bỏ phiếu.

Bộ trưởng Tư pháp New Zealand từ chức. Ngày 24/7, Bộ trưởng Tư pháp New Zealand đã từ chức, sau khi bị cảnh sát bắt giữ do liên quan đến vụ một đâm xe. Đây là bộ trưởng thứ 4 rời nội các New Zealand trong vài tháng qua, trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử tại nước này sắp diễn ra.