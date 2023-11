THẾ GIỚI 24H: Phần Lan quyết định đóng cửa hoàn toàn biên giới với Nga

TPO - Phần Lan quyết định đóng toàn bộ biên giới với Nga nhằm ngăn người xin tị nạn tràn sang nước này.

Thủ tướng Petteri Orpo hôm 28/11 nói việc Phần Lan đóng cửa hoàn toàn biên giới phía đông với Nga sẽ bắt đầu vào ngày 30/11. Theo đó, Phần Lan sẽ đóng trạm kiểm soát mở cuối cùng với Nga trong 2 tuần. Thủ tướng Petteri Orpo tuyên bố có thông tin tình báo cho thấy Nga đang giúp những người xin tị nạn đến biên giới Phần Lan và cho rằng hành động đóng cửa biên giới với Nga của Phần Lan là cần thiết. Nga đã gửi công hàm phản đối tới đại sứ Phần Lan về việc đóng cửa các trạm kiểm soát, cho rằng Helsinki đã vi phạm quyền và lợi ích của người Phần Lan cũng như người Nga.

Israel, Hamas cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Căng thẳng leo thang giữa Israel và Hamas khi cả hai bên đưa ra cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza. Người phát ngôn quân đội Israel hôm 28/11 cho biết: “Trong một giờ qua, 3 thiết bị nổ đã được kích nổ gần khu vực quân đội Israel ở 2 địa điểm khác nhau phía bắc Dải Gaza. Điều này vi phạm khuôn khổ tạm dừng giao tranh. Tại một trong những địa điểm, những kẻ khủng bố cũng nổ súng vào quân đội Israel. Israel đáp trả bằng hoả lực". Cánh vũ trang của Hamas, Lữ đoàn al-Qasam, lên án hành động của quân đội Israel là “vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”, tạo ra “xung đột trên thực địa”.

Ấn Độ cứu hộ 41 công nhân ra khỏi đường hầm bị sập. Sau những nỗ lực kéo dài suốt 16 ngày của lực lượng cứu hộ, tất cả 41 công nhân xây dựng mắc kẹt bên trong đường hầm bị sập Silkyara ở bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ đã được đưa ra ngoài an toàn vào tối 28/11. Ngay sau khi các công nhân được giải cứu thành công, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ca ngợi những nỗ lực kéo dài hơn 2 tuần qua của lực lượng chức năng, đồng thời cho rằng đây là một tấm gương tuyệt vời về tính nhân văn và tinh thần đồng đội.

Mỹ - Triều Tiên bất đồng tại cuộc họp hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Các đại sứ Mỹ và Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đã có tranh cãi tại Hội đồng Bảo an về vụ phóng vệ tinh trinh sát đầu tiên của Bình Nhưỡng. Đây là màn tranh luận công khai và trực tiếp hiếm hoi giữa hai nước vốn đã đối đầu nhau hàng chục năm qua.

Triệt phá nhóm tội phạm chuyên tống tiền bằng mã độc ở 71 quốc gia. Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) và Cơ quan Tư pháp Liên minh châu Âu (Eurojust) thông báo, các lực lượng này đã phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật ở 7 quốc gia, bắt giữ các thành viên chủ chốt của một nhóm tội phạm đã thực hiện các vụ tấn công mã độc tống tiền (ransomware) tại 71 nước. Theo đó, hơn 20 nhà điều tra từ Hà Lan, Thụy Sỹ, Na Uy, Pháp, Đức và Mỹ… đã phối hợp với cảnh sát Ukraine bắt giữ kẻ chủ mưu 32 tuổi và bốn đồng phạm trong các cuộc đột kích hơn 30 địa điểm khác nhau ở Kiev, Cherkasy, Rivne và Vinnytsia (Ukraine).

Ít nhất 11 người thiệt mạng trong vụ tai nạn hầm mỏ tại Trung Quốc. Ít nhất 11 người thiệt mạng trong vụ tai nạn hầm mỏ ở tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc chiều 28/11. Theo kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, tai nạn xảy ra lúc 14h40 cùng ngày, tức 13h40 theo giờ Việt Nam, ở một mỏ than ngoại ô thành phố Song Áp Sơn, cách biên giới với Nga 130km. Hiện, lực lượng chức năng Trung Quốc đang điều tra nguyên nhân tai nạn. Đến 18h20 giờ địa phương, lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy 11 thi thể tại hiện trường.

Israel và Hamas hoàn tất đợt trao đổi tù nhân thứ 5. Trong thông báo tối 28/11, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) xác nhận, số con tin mới nhất gồm 10 phụ nữ Israel cùng 2 công dân Thái Lan, đã được Hamas bàn giao cho Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế tại Gaza và đang trên đường trở về Israel. Cùng lúc, một số nguồn tin khu vực khẳng định, 30 tù nhân Palestine đã được nhà chức trách Israel trả tự do tại khu Bờ Tây, hoàn tất đợt trao đổi tù nhân thứ 5 giữa Israel và Hamas kể từ khi lệnh ngừng bắn nhân đạo tại Dải Gaza có hiệu lực từ sáng 24/11.

Hàn Quốc hoãn phóng vệ tinh do thám quân sự. Ngày 28/11, Bộ Quốc phòng nước này đã hoãn phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên ngày 30/11 do thời tiết xấu. Thời điểm phóng vệ tinh do thám trên tên lửa SpaceX Falcon 9 từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg của Mỹ ở California sẽ dời sang ngày 2/12. Vụ phóng theo kế hoạch này là một phần trong dự án đưa 5 vệ tinh trinh sát được chế tạo trong nước lên quỹ đạo vào cuối năm 2025 để giám sát Triều Tiên tốt hơn.