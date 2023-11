THẾ GIỚI 24H: 120 xe chở hàng của Trung Quốc bị thiêu rụi ở biên giới Myanmar

TPO - Ngày 24/11, tờ Global New Light of Myanmar đưa tin một đoàn xe tải chở hàng hóa từ Trung Quốc vào Myanmar đã bị các nhóm sắc tộc thiểu số tấn công và bốc cháy tại bang Shan (miền bắc Myanmar).

Các nhóm này sử dụng máy bay không người lái (UAV) để thả bom vào một bãi xe của Công ty Nhập khẩu Seven Huaqin tại cửa khẩu Kyinsankyawt, biên giới Myanmar và Trung Quốc vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 23/11 (giờ địa phương). Hỏa hoạn bùng phát do bom rơi trúng các phương tiện đậu trong bãi ô tô, cháy lan từ xe này sang xe khác. Lực lượng cứu hộ và an ninh đã nỗ lực dập tắt đám cháy và thực hiện các hoạt động cứu hộ cần thiết. “Do hành động khủng bố này, khoảng 120 trong số 258 xe chở hàng gia dụng, hàng tiêu dùng, quần áo và vật liệu xây dựng đã bị thiêu rụi” - theo Global New Light of Myanmar.

Trung Quốc khuyến cáo đề phòng các bệnh hô hấp. Chính phủ Trung Quốc ngày 24/11 đã khuyến cáo người dân đề phòng các bệnh về đường hô hấp trong bối cảnh số ca mắc đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt là tại các khu vực phía Bắc, trong đó có thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Liêu Ninh.

Ukraine tiến hành chiến dịch tấn công bằng UAV vào Crimea. Ông Vladimir Saldo, Thống đốc vùng Kherson do Nga bổ nhiệm cho biết, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn bằng UAV vào Crimea vào sáng sớm ngày 24/11. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị phòng không của nước này đã bắn hạ tổng cộng 16 UAV của Ukraine, trong đó có 13 chiếc trên bầu trời Crimea và 3 chiếc trên lãnh thổ của vùng Volgograd phía Nam nước Nga.

Israel, Hamas trao đổi con tin. Hamas ngày 24/11 đã thả 25 con tin theo thoả thuận với Israel. Những con tin được thả bao gồm 13 người Israel, 12 người Thái Lan, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Các con tin được đưa sang Ai Cập thông qua cửa khẩu Rafah và được Hội chữ thập đỏ tiếp nhận. Quân đội Israel sau đó đã đón những công dân của nước này bằng trực thăng và đưa về một căn cứ không quân. Ở chiều ngược lại, Israel trả tự do cho 39 tù nhân người Palestine, trong đó có 24 phụ nữ và 15 nam giới tuổi vị thành niên, ở vùng Bờ Tây. Nhóm người này được bàn giao cho Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại nhà tù quân sự Ofer của Israel.

Pfizer yêu cầu Ba Lan bồi thường 1,5 tỷ USD vì vi phạm hợp đồng vắc xin Covid-19. Công ty dược phẩm khổng lồ Pfizer của Mỹ đang kiện Ba Lan ra tòa ở châu Âu vì không tôn trọng hợp đồng mua 60 triệu liều vắc xin Covid-19 trị giá 1,5 tỷ USD mà hãng này đã phát triển. Theo truyền thông Ba Lan, vụ kiện được đệ trình theo luật pháp Bỉ vì thỏa thuận vaccine được ký kết thông qua Ủy ban châu Âu. Pfizer được cho là đang yêu cầu bồi thường khoảng 1,5 tỷ USD liên quan đến 60 triệu liều vắc xin mà Ba Lan không nhận cũng như không trả tiền dù đã có thỏa thuận ràng buộc.

Ông Kim Jong Un tổ chức sự kiện ăn mừng sau khi Triều Tiên phóng thành công vệ tinh. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tổ chức sự kiện nhằm ghi nhận "kỷ nguyên mới của một cường quốc vũ trụ" sau khi Triều Tiên phóng thành công một vệ tinh trinh sát vào quỹ đạo, theo truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết vào thứ Sáu (24/11). Những hình ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố cho thấy ông Kim Jong Un đang chúc mừng các nhà khoa học và nhân viên chương trình không gian tại Cục Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia khi đi cùng với cô con gái nhỏ Ju Ae.

Nhật Bản xác nhận vật thể do Triều Tiên phóng "đang quay xung quanh Trái đất". Ngày 24/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara cho biết chính phủ nước này đã xác nhận vật thể do Triều Tiên phóng lên quỹ đạo hiện "đang quay xung quanh Trái đất", sau khi Bình Nhưỡng ngày 22/11 thông báo phóng một vệ tinh trinh sát. Ông Minoru Kihara cho biết Tokyo sẽ phân tích kỹ lưỡng để xác định "vật thể" này có hoạt động như dự kiến kể từ khi phóng hay không.

Israel tuyên bố tiếp tục chiến đấu sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc. Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari cho biết Israel sẽ tiếp tục chiến đấu ở Dải Gaza sau khi thỏa thuận ngừng bắn với Hamas kết thúc. Theo ông Daniel Hagari, Israel sẽ không cho phép người dân Dải Gaza sớm trở lại vì khu vực này vẫn là vùng chiến sự.

Rộ tin Mỹ, Đức muốn ép Ukraine đàm phán với Nga. Tờ Bild của Đức đưa tin, nước này và Mỹ đang bí mật nhắm mục tiêu buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đàm phán với Nga. Tờ Bild ngày 24/11 trích dẫn các nguồn tin giấu tên từ các cơ quan Chính phủ Đức tiết lộ, Washington và Berlin sẽ không công khai thúc đẩy Kiev tiến tới đối thoại với Moscow. Thay vào đó, Chính phủ Mỹ và Đức được cho là đang sử dụng vị thế của 2 nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ukraine làm đòn bẩy.