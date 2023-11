THẾ GIỚI 24H: Nga truy nã cựu chỉ huy lực lượng mặt đất của Ukraine

TPO - Theo cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ Liên bang Nga, cựu chỉ huy lực lượng mặt đất của Lực lượng vũ trang Ukraine Sergei Popko bị truy nã ở Nga vì bị cáo buộc giết hại và làm nhiều dân thường ở Donbass bị thương sau các đợt pháo kích.

Theo Bộ Nội vụ Nga, ông Sergei Popko, bị truy nã theo một điều khoản của Bộ luật Hình sự Liên bang Nga. Ủy ban điều tra Liên bang Nga đã đệ đơn tố cáo vắng mặt ông Popko vào tháng 8. Theo Bộ Nội vụ Liên bang Nga, từ tháng 3/2016 đến tháng 8/2019, khi ông giữ chức chỉ huy lực lượng mặt đất của Lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Ukraine đã pháo kích vào các khu định cư dân sự vùng Donetsk và Lugansk làm hơn 180 người bị thương và thiệt mạng, bao gồm cả trẻ vị thành niên. Hơn 370 cơ sở hạ tầng dân sự và quan trọng ở Donbass bị hư hại.

Ukraine sa thải hai quan chức an ninh mạng. Ukraine đã sa thải hai quan chức cấp cao khi các công tố viên thông báo về cáo buộc tham nhũng trong cơ quan an ninh mạng của chính phủ. Ông Yurii Shchyhol, người đứng đầu Cơ quan Truyền thông Đặc biệt và Bảo vệ Thông tin Ukraine (SSSCIP) cùng cấp phó Viktor Zhora đã bị sa thải ngày 20/11, ông Taras Melnychuk - một thành viên cấp cao của nội các viết trên Telegram nhưng không cho biết lý do.

Triều Tiên thông báo cho Nhật Bản kế hoạch phóng vệ tinh. Hãng tin Reuters ngày 20/11 cho hay, Triều Tiên đã thông báo cho Nhật Bản kế hoạch phóng một vệ tinh không gian trong khoảng thời gian từ ngày 22/11-1/12, trong bối cảnh chính quyền Triều Tiên đang chuẩn bị cho nỗ lực thứ 3 đưa một vệ tinh do thám quân sự vào quỹ đạo.

Slovakia gia hạn kiểm soát biên giới với Hungary. Ngày 20/11, Chính phủ Slovakia đã thông qua việc tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm soát tạm thời ở biên giới với Hungary cho tới ngày 23/12 nhằm ngăn chặn làn sóng di cư bất hợp pháp ngày càng gia tăng. Slovakia đã triển khai các biện pháp kiểm soát biên giới từ ngày 5/10, sau các nước láng giềng Ba Lan, Cộng hòa Séc và Áo đã thắt chặt biên giới của họ với Slovakia.

Mỹ cung cấp gói viện trợ quân sự mới trị giá 100 triệu USD cho Ukraine. Theo hãng tin AP, chính quyền Mỹ ngày 20/11 đã thông báo quyết định cung cấp một gói viện trợ quân sự mới trị giá 100 triệu USD cho Ukraine, trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thăm nước này, bất chấp sự bế tắc tại Quốc hội Mỹ trong việc phê duyệt ngân sách lớn hơn. Gói hỗ trợ bao gồm 3 triệu viên đạn vũ khí cầm tay cỡ nhỏ và đạn cho các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS.

Thủ tướng Slovenia bị điều tra tham nhũng. Thủ tướng Slovenia Robert Golob đang bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm liêm chính bằng cách gây áp lực trái phép lên các nhân viên Bộ Nội vụ. Ủy ban chống tham nhũng cho biết trong một tuyên bố rằng một số cáo buộc trong báo cáo vẫn đang được kiểm tra trong cuộc kiểm tra sơ bộ. Những nghi ngờ vi phạm sẽ được xác nhận hoặc bác bỏ dựa trên các cuộc điều tra tiếp theo.

Nga chính thức phản đối Phần Lan về việc đóng cửa biên giới. Ngày 20/11, Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã gửi công hàm phản đối chính thức tới Đại sứ Phần Lan tại Moscow liên quan tới việc Helsinki đóng 4 cửa khẩu biên giới nhộn nhịp với Nga. Theo chính quyền Nga, bước đi này của Phần Lan đã ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người ở cả hai nước.

Israel bị tố tấn công bệnh viện Indonesia. Quân đội Israel hôm 20/11 bị cáo buộc tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào bệnh viện Indonesia ở Dải Gaza, khiến nhiều người thiệt mạng. Hãng tin Al Jazeera dẫn lời người đứng đầu cơ quan y tế ở Dải Gaza, ông Munner al-Bursh nói rằng “Lực lượng Israel tiếp tục tấn công vào bệnh viện. Pháo binh của họ bắt đầu bắn phá lúc nửa đêm nhằm vào khoa phẫu thuật, khiến 12 dân thường thiệt mạng và nhiều bác sĩ làm việc ở đó bị thương. Ngoài 700 bệnh nhân và 5.000 người tị nạn bên trong bệnh viện trước khi cuộc tấn công xảy ra, các khu vực xung quanh bệnh viện đang có khoảng 10.000 người”, ông al-Bursh nói.