Nhóm tàu chiến Trung Quốc thăm Myanmar giữa xung đột nghiêm trọng

TPO - Ba tàu hải quân Trung Quốc vừa đến Myanmar để thực hiện chuyến thăm thiện chí theo thoả thuận quốc phòng giữa hai nước. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh lo ngại về tình hình giao tranh nghiêm trọng giữa chính quyền Myanmar và các nhóm nổi dậy gần biên giới Trung Quốc.

Trong một tuyên bố, Hải quân Trung Quốc cho biết, ngày 27/11, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Zibo và tàu hộ vệ mang tên lửa dẫn đường Jingzhou được một tàu hộ vệ của Myanmar hộ tống cập cảng của thành phố Yangon.

Báo Global New Light of Myanmar đưa tin, đội hình gồm 700 người do Hạm trưởng Sun Bo dẫn đầu thực hiện chuyến thăm kéo dài 4 ngày. Chuyến thăm còn có sự tham gia của tàu tiếp tế Qiandaohu. Trong thời gian thăm, lực lượng Trung Quốc sẽ "tiến hành các cuộc tập trận an ninh hải quân" với lực lượng Myanmar, tờ báo đưa tin.

Nhóm tàu là một phần của hạm đội số 44 của Hải quân Trung Quốc, lực lượng đã triển khai các hoạt động chống cướp biển trên Vịnh Aden và ngoài khơi bờ biển Somalia kể từ năm 2008. Hạm đội thứ 44 có mặt trên vùng biển của UAE trong tháng này.

Quân đội Trung Quốc tăng cường tham gia các hoạt động quốc phòng ở khu vực Đông Nam Á trong năm nay, sau khi dỡ bỏ lệnh hạn chế COVID-19 từ cuối năm 2022.

Chuyến thăm của nhóm tàu hải quân Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh các lực lượng vũ trang sắc tộc Myanmar triển khai nhiều cuộc tấn công vào chính quyền quân sự ở khu vực gần biên giới với Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn.

Nhật báo của quân đội Trung Quốc đưa tin, quân đội Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật ở khu vực biên giới phía họ từ cuối tuần qua để chuẩn bị “sẵn sàng cho mọi trường hợp khẩn cấp”.

Cuộc tập trận diễn ra theo kế hoạch huấn luyện hằng năm, nhưng nhật báo của quân đội Trung Quốc cho biết cuộc xung đột ở Myanmar đã gây thương vong và "làm phức tạp tình hình an ninh".

