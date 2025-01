THẾ GIỚI 24H: Nhiều quan chức cấp cao Israel từ chức phản đối thỏa thuận ngừng bắn

TPO - Bộ trưởng An ninh Quốc gia theo đường lối cứng rắn Itamar Ben-Gvir và hai bộ trưởng khác đã từ chức khỏi nội các của Thủ tướng Benjamin Netanyahu để phản đối việc nội các nước này phê chuẩn thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Trước đó, quan chức này kêu gọi Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich tham gia cùng ông trong nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn chặn thỏa thuận ngừng bắn, mà theo mô tả của ông là “sự đầu hàng nguy hiểm trước Hamas”. “Tôi kêu gọi Thủ tướng Netanyahu hãy tỉnh táo lại, tránh thỏa thuận khủng khiếp này. Nếu ông ấy không làm điều này và khi chính phủ và nội các đưa ra quyết định, đảng Quyền lực Do Thái do tôi lãnh đạo không thể là một phần của chính phủ Israel”, ông Ben-Gvir nói. Trong diễn biến liên quan, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết lệnh ngừng bắn ở Gaza được thỏa thuận giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas có hiệu lực vào lúc 11h15 giờ địa phương (09h15 GMT) ngày 19/1, tức 16h15 cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Người Israel vỡ òa cảm xúc, đón 3 nữ con tin đầu tiên trở về. Người dân Israel đêm qua 19/1 đã vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến khoảnh khắc 3 nữ con tin đầu tiên trở về sau hơn 15 tháng bị giam cầm ở Dải Gaza. Hình ảnh Hamas trao trả 3 nữ con tin, gồm Romi Gonen, Doron Steinbrecher và Emily Damari cho Hội chữ thập đỏ quốc tế được theo dõi qua truyền hình, trong niềm hạnh phúc của người nhà con tin. Sau đó, binh sĩ Israel ở Gaza đã nhận lại 3 con tin này, đưa họ trở về Tel Aviv bằng trực thăng. Xe cứu thương đã chờ sẵn để đưa họ đến trung tâm y tế Sheba và người dân Israel đã chờ sẵn và hô vang tên của họ.

Đoàn xe tải chở hàng cứu trợ đầu tiên đã đến Dải Gaza sau lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) ngày 19/1 cho biết, các xe tải chở hàng cứu trợ nhân đạo đã vào Dải Gaza sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực. Lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza đã có hiệu lực vào lúc 11h15 sáng ngày 19/1, theo giờ địa phương, sau gần 3h bị trì hoãn, tạm dừng cuộc xung đột kéo dài hơn 15 tháng đã làm rung chuyển khu vực Trung Đông.

Hàng nghìn người ở Australia xuống đường tuần hành ủng hộ Palestine. Hàng nghìn người tại hai thành phố Sydney và Melbourne của Australia đã xuống đường tuần hành để biểu thị sự ủng hộ Palestine. Mặc dù trời nắng nóng nhưng cũng không thể ngăn khoảng từ 2000 - 3000 người tập trung bên ngoài Thư viện bang ở trung tâm thành phố Melbourne để biểu thị sự ủng hộ với Palestine. Một số người biểu tình bày tỏ vui mừng khi Israel và Hamas đạt được lệnh ngừng bắn và hy vọng thỏa thuận này sẽ chấm dứt tình trạng bom rơi, đạn nổ đã diễn ra trong suốt 15 tháng qua. Tuy vậy cũng có không ít người biểu tình tại Australia cho rằng, lệnh ngừng bắn là chưa đủ khi mà cuộc chiến giải phóng Palestine vẫn chưa kết thúc và kêu gọi chấm dứt việc chiếm đóng trái phép các vùng lãnh thổ của Palestine và đề nghị cộng đồng quốc tế gia tăng thêm sức ép kêu gọi Israel dừng hành động này.

Bạo lực gia tăng tại Colombia. Ngày 19/1, Lực lượng quân đội Colombia cho biết sẽ tăng cường các hoạt động ở khu vực Tây Bắc đất nước để ngăn chặn làn sóng bạo lực bùng phát trong những ngày qua. Các cơ quan chức năng Colombia cho biết các cuộc đụng độ trong những ngày qua giữa lực lượng Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) và nhóm đối lập tách ra từ Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC) giải thể năm 2016 tại Catatumbo, giáp giới Venezuela, đã khiến ít nhất 60 người thiệt mạng.

Tình báo Mỹ và châu Âu tiết lộ tác nhân gây đứt cáp ngầm dưới biển Baltic. Nhiều sự cố đứt cáp ngầm dưới biển Baltic trong những tháng gần đây có thể là do sự cố hàng hải. Các sự cố này không phải do Nga phá hoại, theo một số quan chức tình báo Mỹ và châu Âu. Kết luận này phản ánh sự đồng thuận ngày càng tăng giữa các cơ quan an ninh Mỹ và châu Âu, theo các quan chức cấp cao từ ba quốc gia tham gia vào cuộc điều tra đang diễn ra về một loạt sự cố mà các tuyến năng lượng và thông tin liên lạc quan trọng dưới đáy biển đã bị cắt đứt.

Tổng thống Hàn Quốc bị giam giữ kêu gọi người ủng hộ kiềm chế. Trong bức thư viết từ nhà giam, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã kêu gọi người dân thể hiện quan điểm một cách hòa bình, trong khi yêu cầu cảnh sát thể hiện sự khoan dung. Luật sư của Tổng thống bị luận tội của Hàn Quốc cho biết ngày 19/1, trong bức thư viết từ nhà giam, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã kêu gọi người dân thể hiện quan điểm một cách hòa bình, trong khi yêu cầu cảnh sát thể hiện sự khoan dung.

Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân tiên tiến ở châu Âu. Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia Mỹ (NNSA) cho biết, nước này đã triển khai bom trọng lực B61-12 mới ở khắp các căn cứ quân sự tại châu Âu theo chương trình chia sẻ vũ khí hạt nhân của NATO. "Bom trọng lực B61-12 mới đã được triển khai toàn diện. Chúng tôi đã tăng cường khả năng hiện diện của NATO về năng lực hạt nhân thông qua các chuyến thăm doanh nghiệp và các hoạt động thường xuyên khác", quan chức NNSA Jill Hruby nói. Theo nhiều báo cáo, Mỹ cũng có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân của nước này tại Anh.

Quan chức Trung Quốc tố Mỹ tấn công mạng có hệ thống, lâu dài và quy mô. Một quan chức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 19/1 tuyên bố, nước này phát hiện ra Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mạng có hệ thống, lâu dài và trên quy mô lớn nhằm vào Trung Quốc. Tuyên bố trên được ông Vương Lỗi (Wang Lei), điều phối viên phụ trách các vấn đề mạng và kỹ thuật số của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra khi trả lời truyền thông trong nước. “Trung Quốc phát hiện Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mạng thời gian dài, quy mô lớn và có hệ thống nhằm vào Trung Quốc. Các cuộc tấn công này bao gồm gián điệp mạng và đánh cắp bí mật, cũng như các cuộc tấn công mạng gây nguy hiểm cho an ninh hạ tầng then chốt như viễn thông, tài chính và giao thông của Trung Quốc”, ông Vương Lỗi nói.