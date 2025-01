THẾ GIỚI 24H: Ông Trump đổi kế hoạch nhậm chức

TPO - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết sẽ tổ chức lễ nhậm chức bên trong tòa nhà quốc hội do thời tiết xấu, nhấn mạnh không muốn bất kỳ ai bị ảnh hưởng do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Ngày 18/1, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump thông báo lễ nhậm chức của ông sẽ được tổ chức bên trong Đồi Capitol (Quốc hội Mỹ) do thời tiết lạnh giá. Theo hãng tin Reuters, đây là lần đầu tiên sau 40 năm, lễ nhậm chức tổng thống Mỹ được tổ chức trong nhà vì điều kiện thời tiết. "Tôi đã quyết định diễn văn nhậm chức, cùng với các bài phát biểu và lời cầu nguyện khác, sẽ được trình bày bên trong Đồi Capitol, nơi cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan từng sử dụng vào năm 1985 khi thời tiết quá lạnh" - ông Trump chia sẻ trên nền tảng Truth Social. Ông Trump cũng cho biết các khách mời sẽ được bố trí chỗ ngồi trong toà nhà quốc hội để dự buổi lễ.

Nội các an ninh Israel thông qua thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza. Nội các an ninh Israel hôm qua (17/1) đã thông qua thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza và trao đổi con tin, trong khi phiên họp toàn thể nội các của nước này đã diễn ra vào đêm qua (theo giờ địa phương) để bỏ phiếu về thỏa thuận. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich là những người bỏ phiếu chống.

Liên minh châu Âu xem xét tái triển khai phái bộ giám sát tới Rafah. Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas ngày 17/1 cho biết EU đang thảo luận về việc tái triển khai phái bộ giám sát tới Rafah, thành phố phía Nam Dải Gaza, nơi Israel bắt đầu cuộc tấn công hồi tháng 5/2024. Phát biểu trên mạng xã hội X, bà Kallas cho biết đã tiếp Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa tại Brussels “chỉ vài giờ sau khi công bố thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin”. Bà Kallas cho rằng thỏa thuận này có thể là bước tiến tới hòa bình lâu dài, song vẫn còn nhiều thách thức ở phía trước.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc suy kiệt sức khỏe, bị đề nghị cấm xuất cảnh. Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee đang rơi vào tình trạng sức khỏe đáng lo ngại sau khi chồng bà, Tổng thống Yoon Suk Yeol, bị bắt giữ với cáo buộc nổi loạn liên quan đến việc áp đặt thiết quân luật. Một quan chức văn phòng tổng thống tiết lộ: "Bà ấy gầy đến mức đáng báo động. Bà gần như không thể ăn và phải duy trì sức khỏe bằng các loại thuốc". Đảng đối lập Xây dựng lại Hàn Quốc đã yêu cầu Bộ Tư pháp Hàn Quốc áp dụng lệnh cấm xuất cảnh đối với bà Kim, cáo buộc bà có thể đóng vai trò chủ mưu hoặc đồng lõa trong cuộc nổi loạn. Nhà lập pháp Cha Gyu Geun tuyên bố: "Chính quyền cần khẩn trương điều tra toàn diện và ngăn bà Kim rời khỏi đất nước".

EU công bố gói viện trợ 235 triệu euro cho Syria và Lebanon. Trưởng bộ phận quản lý khủng hoảng của EU Hadja Lahbib đã công bố gói viện trợ 235 triệu euro cho Syria và nước láng giềng Lebanon hôm 17/1 trong chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao EU tới quốc gia Trung Đông này kể từ khi Tổng thống Bashar Assad bị lật đổ.

TikTok sẽ bị cấm ở Mỹ từ ngày 19/1. Tòa án Tối cao Mỹ ngày 17/1 đã quyết định giữ nguyên đạo luật cấm TikTok ở Mỹ vì lý do an ninh quốc gia. Với phán quyết này, hơn 170 triệu người sử dụng TikTok ở Mỹ sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 19/1. Dự luật cấm TikTok được Tổng thống Joe Biden ký vào tháng 4/2024 yêu cầu cấm tải TikTok trên các nền tảng ở Mỹ nếu công ty mẹ của TikTok không thoái vốn khỏi ứng dụng này. Về mặt lý thuyết, những người dùng đã tải xuống TikTok vẫn có thể sử dụng ứng dụng nhưng các công ty Mỹ bị cấm cung cấp các dịch vụ để cho phép phân phối, bảo trì hoặc cập nhật ứng dụng này.

Mexico chuẩn bị trước kịch bản đón số lượng lớn người di cư bị Mỹ trục xuất. Lãnh đạo nhiều địa phương Mexico có đường biên giới với Mỹ tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản phải đón nhận số lượng lớn người di cư bị Mỹ trục xuất sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào ngày 20/1 tới. Phát biểu trên tài khoản mạng xã hội X, ông Alberto Granados, thị trưởng thành phố Matamoros thuộc bang Tamaulipas cho biết chính quyền địa phương đã chuẩn bị hàng chục trung tâm lưu trú tạm thời nhằm đảm bảo người di cư bị trục xuất sẽ có nơi ăn chốn ở trong thời gian đầu, trong đó bao gồm các trạm y tế và bếp ăn tập thể.

NATO thừa nhận bảo vệ hạ tầng dưới biển là bất khả thi. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - NATO đang phải đối mặt với thách thức lớn trong việc bảo vệ mạng lưới cáp ngầm và đường ống dưới biển trước nguy cơ bị phá hoại. Đây là nhận định của người đứng đầu trung tâm bảo vệ cơ sở hạ tầng của liên minh quân sự này, ông Niels Markussen, đưa ra vào hôm 16/1.

Điều tra viên Hàn Quốc đề nghị chính thức bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol. Ngày 17/1, các điều tra viên đã đề nghị lệnh bắt giữ chính thức đối với Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol liên quan đến việc ông ban bố lệnh thiết quân luật bất thành. Cơ quan Điều tra Tham nhũng dành cho quan chức cấp cao Hàn Quốc đã nộp yêu cầu lên Tòa án quận Tây Seoul, một ngày sau khi cơ quan này bắt giữ ông Yoon Suk Yeol tại nhà riêng và đưa ông tới một trung tâm giam giữ sau khi thẩm vấn.