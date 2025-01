THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Anh Keir Starmer thăm Ukraine, ký hiệp ước đối tác 100 năm

TPO - Thủ tướng Anh Keir Starmer đã đến Kiev vào ngày 16/1 để ký một hiệp ước an ninh và thương mại quan trọng với Ukraine, kéo dài tới 100 năm.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Starmer tới Ukraine kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 7 năm ngoái, đánh dấu bước tiến lớn trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Ông Starmer dự kiến sẽ ký kết quan hệ đối tác kéo dài 100 năm với Ukraine nhằm tăng cường quan hệ an ninh, văn hóa và kinh tế. Hiệp ước và tuyên bố chính trị sẽ được Quốc hội Anh xem xét trong những tuần tới. Nội dung hiệp ước bao gồm hợp tác quân sự để tăng cường an ninh ở các vùng Biển Baltic, Biển Đen và Biển Azov, đồng thời ngăn chặn các hành động gây hấn. Thỏa thuận cũng mở rộng sang các lĩnh vực như năng lượng, khoáng sản quan trọng và phát triển thép xanh, một bước đi chiến lược trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Tổng thống Hàn Quốc: Điều khoản thiết quân luật bị viết nhầm. Theo thông tin từ báo Korea Herald ngày 16/1, nhóm pháp lý của ông Yoon Suk Yeol đã gửi văn bản đến Toà án Hiến pháp cho biết điều khoản đầu tiên đã bị cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun sao chép trực tiếp từ sắc lệnh thiết quân luật trong quá khứ. Do đó, nhóm này cho rằng ông Yoon Suk Yeol đã phạm sai lầm khi bỏ qua điều khoản bị viết sai. "Ông Yoon không cố cấm mọi hoạt động chính trị của Quốc hội, mà chỉ đang nỗ lực ngăn chặn hoạt động chống lại nhà nước Hàn Quốc trong thời gian ban bố thiết quân luật", đại diện pháp lý của ông Yoon cho hay.

Israel tấn công lực lượng an ninh mới của Syria khiến 3 người thiệt mạng. Một cuộc tấn công của Israel vào mục tiêu quân sự thuộc chính quyền mới của Syria vào hôm 15/1 đã khiến 3 người thiệt mạng. Theo tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), máy bay không người lái của Israel đã tấn công một đoàn xe quân sự của chính quyền Syria mới, tại khu vực Quneitra ở miền Nam Syria, khiến 2 nhân viên an ninh và 1 quan chức chính quyền địa phương thiệt mạng. Đây là cuộc tấn công đầu tiên của Israel nhằm vào lực lượng an ninh của chính quyền Syria mới.

TikTok sắp ngừng hoạt động tại Mỹ. Văn bản hành pháp được chính quyền Mỹ ban hành hồi tháng 4 có nội dung cấm người dùng Mỹ tải TikTok từ kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, nếu công ty mẹ ByteDance không thoái vốn khỏi TikTok. Về mặt lý thuyết, những người đã tải TikTok vẫn có thể sử dụng ứng dụng này, ngoại trừ luật bắt buộc các công ty Mỹ từ 19/1 không cung cấp dịch vụ phân phối, bảo trì hoặc cập nhật ứng dụng. Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết sau khi nhậm chức sẽ xem xét một "giải pháp chính trị" cho vấn đề TikTok.

11 người Việt bị bắt ở Jeju, Hàn Quốc.Ngày 16/1, lực lượng Cảnh sát Biển Jeju đã bắt giữ 11 công dân Việt Nam và một người Hàn Quốc vì vi phạm quy định khi nhập cảnh vào đảo Jeju. Tờ Korea Joongang và tờ Chosun Biz của Hàn Quốc đưa tin, nhóm người Việt gồm 7 nam và 4 nữ, bị bắt vào tối thứ Tư (15/1) khi đang trốn trong một chiếc xe tải 5 tấn tại cảng Jeju, chuẩn bị lên tàu đi Wando, tỉnh Jeolla Nam. Các đối tượng này bị nghi ngờ đã nhập cảnh vào Jeju thông qua chương trình miễn thị thực, với mục đích làm việc ở các khu vực khác của Hàn Quốc.

Mỹ phê duyệt thương vụ bán tên lửa không đối đất cho Nhật Bản. Ngày 15/1, Chính phủ Mỹ thông báo đã phê duyệt việc bán cho Nhật Bản các tên lửa không đối đất tầm xa JASSM-ER cùng các thiết bị liên quan với tổng giá trị ước tính lên đến 39 triệu USD. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) đã chính thức thông báo với Quốc hội về kế hoạch này.

Thủ tướng Canada cân nhắc cắt giảm nguồn cung cấp năng lượng cho Mỹ. Canada đang cân nhắc cắt giảm nguồn cung cấp năng lượng sang Mỹ để đáp trả nếu Mỹ Tổng thống đắc cử Donald Trump tăng mức thuế quan với sản phẩm xuất khẩu của nước này. Canada là nhà cung cấp năng lượng lớn nhất cho Mỹ khi chiếm tới khoảng 60% lượng dầu thô nhập khẩu của cường quốc đứng đầu thế giới. Theo nguồn dữ liệu của chính phủ, tính đến năm 2020, Canada đã cung cấp cho Mỹ 98% lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu, 93% lượng điện nhập khẩu và 28% lượng uranium nhập khẩu.

Tổng thống bị luận tội Hàn Quốc tiếp tục từ chối thẩm vấn ngày thứ hai. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã không tham gia phiên thẩm vấn thứ hai vào ngày 16/1, tiếp tục cản trở cuộc điều tra về các cáo buộc nổi loạn liên quan đến vụ thiết quân luật hồi tháng 12. Văn phòng điều tra tham nhũng dành cho các quan chức cấp cao (CIO) cho biết luật sư của ông Yoon đã thông báo với cơ quan này trước 10 phút rằng ông sẽ không tham dự phiên thẩm vấn dự kiến ​​diễn ra lúc 2 giờ chiều. Luật sư của ông giải thích rằng ông không thể tham gia thẩm vấn do vấn đề sức khỏe, và quyết định này đang là chủ đề tranh cãi.

Mỹ nới lỏng cấm vận, Cuba bắt đầu thả tù nhân. Chỉ vài ngày trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã công bố sẽ xóa tên Cuba khỏi danh sách các quốc gia khủng bố và bãi bỏ một loạt lệnh cấm vận trước đó. Ngay sau thông báo, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết sẽ dần thả 553 tù nhân khỏi các nhà tù sau các cuộc đàm phán do Vatican làm trung gian.