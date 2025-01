THẾ GIỚI 24H: Tổng thống đắc cử Mỹ gọi giới chức California 'bất tài'

TPO - Ông Donald Trump chỉ trích giới chức California "bất tài" trong quá trình xử lý thảm họa cháy rừng đang hoành hành ở Los Angeles, Mỹ.

"Các đám cháy vẫn đang hoành hành ở Los Angeles. Đây là một trong những thảm họa tồi tệ nhất với lịch sử đất nước chúng ta. Các chính trị gia bất tài không biết cách giải quyết chúng. Họ bị làm sao vậy?", ông Donald Trump viết trên nền tảng Truth Social.Tổng thống đắc cử Donald Trump không đề cập đến quan chức cụ thể nào trong bài đăng. Tốc độ lan rộng và mức độ tàn phá của những đám cháy ở quận Los Angeles đang thử thách cơ sở hạ tầng chữa cháy và làm nảy sinh nhiều câu hỏi cũng như sự chỉ trích về công tác chuẩn bị của thành phố cùng tiểu bang California.

Ukraine tấn công làm rung chuyển một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Liên bang Nga. Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Taneco - một trong những nhà máy lọc dầu “lớn nhất và hiện đại nhất” của Liên bang Nga, với khả năng xử lý hơn 16 triệu tấn dầu mỗi năm. CNN cho biết vụ tấn công đã gây ra hoả hoạn ở nhà máy lọc dầu Taneco và hình ảnh trên mạng xã hội được đài CNN xác định vị trí cho thấy ngọn lửa lớn và khói bốc lên giữa bầu trời đêm, trong khi các công nhân lội qua tuyết để sơ tán khỏi tòa nhà đang bốc cháy.

Iran tập trận phòng không giữa lúc căng thẳng với Israel và Mỹ lên cao. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, nước này đã tổ chức các cuộc tập trận phòng không vào ngày 11/1, giữa lúc căng thẳng với Israel và Mỹ lên cao. Hãng tin Reuters dẫn lại tin từ truyền thông Nhà nước Iran cho biết, các cuộc tập trận trên là một phần của cuộc tập trận kéo dài 2 tháng được khởi động vào ngày 4/1 vừa qua, bao gồm các cuộc tập trận chiến tranh, trong đó Lực lượng Vệ binh Cách mạng tinh nhuệ bảo vệ các cơ sở hạt nhân quan trọng ở Natanz chống lại các cuộc tấn công giả định bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Nổ trạm xăng làm hơn 80 người thương vong ở Yemen. Theo Bộ Y tế Yemen, vụ nổ xảy ra vào ngày 11/1 tại quận Zaher ở tỉnh Bayda, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 67 người khác bị thương, trong đó có 40 người trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng chức năng Yemen đang tiến hành công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lãnh sự quán Venezuela tại Bồ Đào Nha bị tấn công bằng bom xăng. Ngày 12/1, Chính phủ Bồ Đào Nha đã lên án vụ tấn công bằng bom xăng vào Lãnh sự quán Venezuela tại thủ đô Lisbon đêm trước đó, trong bối cảnh Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới. Truyền thông nước sở tại dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay một quả bom xăng đã được ném vào Lãnh sự quán Venezuela khi tòa nhà này đang đóng cửa. Không ai bị thương trong vụ việc.

Nhiều ngân hàng và công ty Italy hứng chịu tấn công mạng. Sáng 12/1, các trang web của một loạt ngân hàng và công ty ở Italy đã hứng chịu làn sóng tấn công mạng nghiêm trọng do một nhóm tin tặc ở nước ngoài tiến hành. Mục tiêu các cuộc tấn công mạng này bao gồm các ngân hàng như IntesaSanpaolo và Monte dei Paschi (MPS), các cảng Taranto và Trieste cùng các công ty như Vulcanair. Một số trang web đã bị lỗi do tác động của cuộc tấn công, được cho là theo hình thức từ chối dịch vụ phân tán (DDoS). Cơ quan an ninh mạng của Italy đang nỗ lực hỗ trợ các ngân hàng và công ty khắc phục hậu quả.

Nhóm "Bộ tứ" sẽ họp cấp ngoại trưởng sau lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ. Theo Kyodo, một nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản ngày 12/1 cho biết Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ (nhóm Bộ tứ Quad) đang thu xếp tổ chức cuộc họp cấp ngoại trưởng tại Mỹ vào ngày 21/1 tới, ngay sau thời điểm diễn ra lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya cho biết ông sẽ tham dự lễ nhậm chức của ông Trump vào ngày 20/1 tới.

Thái Lan "dậy sóng" với đề xuất trả tiền để tránh nghĩa vụ quân sự. Gần đây, quân đội Thái Lan đã đưa ra đề xuất cho phép công dân trả tiền để tránh nghĩa vụ quân sự bắt buộc, gây ra một cuộc tranh luận công khai sôi nổi. Trung tướng Taweepool Rimsakorn, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Phòng thủ Lãnh thổ, đã đề xuất, những người không muốn tham gia nghĩa vụ quân sự có thể trả một khoản phí và số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ những người tình nguyện nhập ngũ. Ông nói thêm rằng số tiền này có thể tăng cường khả năng thu hút thêm nhiều tình nguyện viên của quân đội. Đây chỉ là một ý tưởng và sẽ cần nghiên cứu thêm trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Bắt giữ đối tượng vung dao gần dinh thự tổng thống Hàn Quốc. Theo hãng tin Yonhap, ngày 12/1, cảnh sát thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã bắt giữ một người đàn ông trung niên có hành vi nguy hiểm, đe dọa an toàn công cộng tại địa điểm gần dinh thự tổng thống nước này. Đồn cảnh sát Seoul Yongsan xác nhận đối tượng trên có hành vi tấn công bạo lực khi vung một con dao dùng để rọc giấy về phía những người biểu tình. Danh tính của nghi phạm hiện chưa được công bố. Không ghi nhận trường hợp thương vong nào trong vụ việc này. Hiện cảnh sát đang điều tra động cơ gây án.