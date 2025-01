THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Hàn Quốc bị thẩm vấn hơn 10 giờ, áp giải tới nơi giam giữ ngay trong đêm

TPO - Sau khi bị thẩm vấn hơn 10 giờ đồng hồ tại Văn phòng Cơ quan Điều tra Tham nhũng đối với quan chức cấp cao (CIO), Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol đã bị áp giải đến Trung tâm Giam giữ Seoul ở Uiwang, cách Seoul 22 km về phía Nam.

Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol đã bị đưa đến trung tâm giam giữ vào tối 15/1, nơi ông sẽ qua đêm trước khi tiếp tục bị thẩm vấn về việc áp đặt lệnh thiết quân luật trong thời gian ngắn ngủi vào ngày 3/12/2024.Trong thông báo với báo chí, CIO cho biết cuộc thẩm vấn Tổng thống Yoon kết thúc lúc 9h40 tối 15/1 và ông Yoon từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến tuyên bố thiết quân luật vào ngày 3/12/2024. Ông Yoon sẽ tiếp tục bị thẩm vấn vào ngày 16/1 trước khi các điều tra viên nộp đơn xin lệnh bắt chính thức trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm ông bị giam giữ lúc 10h33 sáng 15/1.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol dùng quyền im lặng trong ngày đầu bị thẩm vấn. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã sử dụng quyền giữ im lặng trong suốt nhiều giờ bị 3 công tố viên thẩm vấn sau khi ông bị cơ quan điều tra bắt giữ vì vụ áp thiết quân luật hồi tháng trước. Báo Hankook Ilbo đưa tin, Lee Dae-hwan, công tố viên trưởng của Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với Quan chức Cấp cao Hàn Quốc (CIO) đã trực tiếp thẩm vấn Tổng thống Yoon Suk-yeol từ lúc 14h40 – 16h40 chiều 15/1.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đăng thư viết tay sau khi bị bắt. Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol đã đăng hình ảnh thư viết tay của ông lên mạng xã hội, vài giờ sau khi bị bắt sáng 15/1. Trong bài đăng trên trang Facebook cá nhân, kèm theo hình ảnh về lá thư viết tay, ông Yoon Suk Yeol nhấn mạnh: "Thiết quân luật không phải hành động vi phạm pháp luật. Thiết quân luật là biện pháp được tổng thống sử dụng để ứng phó với khủng hoảng quốc gia".

Hộp đen máy bay của Jeju Air bị tai nạn phơi bày lỗ hổng kéo dài hàng thập kỷ. Cuộc điều tra vụ tai nạn máy bay hãng hàng không Jeju Air thảm khốc hôm 29/12 ở Hàn Quốc đã làm nổi bật một thiếu sót được xác định lần đầu tiên cách đây hơn hai thập kỷ. Thiếu sót đó là máy bay cũ thiếu công nghệ để duy trì hoạt động của hộp đen ghi âm buồng lái khi nguồn điện chính bị hỏng. Các nhà chức trách nghi ngờ rằng cả hai động cơ đã tắt ngay trước khi phi công cố gắng hạ cánh khẩn cấp, khiến máy bay gần như mất toàn bộ nguồn điện trong những giây phút cuối cùng trước khi va chạm.

Iran đặt điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 14/1 tuyên bố rằng có những quy trình ra quyết định rõ ràng liên quan đến các vấn đề quan trọng của đất nước, bao gồm cả các cuộc đàm phán dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Ông cũng khẳng định Iran sẽ không đàm phán với Mỹ về vấn đề hạt nhân cho đến khi Mỹ quay trở lại Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) hoặc ít nhất là công bố chính sách của mình về vấn đề này.

Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza. Tại cuộc họp báo diễn ra ở Doha vào tối qua (15/1), Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani tuyên bố, thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được để chấm dứt xung đột ở Gaza. Thủ tướng Qatar cho biết, thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza sẽ có hiệu lực vào ngày 19/1. Thỏa thuận ngừng bắn bao gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 của thỏa thuận sẽ kéo dài trong 42 ngày, trong đó quân đội Israel rút về phía Đông Dải Gaza, gần biên giới với nước này. Bên cạnh đó, Hamas sẽ thả 33 con tin, bao gồm cả phụ nữ, trẻ em, người già, người bị thương hoặc đau ốm, đổi lại, Israel sẽ thả một số tù nhân Palestine.

Ông Biden xóa nợ 183 tỷ USD cho sinh viên. Trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định xóa nợ vay ăn học cho thêm 150.000 người vay. Như vậy, tổng số người được ông Biden xóa khoản vay sinh viên trong nhiệm kỳ của ông lên tới hơn 5 triệu người. Theo hãng tin Bloomberg, với quyết định của vị Tổng thống sắp mãn nhiệm, Bộ Giáo dục Mỹ sẽ xóa nợ sinh viên cho những cá nhân bị tổ chức giáo dục của họ lừa, người khuyết tật và công chức.

Liên minh châu Âu công bố kế hoạch khẩn cấp bảo vệ các bệnh viện trước làn sóng tấn công mạng. Nhằm ứng phó với tình trạng gia tăng các cuộc tấn công mạng nhắm vào hệ thống y tế, ngày 15/1, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố kế hoạch hành động khẩn cấp nhằm bảo vệ các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe trước những mối đe dọa này. Các cuộc tấn công mạng, đặc biệt là các cuộc tấn công ransomware (mã độc tống tiền), đã trở thành mối lo ngại lớn đối với ngành y tế. Những cuộc tấn công này không chỉ làm gián đoạn quá trình điều trị mà còn gây ra rủi ro nghiêm trọng về việc mất dữ liệu cá nhân của bệnh nhân.

FSB ngăn chặn âm mưu của tình báo Ukraine trả tiền cho binh lính Nga rời vị trí. Ngày 15/1, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã phá vỡ một kế hoạch của tình báo quân sự Ukraine (HUR), trong đó Kiev đề nghị trả 1 triệu USD để binh lính Nga rút khỏi các vị trí gần thành phố Gorlovka, thuộc vùng Donetsk (Ukraine). Theo FSB, trong khuôn khổ chiến dịch phản gián, các điệp viên Nga đã dụ đối phương chuyển trước 100.000 USD. Cơ quan này cho biết tình báo Ukraine đã liên hệ với binh sĩ Nga đóng tại mỏ than Gagarin, khu vực có vị trí chiến lược ở phía tây Gorlovka. Đây là địa điểm quan trọng do địa hình cao, có thể được sử dụng để kiểm soát hỏa lực và quan sát khu vực xung quanh.

NATO cảnh báo EU thận trọng về Chiến lược công nghiệp quốc phòng mới. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte vừa đưa ra cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) không nên tạo ra các rào cản ngăn các công ty thuộc các quốc gia thành viên NATO nằm ngoài EU tham gia vào nỗ lực thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh EU đang thúc đẩy nhanh việc thực hiện Chiến lược công nghiệp quốc phòng mới, theo hướng tự chủ, tránh sự phụ thuộc quá lớn vào các nước ngoài EU, trong đó có Mỹ.