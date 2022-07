THẾ GIỚI 24H: Nhà riêng thủ tướng Sri Lanka bị phóng hỏa

TPO - Nhà riêng Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe đã bị đám đông người biểu tình giận dữ phóng hỏa hôm 9/7.

Ngày 9/7, người biểu tình đã xông vào dinh thự của Thủ tướng Ranil Wickremesinghe ở thủ đô Sri Lanka và phóng hỏa. Những người biểu tình từ khắp nơi trên đất nước đã tuần hành yêu cầu ông từ chức sau nhiều tháng phản đối về việc quản lý yếu kém trong cuộc khủng hoảng kinh tế của đất nước. Các báo cáo cho biết ông đã được chuyển đến một địa điểm an toàn hơn trước khi đám đông xông vào. Cảnh sát đã bắn chỉ thiên để cố gắng ngăn chặn đám đông giận dữ tràn qua dinh thự, nhưng không thể ngăn một số đám đông tiến vào.

Thủ tướng Sri Lanka đồng ý từ chức để thành lập chính phủ mới. Ngày 9/7, Thủ tướng Sri Lanka đã chấp nhận từ chức để tạo điều kiện thuận lợi cho các đảng phái thống nhất thành lập chính phủ mới, đảm bảo sự hoạt động liên tục của chính phủ cũng như sự an toàn của người dân. Tuy nhiên, để đảm bảo sự liên tục ông sẽ chính thức từ chức khi chính phủ mới gồm tất cả các đảng phái được thành lập.

Cảnh sát Nhật Bản thừa nhận lỗ hổng an ninh ở Nara. Theo lực lượng cảnh sát địa phương quản lý sự kiện vận động tranh cử cho đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở thành phố Nara, đã có những thiếu sót trong việc sắp xếp an ninh. "Chúng tôi không thể phủ nhận rằng đã có vấn đề với kế hoạch an ninh", cảnh sát trưởng tỉnh Nara Tomoaki Onizuka phát biểu tại cuộc họp báo hôm 9/7.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đối phó với các lệnh cấm dầu của Liên minh châu Âu (EU). Phát biểu trong cuộc họp với các thành viên chính phủ, Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi các công ty năng lượng Nga chuẩn bị sẵn sàng đối phó với lệnh cấm dầu mỏ của EU. Tổng thống Putin nhấn mạnh, EU đã đưa ra gói trừng phạt chống Nga với lệnh cấm vận dầu mỏ, do đó các công ty trong nước cần sẵn sàng đối phó hiệu quả đối với quyết định này. Theo Tổng thống Putin, để đối phó với lệnh cấm dầu mỏ của EU, Nga cần tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng đường sắt, đường biển và đường ống để cung cấp dầu và các sản phẩm dầu, đồng thời đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, hướng đến “các nước thân thiện”.

Nga tuyên bố phá hủy 2 hệ thống tên lửa Harpoon ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video cho thấy các tàu chiến Nga phóng “vũ khí chính xác cao” từ ngoài biển, phá hủy 2 hệ thống tên lửa chống hạm Harpoon do Anh cung cấp cho Ukraine ở gần làng Leman, vùng Odessa. Cả Ukraine và Anh đều chưa bình luận về thông tin này.

Thủ tướng Thái Lan đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha cùng 10 thành viên Nội các sẽ đối mặt với cuộc điều trần và bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ 4 vào cuối tháng 7 này. Liên minh đối lập do Đảng Vì nước Thái làm nòng cốt mới đây đã đệ trình Chủ tịch Hạ viện Thái Lan kiến nghị tiến hành điều trần và bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Prayuth cùng 10 thành viên trong Nội các của ông. Theo thống nhất giữa liên minh cầm quyền và phe đối lập, phiên điều trần sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 19-22/7 và Hạ viện Thái Lan sẽ tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm vào ngày 23/7.

Ukraine yêu cầu phương Tây cung cấp thêm vũ khí. Ngày 8/7, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine - ông Oleksiy Danilov - khẳng định nguồn cung vũ khí chính xác cao của phương Tây đang giúp Kiev tại thực địa, nhưng lượng vũ khí này là không đủ và các binh sĩ Ukraine cần có thời gian để học cách sử dụng.

Ukraine hủy giấy phép xuất khẩu lúa mỳ. Ngày 8/7, Bộ Chính sách nông nghiệp và Lương thực Ukraine cho biết chính phủ nước này đã hủy giấy phép xuất khẩu lúa mỳ và bột mỳ kết hợp giữa bột lúa mỳ và lúa mạch đen nhằm tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu mặt hàng này.