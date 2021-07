THẾ GIỚI 24H: Nga cáo buộc Mỹ và đồng minh biến Biển Đen thành khu vực đối đầu

TPO - Ngày 1/7, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Mỹ và các nước NATO đang biến Biển Đen thành khu vực đối đầu và động thái gần đây của tàu khu trục Evertsen thuộc Hà Lan trong khu vực là hành vi khiêu khích nguy hiểm.

Theo Sputnik, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trong họp báo ngày 1/7: “Biển Đen từ lâu đã là khu vực hợp tác nhưng đang liên tục bị Mỹ và đồng minh biến thành khu vực đối đầu quân sự. Hành vi này là cố ý để có thêm một khu vực nữa sẽ trở nên bất ổn dưới sự dẫn dắt của Mỹ”. Phát ngôn viên Zakharova còn nói thêm rằng Nga không bao giờ vi phạm quyền tự do hàng hải trong sự cố liên quan tàu Hà Lan.



Hàng loạt vụ cháy nhà thờ Canada bị cháy sau loạt vụ phát hiện mộ tập thể. Thủ tướng Canada Trudeau hôm 30/6 nói phá hủy các địa điểm thờ phụng “không phải là cách”, sau khi các nhà thờ trên khắp Canada bị cháy trong những tuần gần đây. Ông Justin Trudeau bình luận trong khi cảnh sát Canada đang điều tra các vụ cháy được mô tả là “đáng ngờ”, một số vụ có thể do phóng hỏa.

Hạm đội Biển Đen của Nga ngày 1/7 cho biết các tàu chiến Nga đã tiến hành tập trận bắn đạn thật trên Biển Đen. Theo đó, thủy thủ 2 tàu đổ bộ lớn bắn vào các mục tiêu trên biển và trên không ở Biền Đen. Cuộc tập trận diễn ra 2 ngày sau khi Nga thử nghiệm hệ thống phòng không tại bán đảo Crimea.

Quân đội CHDC Congo ngày 1/7 cho biết các tay súng nghi là thành viên của nhóm phiến quân tự xưng Các lực lượng đồng minh dân chủ (ADF) đã tấn công trong đêm và sát hại 10 dân thường ở thành phố Beni, tỉnh Bắc Kivu. Đây là vụ tấn công mới nhất của các nhóm phiến quân ở miền Đông CHDC Congo. Trước đó, ngày 27/6, chính quyền thành phố Beni đã ban bố lệnh giới nghiêm tại thành phố này sau 3 vụ tấn công bằng bom xảy ra cuối tuần qua. Theo đó, chỉ có cảnh sát và binh sĩ quân đội được xuất hiện trên đường phố.

Nga ngày 1/7 ghi nhận thêm 672 ca tử vong do COVID-19, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp, số ca không qua khỏi do COVID-19 ở Nga ở mức cao kỷ lục. Lực lượng đặc nhiệm chống dịch COVID-19 của Chính phủ Nga cũng xác nhận 23.543 ca mắc mới trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ ngày 17/1, đưa tổng số ca mắc ở nước này lên 5.538.142 ca - trong đó 135.886 ca không qua khỏi. Trong số các ca mắc mới ghi nhận có 7.597 ca ở thủ đô Moskva. Giới chức y tế Nga cho rằng số ca mắc mới COVID-19 tăng vọt do sự lây lan biến thể Delta.

Australia đã hoàn tất việc rút các binh sỹ còn lại của nước này khỏi Afghanistan. Hãng tin ABC News ngày 1/7 dẫn các nguồn tin quân sự cho biết Australia còn khoảng 80 quân nhân tham gia phái bộ hỗ trợ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan. Hiện giới chức vẫn chưa công khai xác nhận thông tin này.

Bộ Nội vụ Đức ngày 1/7 cho biết cảnh sát nước này đã bất ngờ lục soát hơn 100 cơ sở của Bandidos và tịch thu nhiều vũ khí và tiền mặt của nhóm tội phạm khét tiếng này. Theo bộ trên, gần 1.800 cảnh sát đã tham gia chiến dịch khám xét tại bang North Rhine-Westphalia, miền Tây nước Đức, cùng một số bang khác. Tuy nhiên, Bộ trên không cho biết liệu cảnh sát có bắt giữ đối tượng nào trong chiến dịch hay không.

Ngày 1/7, nhà lãnh đạo tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Tình báo và An ninh Gholamhosssein Mohseni-Ejei làm người đứng đầu Bộ Tư pháp, thay ông Ebrahim Raisi sau khi ông này được bầu làm Tổng thống Iran hồi tháng trước. Công bố trên website của mình, Đại giáo chủ Ali Kamenei cho biết ông bổ nhiệm ông Mohseni-Ejei làm Bộ trưởng Tư pháp vì ông Mohseni-Ejei là người giỏi về pháp luật, cũng như có kiến thức sâu rộng trong các vấn đề tư pháp.

Nhật Bản và Philippines sẽ lần đầu tiên tổ chức tập trận chung vào tuần tới - dấu hiệu cho thấy hai bên tăng cường quan hệ quốc phòng. Cuộc diễn tập sẽ diễn ra từ ngày 5-8/7 tại căn cứ không quân Clark ở miền Bắc Philippines, nơi từng là một cơ sở quân sự của Mỹ. Hai bên sẽ tập trung vào cứu trợ nhân đạo và ứng phó với thảm họa.

Ông Arend Zwartjes người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia cho biết Washington đã quyết định chấm dứt chương trình hợp tác đào tạo quân sự với Campuchia, trong đó Campuchia sẽ gửi sinh viên đến các học viện quân sự hàng đầu của Mỹ. Động thái trên là dấu hiệu căng thẳng mới nhất trong quan hệ giữa hai nước. Ông Zwartjes hôm 1/7 cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi Campuchia chấm dứt một số lĩnh vực hợp tác quân sự song phương với Mỹ.

Ngày 1/7, các nguồn tin tiết lộ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã hoãn hội nghị cấp bộ trưởng của nhóm này tới ngày 2/7, để tổ chức thêm các cuộc đàm phán về chính sách sản lượng, sau khi Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngăn chặn một kế hoạch về nới lỏng ngay lập tức việc cắt giảm và kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng đến cuối năm 2022.

Tổ chức Y tế thế giới ngày 1/7 cảnh báo, giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO 2020) cùng việc người dân nhiều nước di chuyển nhiều hơn trong dịp Hè đang phát tán biến thể Delta ra khắp châu Âu, khiến số ca mắc tại châu lục này tăng trở lại sau 10 tuần. Theo WHO, các diễn biến này trên thực tế đang đẩy châu Âu bước vào các giai đoạn đầu tiên của làn sóng dịch thứ 4. Tại một số nước, số ca mắc Covid-19 do biến thể virus Delta gây ra đang bùng phát rất mạnh, đặc biệt là tại Anh.