THẾ GIỚI 24H: Mỹ phản ứng gay gắt với tuyên bố của Ngoại trưởng Ba Lan về Starlink ở Ukraine

TPO - Ngày 9/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và tỷ phú công nghệ Elon Musk đã có phản ứng gay gắt với Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski, bác bỏ những lo ngại của ông Sikorski về việc Starlink có thể bị cắt ở Ukraine trong tương lai và thúc giục ông nên biết ơn sự hỗ trợ cho đến nay.

Trước đó cùng ngày, theo báo The Kyiv Independent, Ngoại trưởng Radoslaw Sikorski tuyên bố Ba Lan sẽ tìm kiếm nhà cung cấp thay thế nếu SpaceX trở thành một đối tác không đáng tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ internet vệ tinh Starlink cho Ukraine. Ngay sau đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có phản ứng mạnh mẽ và cáo buộc người đồng cấp Ba Lan Sikorski “bịa chuyện”. “Không ai đe dọa sẽ cắt Starlink của Ukraine cả”, ông Rubio nói, đồng thời nhấn mạnh: “Và hãy nói lời cảm ơn đi, vì nếu không có Starlink, Ukraine đã thua cuộc xung đột này từ lâu, và người Nga giờ đã có mặt ngay sát biên giới Ba Lan”.

Mỹ và Nga kêu gọi Hội đồng Bảo an họp khẩn về Syria. Truyền thông khu vực đưa tin Mỹ và Nga đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành cuộc họp khẩn theo hình thức khép kín trong ngày 10/3, để thảo luận về tình hình Syria. Những ngày qua, bạo lực đã bùng phát nghiêm trọng tại khu vực miền Đông Syria. Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh hôm 9/3 cho biết các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh chính phủ lâm thời và những người vũ trang ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Bashar Al Assad, đã khiến ít nhất 1.300 người chết và hàng nghìn người bị thương. Hầu hết thương vong là dân thường thuộc tộc người Alawite thiểu số ủng hộ ông Al Assad.

Tỷ phú Elon Musk nêu cách có thể khiến xung đột ở Ukraine kết thúc ngay lập tức."Áp đặt lệnh trừng phạt đối với 10 tài phiệt giàu nhất Ukraine, đặc biệt là những người sở hữu biệt thự ở Monaco. Chiến sự sau đó sẽ chấm dứt ngay lập tức. Đây chính là chìa khóa của vấn đề", ông Musk viết trên mạng xã hội X.

Mỹ chuẩn bị trừng phạt quy mô lớn đối với thực thể Iraq liên quan tới Iran? Hai nhà ngoại giao Mỹ tiết lộ chính quyền Washington đang lên kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt “toàn diện và theo từng giai đoạn” đối với các cá nhân, thực thể Iraq có liên quan đến Iran. Tại Baghdad, nhiều đồn đoán gia tăng về chiến lược mới của Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng và cam kết gia tăng áp lực lên ảnh hưởng khu vực của Iran.

Mật vụ Mỹ bắn một người có vũ trang ở gần Nhà Trắng. Cơ quan Mật vụ Mỹ ngày 9/3 cho biết các đặc vụ đã bắn một người đàn ông có vũ trang trong cuộc đối đầu ngay bên ngoài Nhà Trắng. Vụ việc xảy ra vào nửa đêm 8/3 theo giờ địa phương (khoảng trưa 9/3 theo giờ Việt Nam) tại khu vực gần Nhà Trắng, nơi ở và làm việc chính thức của tổng thống Mỹ ở thủ đô Washington. Tổng thống Donald Trump không có mặt tại Nhà Trắng vào thời điểm đó vì ông đang ở Florida.

Mỹ bác bỏ kế hoạch của G7 nhằm vào đội tàu chở dầu của Nga. Mỹ đã bác bỏ đề xuất của Canada về việc thành lập lực lượng đặc nhiệm để giám sát đội tàu chở dầu "bóng tối" của Nga, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đánh giá lại các cam kết trong các tổ chức đa phương. Không chỉ phản đối đề xuất lập nhóm giám sát vi phạm trừng phạt, bản dự thảo tuyên bố của G7 còn cho thấy Mỹ đã yêu cầu loại bỏ từ "trừng phạt" và thay đổi cách diễn đạt về nguồn tài chính cho cuộc xung đột tại Ukraine. Cụ thể, cụm từ "khả năng duy trì chiến tranh của Nga" bị thay thế bằng "tạo nguồn thu". Các nội dung lên án hành động gây hấn của Nga đã bị loại bỏ, thay vào đó là lời kêu gọi ủng hộ "mọi nỗ lực" nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn.

Người dân Hàn Quốc biểu tình sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol được trả tự do. Hàng nghìn người dân Hàn Quốc biểu tình sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol rời khỏi trại giam và Tòa án Hiến pháp chuẩn bị ra phán quyết luận tội. Ngày 9/3, khoảng 4.500 người dân tập trung gần dinh thự Tổng thống ở trung tâm Seoul, yêu cầu Tòa án Hiến pháp bác bỏ bản luận tội ông Yoon Suk-yeol. Theo hãng thông tấn Yonhap, Nhà thờ Sarang Jeil, do mục sư hoạt động bảo thủ Jeon Kwang-hoon đứng đầu, tổ chức một buổi lễ cho những người ủng hộ.

Nửa triệu người dân Mexico đổ về thủ đô ủng hộ nỗ lực tránh bị Mỹ áp thuế. Ngày 9/3 (giờ địa phương), gần nửa triệu người dân Mexico đã đổ về khu vực trung tâm Thủ đô Mexico để bày tỏ sự ủng hộ những nỗ lực không mệt mỏi của Tổng thống Claudia Sheinbaum trong quá trình thuyết phục người đồng cấp Mỹ đưa ra quyết định tạm hoãn việc áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia Mỹ Latinh này.