THẾ GIỚI 24H: Liên minh châu Âu tạm dừng kế hoạch viện trợ mới cho Ukraine

TPO - Theo kế hoạch, hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Liên minh châu Âu (EU) sẽ diễn ra vào ngày 6/3, với các nhà lãnh đạo tập trung vào vấn đề quốc phòng của châu Âu và Ukraine. Tuy nhiên, có nhiều khả năng Hungary sẽ gây sức ép và không đồng ý cho một kế hoạch viện trợ mới với Ukraine.

Trước khi hội nghị thượng đỉnh diễn ra, đại diện cấp cao về Chính sách đối ngoại và an ninh của EU, Kaja Kallas, đã đề xuất thêm kinh phí quân sự cho Ukraine để thông qua trong dự thảo mới nhất của Ủy ban châu Âu (EC). Tuy nhiên, đề xuất của bà Kallas được cho là đã bị cắt khỏi dự thảo sau khi Hungary phản đối đề xuất này tại cuộc họp của các đại sứ EU. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto đã tuyên bố những bước đi như vậy của EU chỉ kéo dài cuộc xung đột tại Ukraine thay vì mang lại hòa bình cho khu vực. Ông khẳng định Budapest không sẵn sàng tham gia hỗ trợ cho sự leo thang này. Hiện tại, Hungary và Slovakia là hai quốc gia thể hiện sự phản đối công khai đối với gói viện trợ.

Mỹ dừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine.Giới chức Mỹ ngày 5/3 đã xác nhận thông tin Nhà Trắng dừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang rà soát lại viện trợ của nước này đối với Ukraine. Mặc dù có nhiều lo ngại điều này sẽ gây khó khăn cho các lực lượng Ukraine trên thực địa, hai quan chức này đều bày tỏ lạc quan rằng, các cuộc đàm phán sẽ sớm được nối lại với Ukraine để hướng tới việc chấm dứt xung đột. Theo Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Michael Waltz, ông vừa điện đàm với người đồng cấp Ukraine và hai bên đã trao đổi về địa điểm cho vòng đàm phán tiếp theo, thành phần tham dự và nội dung trao đổi.

Belarus sẵn sàng tổ chức đàm phán ba bên Mỹ - Nga - Ukraine. Ngày 5/3, Tổng thống Alexander Lukashenko gửi lời mời Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Belarus để đàm phán hoà bình. Ông Lukashenko nhấn mạnh: "Nếu muốn, hãy đến đây. Khu vực biên giới Ukraine cách chúng tôi không xa, chỉ khoảng 200 km, mất nửa giờ bay. Hãy đến đây, chúng ta sẽ ngồi xuống và nói chuyện một cách bình tĩnh, không ồn ào, không la hét, chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận".

Hàn Quốc lần đầu ngừng viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên sau 30 năm. Ngày 5/3, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nước này đã ngừng viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên trong năm 2024, lần đầu tiên sau 30 năm. Thông tin từ bộ trên nói rõ, Hàn Quốc đã không thực hiện bất kỳ chương trình hỗ trợ nhân đạo nào cho Triều Tiên trong năm ngoái, dù ở cấp chính phủ hay tư nhân. Hàn Quốc lần đầu tiên thực hiện chương trình viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên vào năm 1995, khi quốc gia láng giềng đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng do mưa lớn và lũ lụt. Ở thời điểm đó, Hàn Quốc đã cung cấp 150.000 tấn gạo cho Triều Tiên.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xây bức tường dài 8,5 km ở biên giới phía Tây. Ông Yunus Sezer - Thống đốc tỉnh Edirne, phía Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết nước này đang có kế hoạch xây dựng bức tường dài 8,5 km ở khu vực biên giới phía Tây của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây cũng là khu vực mà các nước láng giềng của Thổ Nhĩ Kỳ là Hy Lạp và Bulgaria đã dựng hàng rào để ngăn người di cư vượt biên.

EU hoãn công bố kế hoạch chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Theo lịch trình công bố ngày 5/3, Ủy ban châu Âu (EC) đã lần thứ 2 hoãn thông báo kế hoạch chấm dứt phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng Nga từ ngày 26/3 sang một thời điểm chưa xác định. Hiện EC cũng từ chối bình luận về thời điểm mới này. Ủy viên châu Âu phụ trách năng lượng Dan Jorgensen trong phiên điều trần tại Nghị viện châu Âu hồi tháng 11/2023 cho biết sẽ trình bày kế hoạch trong 100 ngày đầu tiên nhậm chức, nhưng đến nay việc này đã bị lùi lại 2 lần. Kế hoạch ban đầu dự kiến được công bố vào tháng 2.

Nam Phi cáo buộc Israel sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh tại Dải Gaza. Hôm qua (5/3), Nam Phi đã lên án hành động hạn chế viện trợ của Israel vào Dải Gaza, cho rằng hành động này tương đương việc sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh. Bộ Ngoại giao Nam Phi cho biết trong một tuyên bố, việc ngăn chặn thực phẩm vào Dải Gaza, là sự tiếp diễn của việc Israel sử dụng nạn đói như một vũ khí chiến tranh, một phần của chiến dịch đang diễn ra mà Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đã phán quyết là hành động diệt chủng có thể xảy ra đối với người Palestine.

Triều Tiên nối lại tổ chức giải chạy marathon cho du khách nước ngoài. Giải marathon quốc tế Bình Nhưỡng sẽ diễn ra vào ngày 6/4, sau 5 năm gián đoạn do COVID-19, song, công dân Hàn Quốc, Mỹ và Malaysia có thể không đủ điều kiện tham gia vì lý do chính trị và ngoại giao. Du khách nước ngoài có thể tham gia giải chạy mùa Xuân hằng năm này theo chương trình du lịch trọn gói, bao gồm cả chuyến tham quan có hướng dẫn viên tại Bình Nhưỡng. Hạn chót đăng ký tham gia chương trình là ngày 14/3. Tuy nhiên, công dân Hàn Quốc, Mỹ và Malaysia có thể không đủ điều kiện tham gia vì "lý do chính trị và ngoại giao."

Mỹ cân nhắc khôi phục viện trợ cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cân nhắc khôi phục viện trợ cho Ukraine nếu các bên có thể sắp xếp đàm phán hòa bình và thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz cho biết: "Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có thể chốt hạ và tiến tới các cuộc đàm phán này trên thực tế, đưa một số biện pháp xây dựng lòng tin lên bàn đàm phán, thì tổng thống sẽ xem xét kỹ lưỡng việc dỡ bỏ lệnh tạm dừng (viện trợ). Chúng ta phải biết rằng cả hai bên đều đang đàm phán chân thành hướng tới hòa bình một phần, sau đó là hòa bình lâu dài".