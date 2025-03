THẾ GIỚI 24H: Hơn 1.000 người chết vì đụng độ sắc tộc đẫm máu tại Syria

TPO - Đụng độ sắc tộc tại khu vực miền Đông Syria tiếp tục leo thang nguy hiểm khi số thương vong liên tục gia tăng một cách báo động.

Theo thông tin do Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh công bố đêm 8/3, tổng thương vong trong các cuộc đụng độ xảy ra tại khu vực miền Đông Syria trong 3 ngày qua (từ 6 - 8/3) đã lên tới 1.018 người chết, trong đó có 745 dân thường thuộc tộc người thiểu số Alawite. Như vậy, chỉ trong chưa đầy 12h qua, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria đã ghi nhận thêm hơn 400 dân thường bị giết hại tại khu vực ven biển và vùng núi tỉnh Latakia, miền Đông Syria. Nguồn tin khẳng định, lực lượng an ninh của chính quyền lâm thời Syria cùng các nhóm vũ trang đồng minh, đã tiến hành các cuộc tàn sát đẫm máu chống người Alawite.

Thủ tướng Canada rơi nước mắt trong họp báo. Telegraph mô tả Thủ tướng Canada rơi nước mắt trong cuộc họp báo tối 6/3 (giờ địa phương), sau khi xuất hiện thông tin ông có cuộc điện đàm với "những lời lẽ đe doạ" từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Xúc động trong lần xuất hiện có thể là cuối cùng với tư cách thủ tướng Canada, ông Trudeau kêu gọi cả nước "đứng vững trước đối tác thương mại lớn hơn chúng ta rất nhiều". Sau một tuần đấu khẩu với tổng thống Mỹ về thuế quan, hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện trong 50 phút tối 5/3 và ông Trudeau mô tả cuộc điện đàm này "sôi nổi".

Ukraine cam kết đối thoại mang tính xây dựng với Mỹ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các phái đoàn của Ukraine và Mỹ đã nối lại làm việc và dự kiến gặp nhau vào tuần tới. "Ukraine đã tìm kiếm hòa bình ngay từ những giây đầu tiên của cuộc xung đột này. Những đề xuất thực tế đang được đưa ra. Chìa khóa là phải hành động nhanh chóng và hiệu quả", ông Zelensky chia sẻ trên mạng xã hội X. Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ thăm Ả Rập Xê-út vào tuần tới, sau cuộc gặp với Thái tử Mohammed Bin Salman vào thứ Hai (10/3). Riêng các đại diện ngoại giao và quân đội Ukraine sẽ ở lại để họp với phía Mỹ vào ngày 11/3.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol được trả tự do. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol được trả tự do sau khi lệnh bắt giữ bị tòa bác bỏ vì vi phạm thủ tục. Ông vẫn bị điều tra do ra quyết định ban bố thiết quân luật gây tranh cãi. Bước ra khỏi trung tâm tạm giam, ông Yoon nở nụ cười và cúi đầu chào một nhóm nhỏ người ủng hộ có mặt ở đó. "Tôi xin cúi đầu cảm ơn nhân dân đất nước này", ông nói trong tuyên bố được công bố qua luật sư.

Thủ tướng Qatar cảnh báo hậu quả nếu cơ sở hạt nhân Iran bị tấn công. Thủ tướng Qatar dự đoán đất nước ông và các quốc gia Arab vùng Vịnh sẽ cạn kiệt nước trong vòng 3 ngày nếu các cơ sở hạt nhân của Iran bị tấn công. Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani đưa ra bình luận này trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Mỹ Tucker Carlson vào ngày 7/3.

Liên tục bị tấn công nặng nề, Ukraine kêu gọi trừng phạt Nga cứng rắn hơn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/3 kêu gọi trừng phạt Nga mạnh mẽ hơn sau các cuộc tấn công liên tục từ Moscow. Theo hãng tin DPA, ông Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội Facebook sau cuộc không kích của Nga vào thị trấn khai thác mỏ Dobropillia ở Donetsk, miền Đông Ukraine tối 7/3 (giờ địa phương): "Những cuộc tấn công như vậy cho thấy mục tiêu của Nga không thay đổi. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là chúng ta phải tiếp tục nỗ lực hết sức để tăng cường phòng không và thắt chặt lệnh trừng phạt đối với Nga".

Canada: Xả súng tại quán rượu khiến 11 người bị thương. CTV News cho biết ít nhất 11 người đã bị thương trong một vụ xả súng tại một quán rượu ở Toronto và nghi phạm vẫn đang lẩn trốn. Theo nguồn tin dẫn lời cảnh sát, chưa có thông tin mô tả về nghi phạm trong vụ việc xảy ra gần Trung tâm thương mại Scarborough của thành phố này. Nhân viên cứu thương Toronto thông báo với hãng truyền thông CP24 của Canada rằng đây là "tình huống phức tạp" và các nạn nhân bị thương từ nhẹ đến nguy kịch.

Ukraine cân nhắc rút quân khỏi tỉnh Kursk của Nga trong vòng 2 tuần tới. Theo tờ Telegraph đưa tin ngày 8/3, Ukraine đang cân nhắc rút quân khỏi tỉnh Kursk của Nga trong bối cảnh Nga tăng cường các hoạt động quân sự tại khu vực này. Nội dung của Telegraph đã đăng tải trong bối cảnh một số báo cáo gần đây của giới truyền thông cảnh báo rằng lực lượng quân đội Ukraine chiếm đóng tại tỉnh Kursk đang đối mặt với nguy cơ cao bị bao vây sau khi quân đội Nga tạo được những bước đột phá mới trên chiến trường.