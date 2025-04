THẾ GIỚI 24H: Mỹ đảo ngược việc thu hồi visa của hàng nghìn sinh viên quốc tế

TPO - Ngày 25/4, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ khôi phục tình trạng cư trú hợp pháp cho sinh viên quốc tế tại Mỹ, sau làn sóng kiện tụng từ sinh viên phản đối việc đột ngột bị đình chỉ thị thực (visa), theo đài NBC News.

Thông báo trên được Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra trong một phiên điều trần tại tòa án ở TP Oakland (bang California), nơi đang xem xét tám vụ kiện do các sinh viên quốc tế đệ trình. Phát biểu tại tòa, Luật sư Elizabeth D. Kurlan thuộc Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hồ sơ của các sinh viên quốc tế sẽ được khôi phục tạm thời trong lúc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) xây dựng chính sách mới. Chính sách này sẽ “thiết lập một khung hướng dẫn rõ ràng cho việc chấm dứt hồ sơ cư trú”. Động thái trên được đưa ra vài tuần sau khi chính quyền Mỹ bắt đầu thu hồi thị thực và tình trạng cư trú hợp pháp của hàng nghìn sinh viên quốc tế. Những sinh viên bị nhắm đến là những người từng tham gia biểu tình chính trị hoặc có tiền sử vi phạm, như từng bị phạt vì lái xe khi say rượu.

Phương Tây lo sợ trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump về nhượng bộ của Nga với Ukraine. Một số đồng minh của Mỹ cảm thấy rúng động cao độ trước chương trình nghị sự của chính quyền Tổng thống Mỹ Trump nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Theo nhiều nguồn tin ngoại giao, Liên minh châu Âu (EU) gồng mình chờ đón kết quả đàm phán cấp cao giữa ông Trump và ông Putin. Nhiều người châu Âu e ngại tiến bộ trong đàm phán Nga - Mỹ chưa đủ nhanh để đáp ứng tham vọng của ông Trump về chấm dứt nhanh xung đột Nga - Ukraine.

Nga cáo buộc Ukraine có thể liên quan vụ sát hại tướng Moskalik. Ngày 25/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Ukraine có thể liên quan đến vụ sát hại Trung tướng Moskalik, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova “có lý do để tin rằng cơ quan đặc biệt của Ukraine có liên quan đến vụ sát hại tướng Moskalik”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga gọi vụ nổ khiến tướng Moskalik thiệt mạng là một vụ tấn công khủng bố.

Tổng thống Ukraine thừa nhận không thể giành lại Crimea bằng biện pháp quân sự. Ngày 25/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận, Ukraine không đủ khả năng quân sự để giành lại bán đảo Crimea, đồng thời bày tỏ sự đồng tình với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề này. Phát biểu với báo giới, ông Zelensky nhấn mạnh: “Ukraine không đủ khả năng quân sự để giành lại Crimea”. Tuy nhiên, ông khẳng định Ukraine chỉ thảo luận vấn đề lãnh thổ sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

11 dân thường Alawite thiệt mạng trong các cuộc đột kích an ninh tại Syria. Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) ngày 25/4 cho biết, 11 dân thường thuộc nhóm thiểu số Alawite đã thiệt mạng trong các cuộc đột kích an ninh trong 24 giờ qua. SOHR cho biết thêm, tỉnh Homs đã chứng kiến ​​sự gia tăng các vụ sát hại và vi phạm, trong bối cảnh an ninh hỗn loạn và thiếu trách nhiệm giải trình. Các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và các nhóm đồng minh với các tay súng trung thành với cựu Tổng thống Syria Bashar Al-Assad, tại các tỉnh ven biển phía Tây vào tháng trước, đã khiến hơn 1.700 người thiệt mạng, phần lớn là người Alawite.

Nga và Mỹ thảo luận khả năng đàm phán trực tiếp với Ukraine. Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov ngày 25/4 đánh giá cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff trước đó cùng ngày đã diễn ra trong bầu không khí mang tính xây dựng và giúp thu hẹp bất đồng giữa Moscow và Washington. Đáng chú ý, hai bên cũng thảo luận về khả năng đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine. Ông Ushakov cho biết một trong những chủ đề được đưa ra trao đổi tại cuộc gặp kéo dài 3 tiếng trong ngày 25/4 là về khả năng nối lại đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kiev.

Ông Trump nói Ukraine chưa ký thỏa thuận khoáng sản. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Ukraine vẫn chưa ký thỏa thuận về khoáng sản đất hiếm và ông hy vọng nó sẽ được ký ngay lập tức. "Ukraine vẫn chưa ký các giấy tờ cuối cùng về Thỏa thuận Đất hiếm rất quan trọng với Mỹ. Thỏa thuận này đã chậm ít nhất ba tuần; hy vọng rằng nó sẽ được ký ngay lập tức. Công việc về Thỏa thuận Hòa bình chung giữa Nga và Ukraine đang diễn ra suôn sẻ", Tổng thống Trump cho biết trong bài đăng trên Truth Social hôm 25/4.

Quân đội Ấn Độ và Pakistan đấu súng tại khu vực Kashmir. Giới chức Ấn Độ và Pakistan cho biết, ngày 25/4 đã xảy ra đấu súng dữ dội giữa binh sĩ hai bên dọc đường Ranh giới kiểm soát (LoC) phân chia khu vực Kashmir giữa hai nước. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng song phương leo thang nghiêm trọng, khiến Liên Hợp Quốc kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa để tránh đẩy tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát.