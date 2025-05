THẾ GIỚI 24H: Moscow phản ứng gay gắt việc Ba Lan đóng cửa lãnh sự quán Nga

TPO - Ngày 12/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết Nga sẽ đáp trả quyết định thiếu thận trọng của Ba Lan khi đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại TP Krakow, đài RT đưa tin.

Bà Zakharova lên án động thái của Warsaw, tuyên bố rằng Nga “sẽ đáp trả những bước đi vô lý của Ba Lan”.“Warsaw tiếp tục cố tình phá hủy quan hệ, hành động chống lại lợi ích của công dân. Một phản ứng thích đáng đối với những bước đi vô lý này sẽ sớm được đưa ra” - tờ Izvestia dẫn lời bà Zakharova. Trước đó, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu đại sứ Nga tới để tuyên bố việc đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Krakow. Theo Bộ Ngoại giao Ba Lan, nhà chức trách Nga sẽ có khoảng 30 ngày để đóng cửa lãnh sự quán ở Krakow. Động thái của Bộ Ngoại giao Ba Lan đưa ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cáo buộc cơ quan tình báo Nga đứng sau vụ hỏa hoạn lớn trên phố Marywilska ở thủ đô Warszawa vào năm 2024.

Tổng thống Trump thăm Trung Đông, con tin người Mỹ gốc Israel được trả tự do. Trong khi ông Trump bắt đầu chuyến thăm Trung Đông nhiều mong đợi, Edan Alexander – con tin người Mỹ cuối cùng bị Hamas bắt giữ tại Dải Gaza đã được trả tự do. Tuy nhiên, theo truyền thông Israel, Alexander từ chối lời đề nghị gặp trực tiếp Thủ tướng Benjamin Netanyahu, trong bối cảnh thể trạng và tinh thần của anh được mô tả là “suy sụp”. Edan Alexander, quê ở Tenafly, bang New Jersey (Mỹ), gia nhập quân đội Israel sau khi tốt nghiệp trung học năm 2022. Anh bị Hamas bắt cóc ngày 7/10/2023 trong cuộc tấn công xuyên biên giới vào miền nam Israel – sự kiện khởi đầu cho cuộc chiến dữ dội giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza.

NATO tập trận quân sự lớn dọc biên giới Nga. Theo tờ Izvestia của Nga, NATO ngày 12/5 đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự quy mô lớn tại Phần Lan, dự kiến kéo dài đến ngày 31 tháng này. Đáng chú ý, cuộc tập trận có sự tham gia của cả Thụy Điển và Anh, với tổng số binh sĩ lên tới khoảng 7.000 quân và nhân viên. Mục tiêu chính của cuộc tập trận là huấn luyện khả năng tác chiến hỏa lực gián tiếp, cũng như triển khai trực thăng tấn công và thiết bị bay không người lái (UAV) ở khu vực phía Bắc.

Tàu chiến Trung Quốc cập cảng Ream, Campuchia. Ngày 12/5, tàu tấn công đổ bộ Type 071 mang số hiệu 989 thuộc biên chế Hải quân Trung Quốc đã cập cảng số 01, căn cứ hải quân Ream tỉnh Preah Sihanouk. Sự hiện diện của tàu chiến Trung Quốc trên lãnh thổ Campuchia hiện nay để tham gia diễn tập quân sự chung Campuchia – Trung Quốc, mang tên “Rồng Vàng 2025”, diễn ra từ ngày 14 đến 28/5/2025 và có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Tàu chiến này của Trung Quốc có trọng tải 25.000 tấn, dài 210m , rộng 28m, sâu 7m và tốc độ 25 hải lý.

Thực hư việc Tổng thống Trump được Qatar tặng quà. Theo hãng tin Reuters, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng trước những dư luận phản ứng về việc nước này chuẩn bị tiếp nhận món quà máy bay Boeing từ Qatar. Theo đó, trả lời trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 12/5, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: "Chính phủ Qatar đã vui vẻ đề nghị tặng một chiếc máy bay cho Bộ Quốc phòng. Các chi tiết pháp lý của việc này vẫn đang được giải quyết".

Indonesia: Tai nạn trong lúc hủy đạn hết hạn làm 13 người thiệt mạng. Quân đội Indonesia cho biết ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong quá trình thực hiện các thao tác hủy đạn hết hạn ở tỉnh Tây Java trong ngày 12/5. Người phát ngôn Quân đội Indonesia, Chuẩn tướng Wahyu Yudhayana, cho biết tai nạn xảy ra vào lúc 9h30 sáng ở làng Sagara thuộc vùng Garut Regency. Trước đó, nhóm hủy đạn hết hạn đã 2 lần thực hiện kích nổ thành công, nhưng đến lần thứ 3 thì gặp sự cố khiến nổ xảy ra bất ngờ làm 4 binh sĩ và 9 người dân thiệt mạng.

Thủ tướng Ấn Độ triệu tập cuộc họp an ninh. Ngày 12/5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã triệu tập một cuộc họp với các quan chức quốc phòng và an ninh cấp cao, để bàn về căng thẳng với Pakistan. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ và Pakistan cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và ngay trước cuộc điện đàm giữa đại diện quân đội cấp cao hai nước được lên kế hoạch từ trước.