THẾ GIỚI 24H: Máy bay lao xuống cao tốc khiến nhiều người thiệt mạng ở Malaysia

TPO - Một chiếc máy bay hạng nhẹ lao xuống một cao tốc tại Malaysia hôm 17/8 khiến toàn bộ thành viên phi hành đoàn và một số người trên đường thiệt mạng.

Cảnh sát trưởng Selangor Hussein Omar Khan cho biết máy bay hiệu Beechcraft Model 390 (Premier 1) bị rơi ở gần thị trấn Elmina sau khi khởi hành từ hòn đảo nghỉ mát Langkawi và hướng đến sân bay Sultan Abdul cách Kuala Lumpur hơn 20km. Giám đốc Cơ quan hàng không dân dụng của Malaysia (CAAM) Norazman Mahmud cho biết, vào lúc 14h51, Tháp kiểm soát không lưu Subang quan sát thấy khói bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn nhưng máy bay không phát ra tín hiệu khẩn cấp nào. Lực lượng cảnh sát địa phương xác nhận ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Tướng quân đội Nga qua đời. Tướng Gennady Zhidko qua đời hôm 16/8 ở tuổi 58 “sau một thời gian dài lâm bệnh”, theo Tass. Thông tin về sự ra đi của tướng Zhidko được công bố bởi Thống đốc vùng Khabarovsk của Nga, Mikhail Degtyarev. (XEM CHI TIẾT...)

Tổng thống Ukraine Zelensky sa thải các quan chức tuyển quân khu vực. Ngày 17/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phê chuẩn sắc lệnh của Hội đồng An ninh và Quốc phòng nước này về việc sa thải các quan chức quân sự khu vực liên quan tới cáo buộc tham nhũng. Sắc lệnh, được công bố trên trang mạng của Tổng thống Ukraine, liên quan tới người đứng đầu các trung tâm tuyển quân khu vực. Các sỹ quan trực tiếp tham gia chiến đấu sẽ được bổ nhiệm thay thế các vị trí này với điều kiện vượt qua các cuộc kiểm tra do Cơ quan An ninh Ukraine tiến hành.

Mỹ đồng ý để Đan Mạch và Hà Lan gửi F-16 tới Ukraine. Reuters dẫn nguồn tin cho hay, Ngoại trưởng Antony Blinken đã gửi thư tới những người đồng cấp Đan Mạch và Hà Lan đảm bảo các yêu cầu gửi máy bay chiến đấu F-16 đến Kiev sẽ được chấp thuận. "Điều quan trọng là Ukraine có thể tự bảo vệ trước sự gây hấn của Nga", ông Blinken cho hay, nhấn mạnh việc chấp thuận các yêu cầu của bên thứ ba sẽ cho phép Ukraine "tận dụng tối đa các khả năng mới ngay sau khi nhóm phi công đầu tiên hoàn thành khóa đào tạo".

NATO sẽ không ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố NATO sẽ tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine cho đến khi Kiev quyết định thời điểm thích hợp để đàm phán với Nga. “Chính Ukraine và chỉ Ukraine mới có thể quyết định khi nào các điều kiện tiên quyết cho đàm phán được đưa ra. Và đây là giải pháp có thể chấp nhận được. Nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ họ", Tổng thư ký Jens Stoltenberg nói thêm.

Litva lên kế hoạch tổ chức tập trận tại biên giới với Belarus. Lực lượng biên phòng và các lực lượng vũ trang Litva đang lên kế hoạch tập trận chung vào ngày 27/8 tới để sẵn sàng trước các mối đe dọa tiềm ẩn tại biên giới với Belarus. Bộ trưởng Nội vụ Litva, bà Agne Bilotaite, ngày 17/8 nhấn mạnh cuộc tập trận nói trên nhằm "kiểm nghiệm một số kịch bản". Theo bà Bilotaite, kịch bản đầu tiên liên quan đến vấn đề di cư "trong trường hợp xảy ra một số tình huống bất thường", còn kịch bản thứ 2 là "ứng phó với một mối đe dọa quân sự hỗn hợp ở biên giới".

Nga phá hủy xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu của Hạm đội Biển Đen. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga tối 17/8 cho biết: “Vào lúc 22h55 hôm nay, các lực lượng vũ trang Ukraine đã không thành công trong việc tấn công tàu của Hạm đội Biển Đen đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hàng hải ở phía Tây Nam Biển Đen, cách Sevastopol 237 km”. Chiếc xuồng không người lái đã bị phá hủy bằng hỏa lực từ khinh hạm tuần tra Pytlivy và tàu tuần tra Vasily Bykov, trước khi nó có thể tiếp cận mục tiêu.