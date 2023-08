THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Niger ‘sống khổ sở’ khi bị quản thúc trong dinh đã 2 tuần

TPO - Hai tuần sau khi bị quản thúc tại gia bởi một cuộc đảo chính quân sự, ông Mohamed Bazoum - Tổng thống bị lật đổ của Niger, đang cạn kiệt lương thực và trải qua những điều kiện tồi tệ khác…

Kể từ khi những binh sĩ nổi loạn vào ngày 26/7, Tổng thống Mohamed Bazoum - nhà lãnh đạo được bầu cử dân chủ của quốc gia Tây Phi này đã bị giam giữ cùng vợ và con trai tại dinh Tổng thống ở Niamey. Theo CNN, Tổng thống Bazoum không được cung cấp thức ăn hay thuốc men và phải sống trong cảnh không có điện suốt 1 tuần và cũng bị cắt nước sinh hoạt. Tất cả những thực phẩm tươi mà gia đình Tổng thống Bazoum được cung cấp đều đã hỏng và họ phải ăn mì ống hoặc cơm khô. Tuy nhiên, ông Bazoum hiện vẫn khỏe mạnh và khẳng định sẽ không bao giờ từ chức.

Trung Quốc thông báo phóng thành công vệ tinh viễn thám mới. Rạng sáng 13/8, Trung Quốc đã phóng một vệ tinh mới vào không gian từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam nước này. Theo Tân Hoa Xã, vệ tinh mang tên L-SAR4 01 được phóng vào lúc 1h26 (00h26 cùng ngày theo giờ Hà Nội) bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-3B và đã đi vào quỹ đạo thành công theo kế hoạch. Vệ tinh mới sẽ được sử dụng chủ yếu cho mục đích cung cấp các dịch vụ thông tin viễn thám. Vụ phóng nêu trên là sứ mệnh không gian thứ 483 của loạt tên lửa đẩy Trường Chinh.

Ba Lan sẽ thành lập lực lượng đặc nhiệm quân sự gần biên giới Belarus. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak hôm qua cho biết, Ba Lan sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm quân sự cho mục đích huấn luyện và phòng thủ gần biên giới với Belarus. Bộ trưởng Mariusz Blaszczak cho biết, Ba Lan đang triển khai khoảng 4.000 quân để hỗ trợ Bộ đội Biên phòng trong nỗ lực phong tỏa biên giới với Belarus như một phần của chiến dịch có mật danh Gryf.

Chính quyền quân sự Niger yêu cầu Pháp rút quân. Ngày 12/8, chính quyền quân sự do phe đảo chính lập ra tại Niger một lần nữa yêu cầu Chính phủ Pháp chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện của quân đội nước này. Cùng với đó, quân đội Niger liên tiếp tăng cường binh lực về thủ đô Niamey, sẵn sàng đương đầu với khả năng can thiệp quân sự từ bên ngoài vào Niger. Trong một tuyên bố chính thức được nhiều nguồn tin khu vực trích dẫn, Người phát ngôn chính quyền quân sự Niger, Đại tá Abdel Rahmane Amadou nêu rõ Pháp cần rút toàn bộ lực lượng nước này ra khỏi Niger do các thỏa thuận liên quan đến sự hiện diện của quân đội Pháp tại Niger đã hết hiệu lực.

Nga: Rơi máy bay chiến đấu Su-30 khiến phi hành đoàn thiệt mạng. Theo hãng tin TASS, máy bay chiến đấu Su-30 đã bị rơi khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện tại tỉnh Kaliningrad trong ngày 12/8, khiến phi hành đoàn thiệt mạng. Quân khu miền Tây của Nga đã đưa ra thông báo trên và cho biết máy bay trên bị rơi ở khu vực hẻo lánh. Đây là chuyến bay huấn luyện và máy bay không mang theo đạn dược. Thông tin ban đầu cho rằng nguyên nhân khiến chiếc máy bay Su-30 bị rơi là do trục trặc kỹ thuật.

Pháp sơ tán khẩn cấp quanh tháp Eiffel vì đe dọa đánh bom. BFMTV dẫn nguồn tin từ cảnh sát Pháp cho hay, cảnh sát đã phải sơ tán người dân khỏi khu vực tháp Eiffel do bị đe dọa đánh bom. Theo giới chức Pháp, lực lượng đặc nhiệm đã đến hiện trường để điều tra vụ việc. Đồng thời, cảnh sát đã phong toả khu vực xung quanh tháp Eiffel và tiến hành kiểm tra an ninh.

Lầu Năm Góc lập lực lượng đặc nhiệm AI. Lầu Năm Góc vừa thành lập lực lượng đặc nhiệm trí tuệ nhân tạo (AI) tổng hợp đầu tiên, trước tình hình cạnh tranh khốc liệt với Trung Quốc trong lĩnh vực quan trọng này. Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, Lực lượng Đặc nhiệm Lima sẽ đánh giá, đồng bộ hóa và áp dụng Generative AI (AI tạo sinh) trong Bộ Quốc phòng Mỹ, nhằm đảm bảo rằng cơ quan này luôn đi đầu trong các công nghệ tiên tiến để bảo vệ an ninh quốc gia.

Trung Quốc ban bố cảnh báo da cam về lũ quét. Ngày 12/8, Bộ Tài nguyên nước và Cục Khí tượng Trung Quốc ban bố cảnh báo da cam về nguy cơ xảy ra lũ quét ở một số khu vực miền núi. Đây là mức cao thứ 2 trong thang cảnh báo nguy cơ thời tiết theo 4 màu: đỏ, da cam, vàng và xanh dương của Trung Quốc.

UNESCO kêu gọi cứu Venice. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) mới đây đã đề nghị đưa thành phố Venice của Ý vào danh sách các di sản thế giới bị đe dọa. UNESCO kêu gọi chính phủ Ý tăng cường hơn các nỗ lực để bảo vệ thành phố lịch sử này cũng như khu vực đầm phá xung quanh.

Nga tuyên bố đáp trả vụ “tấn công khủng bố” cầu Crimea. Ngày 12/8, Nga tuyên bố sẽ đáp trả các vụ “tấn công khủng bố” cầu Kerch (hay còn gọi là cầu Crimea) nối bán đảo Crimea với lục địa Nga, sau khi các quan chức nước này cáo buộc Ukraine đã sử dụng tên lửa nhằm phá hủy cây cầu này trong đêm. Trong tuyên bố trên Telegram, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Maria Zakharova cho biết: “Không thể có lời biện minh nào cho những hành động như vậy và các hành động đó sẽ không bị bỏ qua”.