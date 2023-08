THẾ GIỚI 24H: Rắc rối pháp lý liên tiếp bủa vây cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

TPO - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/8 bị truy tố lần thứ tư trong vòng vài tháng với nhiều trọng tội. Lần này, ông Trump bị cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tại bang Georgia năm 2020.

Theo cáo trạng của một đại bồi thẩm đoàn ở hạt Fulton (bang Georgia), ông Trump và 18 người khác bị truy tố với 41 tội danh, trong đó có uy hiếp, âm mưu làm giả, mạo danh quan chức nhà nước, nộp các báo cáo, tài liệu sai sự thật... Bà Fani Willis, công tố viên hạt Fulton, cho biết hạn chót để ông Trump và các bị cáo tự nguyện ra trình diện là trước trưa 25/8 (giờ địa phương), đồng thời sẽ yêu cầu đưa toàn bộ họ ra xét xử cùng lúc trong vòng 6 tháng tới. Các lãnh đạo đảng Dân chủ ở lưỡng viện Quốc hội Mỹ tiếp tục chỉ trích ông Trump khi cho rằng các lần truy tố cho thấy hành vi phạm tội lặp đi lặp lại của cựu tổng thống này. Đáp lại, ông Trump cho rằng cáo trạng trên là "gian lận" và mang động cơ chính trị vì nó được đưa ra trong lúc ông đang vận động tranh cử. Trong khi đó, các luật sư của ông Trump cho biết đang đợi xem chi tiết bản cáo trạng nhưng cho rằng chúng thiếu sót và vi hiến.

Công bố thông tin vụ binh sỹ Mỹ vượt giới tuyến quân sự. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/8 lần đầu tiên công bố thông tin về trường hợp binh sỹ Mỹ Travis King đã từ khu vực an ninh chung (JSA) Panmunjom để xâm nhập trái phép lãnh thổ Triều Tiên hôm 18/7. Theo KCNA, theo kết quả điều tra của cơ quan hữu quan Triều Tiên, binh sỹ Travis King đã thừa nhận xâm nhập trái phép lãnh thổ của Triều Tiên, đồng thời bày tỏ ý định muốn "tị nạn ở Triều Tiên hoặc một nước thứ ba."

Nổ lớn ở Cộng hòa Dominica, ít nhất 12 người chết 65 người bị thương. Ít nhất 12 người đã tử vong và 65 người bị thương trong một vụ nổ lớn ở Cộng hòa Dominica ngày 14/8. Ngoài con số thương vong nêu trên, 55 người hiện vẫn chưa được tìm thấy sau vụ nổ diễn ra ngày 14/8 tại Villa Valdez thuộc tỉnh San Cristobal. Theo Hội Chữ thập đỏ Dominica, 3 tòa nhà đã sụp đổ hoàn toàn sau khi vụ nổ diễn ra ở gần 1 trung tâm mua sắm.

Dòng phụ Eris của biến thể Omicron lan rộng. Đại dịch COVID-19 vẫn chưa hoàn toàn biến mất, với những biến thể đa dạng của virus SARS-CoV-2 vẫn không ngừng xuất hiện. Gần đây nhất, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp biến thể mới EG.5 vào diện "cần theo dõi". Theo WHO, trên phạm vi toàn cầu, tỷ lệ ca bệnh nhiễm biến thể EG.5 tăng đều đặn. Tỷ lệ phổ biến toàn cầu của biến thể EG.5 là 17,4%, tăng đáng kể so với dữ liệu được báo cáo 4 tuần trước đó.

Nga nói năng lực quân sự của Ukraine đã “gần cạn kiệt”. Ngày 15/8, phát biểu tại Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow lần thứ XI, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định: “Bất chấp sự hỗ trợ toàn diện từ phương Tây, Các lực lượng vũ trang Ukraine (VSU) không thể đạt được kết quả. Kết quả sơ bộ của chiến sự cho thấy các nguồn lực quân sự của Ukraine gần như cạn kiệt”.

Mỹ-Nhật-Hàn có thể lập đường dây nóng. Ngày 15/8, tờ Nikkei (Nhật Bản) nhận định trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật-Hàn tại Trại David (Mỹ) tới đây, nguyên thủ ba nước sẽ nhất trí thành lập đường dây nóng. Theo đó, một nguồn tin có quan hệ trong chính phủ Mỹ cho biết, Washington sẽ tìm kiếm một biện pháp để có thể tăng cường hơn nữa sự kết nối trong hợp tác an ninh với Tokyo và Seoul.

Hàn Quốc, Trung Quốc phản đối Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ tới đền Yasukuni. Ngày 15/8, Hàn Quốc bày tỏ lấy làm tiếc sau khi các chính trị gia Nhật Bản gửi đồ lễ hoặc thực hiện các chuyến viếng thăm ngôi đền Yasukuni, vốn được coi là biểu tượng của quá khứ quân phiệt Nhật Bản. Trong cuộc họp báo cùng ngày tại thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân cho biết Trung Quốc đã đưa ra những tuyên bố và thể hiện rõ quan điểm của mình trước những động thái của các chính trị gia Nhật Bản liên quan đến đền Yasukuni. Ông cho biết Trung Quốc đã gửi công hàm phản đối tới Nhật Bản.