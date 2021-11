THẾ GIỚI 24H: Máy bay chiến đấu F-35 của Anh bị rơi ở Địa Trung Hải

TPO - Ngày 17/11, Bộ Quốc phòng Anh cho biết máy bay chiến đấu F-35 của nước này đã bị rơi trong khi đang thực hiện nhiệm vụ ở khu vực Địa Trung Hải.

Phi công của máy bay chiến đấu F-35 đã được đưa về tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh. Hiện nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Belarus thông báo đang tiến hành “sửa chữa đột xuất” một nhánh của đường ống dẫn dầu từ Nga đến một số quốc gia Liên minh châu Âu (EU). Trong một tuyên bố đưa ra hôm 17/11, hãng xuất khẩu năng lượng khổng lồ Transneft của Nga cho biết nguồn cung dầu có thể bị gián đoạn trong thời gian ngắn. (XEM CHI TIẾT…)

Hải quân Mỹ và Nhật Bản vừa triển khai đợt tập trận chung chống tàu ngầm đầu tiên trên Biển Đông. Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản cho biết 2 tàu khu trục của nước này là JS Kaga và JS Murasame, một tàu ngầm lớp Oyashio và một tàu khu trục lớp Aegis USS Milius của Mỹ, các trực thăng SH-60J và phi đội máy bay tuần tra của hai nước đã tham gia cuộc diễn tập. (XEM CHI TIẾT…)

Ngày 17/11, một quan chức chính phủ Ba Lan cho biết Belarus đã dùng xe buýt đưa những người di cư cắm trại ở biên giới rời đi, mở ra khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Tuy nhiên, phát ngôn viên lực lượng biên phòng Ba Lan Anna Michalska nói rằng một số người di cư mang theo gậy, gây hoài nghi về khả năng họ sẽ chuyển đến đoạn biên giới khác. (XEM CHI TIẾT…)

Taliban ký 3 biên bản ghi nhớ với các tổ chức nhân đạo. Ngày 17/11, bộ phận phụ trách các vấn đề về người tị nạn của Taliban tại Afghanistan tuyên bố thời gian gần đây đã ký 3 biên bản ghi nhớ với Tổ chức nhân đạo ACTED-Afghanistan, Tổ chức Phát triển viện trợ (ORD) và Ủy ban Cứu trợ quốc tế (IRC). Tổng ngân sách từ 3 tổ chức nhân đạo nói trên lên tới hơn 9 triệu USD.

Trước tình hình ô nhiễm không khí nghiêm trọng, thủ đô New Delhi của Ấn Độ yêu cầu các trường học đóng cửa cho đến khi có thông báo mới và ra lệnh một nửa công chức làm việc ở nhà. Trong chỉ thị mới nhất, Ủy ban Giám sát Chất lượng Không khí New Delhi nêu rõ ngoại trừ xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu, các xe tải không cần thiết khác đều bị cấm lưu thông tại thủ đô New Delhi cho đến ngày 21/11. Sáu trong số 11 nhà máy nhiệt điện trong bán kính 300 km xung quanh New Delhi cũng được yêu cầu dừng hoạt động.

Xảy ra 2 vụ nổ liên tiếp ở Kabul làm nhiều người tử vong. Các nhân chứng cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 2 người bị thương trong một vụ nổ bom ở phía Tây thủ đô Kabul của Afghanistan vào ngày 17/11. Theo nguồn tin này, đây là vụ tấn công nhằm vào một xe buýt nhỏ. Vụ nổ thứ 2 cũng ở khu vực phía Tây thủ đô Kabul khiến 5 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Taliban đòi Mỹ giải phóng tài sản bị đóng băng. Trong thư gửi Quốc hội Mỹ, Taliban kêu gọi giải phóng tài sản bị đóng băng của chính quyền Afghanistan trước đây và cảnh báo hậu quả kinh tế tồi tệ nếu yêu cầu không được đáp ứng.