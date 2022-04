THẾ GIỚI 24H: Em gái ông Kim Jong Un chỉ trích bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc

TPO - Bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, ngày 3/4 chỉ trích phát biểu của bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc về năng lực đối phó Triều Tiên, KCNA đưa tin.

Bà Kim Yo Jong lên án phát biểu của bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc "khiến quan hệ liên Triều, cũng như căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên, trở nên tồi tệ hơn". Bà cũng cho biết Triều Tiên sẽ "xem xét lại nhiều vấn đề", và Hàn Quốc "có thể phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng" do những phát biểu như vậy. Trước đó, vào ngày 1/4, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook cho biết quân đội nước này sở hữu nhiều loại tên lửa với tầm bắn, độ chính xác và sức mạnh được cải thiện đáng kể, có "khả năng tấn công chính xác và nhanh chóng bất kỳ mục tiêu nào ở Triều Tiên".

Ukraine xóa sổ 'Binh đoàn tình nguyện quốc tế'. Ngày 1/4, người phát ngôn của bộ phận tuyển mộ của “Binh đoàn Quốc tế Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine” cho biết Ukraine không muốn người nước ngoài đến Ukraine để chiến đấu chống lại Nga nữa và đình chỉ việc tuyển mộ. (XEM CHI TIẾT…)

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 996.000 ca mắc COVID-19, lần đầu tiên xuống dưới 1 triệu ca/ngày sau nhiều tháng; ca tử vong mới cũng giảm dưới 2.500. Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với 264.097 ca; Pháp đứng thứ hai với 132.114 ca; tiếp theo là Đức với 128.639 ca. Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới.

Nga đăng ký vắc xin ngừa COVID-19 xịt mũi đầu tiên trên thế giới. Bộ Y tế Nga ngày 1/4 cho biết cơ quan này đã nộp đơn xin cấp phép cho vắc xin COVID-19 dạng xịt đầu tiên của thế giới. Theo cơ quan y tế Nga, vắc xin Sputnik dạng xịt sẽ tạo ra miễn dịch niêm mạc chống lại virus SARS-CoV-2 trong đường hô hấp. Cụ thể, việc sử dụng vắc xin sẽ tạo phản ứng miễn dịch dịch thể (tăng hiệu giá kháng thể IgA trong máu và dịch tiết mũi cũng như hiệu giá kháng thể IgG trung hòa virus trong máu) và đáp ứng miễn dịch tế bào đối với nhiễm trùng do SARS-CoV-2.

Quốc vương và hoàng hậu Malaysia mắc COVID-19. Quốc vương và hoàng hậu Malaysia đang tự cách ly tại cung điện hoàng gia Istana Negara sau khi được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2. Nhà vua và hoàng hậu tự nguyện cách ly theo quy trình của Bộ Y tế đối với các trường hợp mắc Covid-19 không có triệu chứng hoặc xuất hiện triệu chứng nhẹ.

Các nước vùng Baltic đã ngừng nhập khí đốt từ Nga. Người đứng đầu công ty điều hành dự trữ khí đốt tự nhiên của Lavia ngày 2/4 khẳng định các nước vùng Baltic đã không còn nhập khẩu khí đốt từ Nga. Phát biểu trên đài phát thanh Lavia, ông Uldis Bariss - Giám đốc điều hành Conexus Baltic Grid, cho biết từ hôm 1/4, khí đốt tự nhiên của Nga đã không còn được chuyển tới Latvia, Estonia và Lítva. Ông cũng cho biết hiện thị trường khí đốt tại Baltic đang được cung cấp từ các kho dự trữ khí đốt ngầm ở Latvia.

WHO cảnh báo biến thể lai có khả năng lây lan cao nhất từ trước đến nay. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 1/4 đưa ra cảnh báo về biến thể mới XE của virus SARS-CoV-2, được cho là có khả năng lây lan cao hơn bất cứ biến thể nào trước đó. Theo báo cáo của WHO, XE là biến thể tái tổ hợp và là phiên bản lai giữa 2 dòng phụ của biến thể Omicron là BA.1 và BA.2. WHO cho biết XE “hiện vẫn thuộc dòng Omicron”, và sẽ chỉ được coi là một biến thể riêng biệt nếu có sự khác biệt đáng kể về đặc điểm lây truyền và độc tính.

Chính phủ Sri Lanka ngày 2/4 ban bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc trong 2 ngày cuối tuần để ngăn chặn tình trạng bất ổn xã hội do khủng hoảng kinh tế. Chính quyền Sri Lanka viện dẫn các luật khẩn cấp cho phép quân đội được bắt giữ và tống giam những người tình nghi gây bất ổn mà không cần có lệnh của tòa án. Lệnh giới nghiêm cuối tuần toàn đất nước Sri Lanka bắt đầu từ tối thứ Bảy ngày 2/4, kéo dài tới sáng thứ Hai 4/4. Các biện pháp siết chặt an ninh được chính quyền Colombo đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình lớn nổ ra yêu cầu chính phủ từ chức vì đã không giải quyết được cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng của đất nước.

Ukraine mở 7 hành lang nhân đạo. Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết nhà chức trách nước này lên kế hoạch sơ tán người dân thông qua 7 hành lang nhân đạo trong ngày 2/4. Theo số liệu mới công bố của Liên Hợp Quốc, kể từ khi xảy ra xung đột đến nay, gần 4,14 triệu người Ukraine đã rời khỏi nước này khi mỗi ngày có hàng chục nghìn người tiếp tục chạy sang các nước láng giềng.

Hàng chục người thiệt mạng và mất tích do lở đất ở Brazil. Ngày 2/4, chính quyền bang Río de Janeiro của Brazil xác nhận ít nhất 13 người đã thiệt mạng và nhiều người khác vẫn đang mất tích do lở đất và lũ lụt. Theo Lực lượng Phòng vệ dân sự Rio de Janeiro, 7 người trong cùng một gia đình đã thiệt mạng tại thành phố du lịch Paraty, giáp ranh với bang Sao Paulo, khi đất lở chôn vùi các ngôi nhà bên bờ biển Ponta Negra. Tổng cộng 22 khu dân cư tại đây đã bị ảnh hưởng do lở đất và mưa lớn, tuy nhiên trực thăng hiện chưa thể tiếp cận được hiện trường.