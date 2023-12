THẾ GIỚI 24H: Động đất có độ lớn 7,5 tại đảo Mindanao, sóng thần cao 1 mét đổ bộ Nhật Bản

TPO - Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu (EMSC) ngày 2/12 cho biết một trận động đất có độ lớn 7,5 tại khu vực đảo Mindanao của Philippines.

Trận động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu 63 km. Hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ đã ban bố một cảnh báo sóng thần sau trận động đất nói trên.Trong khi đó, Cục Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã ban bố cảnh báo sóng thần dọc bờ biển phía Tây tiếp giáp Thái Bình Dương của nước này. Theo NHK, sóng thần cao khoảng 1m nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào Nhật Bản lúc 1 giờ 30 sáng 3/12 theo giờ địa phương.

Triều Tiên đe dọa phá hủy vệ tinh do thám của Mỹ. Ngày 2/12/2023, Triều Tiên cảnh báo sẽ phá hủy các vệ tinh do thám của Mỹ nếu Washington thực hiện 'bất kỳ cuộc tấn công nào' vào tài sản không gian của nước này, sau khi Bình Nhưỡng phóng vệ tinh do thám đầu tiên lên bầu trời vào tuần trước.

Đức gửi hàng chục nghìn viên đạn, giúp Ukraine huấn luyện sử dụng hệ thống Patriot. Hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform) ngày 2/12 cho biết trang web của Chính phủ Đức vừa cập nhật danh sách các trang thiết bị vũ khí được cung cấp cho Ukraine. Theo danh sách, Ukraine đã nhận được 3.840 viên đạn pháo 155mm, 250 bộ công cụ kèm vật liệu nổ, hai phương tiện bảo vệ biên giới, hệ thống cột ăng-ten di động, 25 máy đo xa laser và 5 hệ thống phát hiện máy bay không người lái (UAV).

Nhà Trắng thừa nhận sắp hết tiền hỗ trợ cho Ukraine. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby thừa nhận Nhà Trắng đang rất cần nguồn tài trợ bổ sung để tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ông Kirby nói thêm rằng nếu chính quyền không có được khoản tài trợ bổ sung cho Kiev trước cuối năm nay, việc hỗ trợ sẽ trở nên "thực sự khó khăn". Trong nhiều tuần, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cố gắng thúc đẩy gói tài trợ “an ninh quốc gia” mới cho Kiev thông qua Quốc hội nhưng không thành công.

Một người chết sau vụ tấn công bằng dao ở trung tâm Paris. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết một người thiệt mạng và một người khác bị thương trong vụ tấn công bằng dao ở trung tâm Paris (Pháp) tối 2/12. "Cảnh sát vừa can đảm bắt giữ một kẻ tấn công người qua đường ở Paris, xung quanh Quai de Grenelle. Một người thiệt mạng và một người bị thương đang được lực lượng cứu hỏa Paris điều trị. Vui lòng tránh khu vực này”, Nội vụ Pháp Gerald Darmanin viết trên X (trước đây là Twitter).

Israel không kích ngoại ô thủ đô Damascus của Syria. Truyền thông chính thức của Syria đưa tin, Israel đã tiến hành một cuộc không kích vào khu vực ngoại ô thủ đô Damascus của Syria vào rạng sáng ngày 2/12, một ngày sau khi xung đột tái bùng phát giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza. Hãng thông tấn SANA của Syria dẫn nguồn tin quân sự cho biết, khoảng 1h35 sáng 2/12 (theo giờ địa phương), Israel đã thực hiện một cuộc không kích từ hướng Cao nguyên Golan, nhắm vào một số điểm xung quanh thủ đô Damascus của Syria.

Sập hầm mỏ tại Zambia, nhiều người thiệt mạng. Ngày 2/12, cơ quan cảnh sát Zambia cho biết 7 thợ mỏ đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn thương tâm tại khu mỏ khai thác trái phép ở thị trấn Chingola, tỉnh Copperbelt. Cảnh sát thông báo những người khai thác trái phép đã chết đuối trong đường hầm nơi họ đang đào quặng đồng sau khi mưa lớn dẫn đến lở đất chôn vùi đường hầm hôm 30/11. Các đội cứu hộ đến hiện trường vụ tai nạn đã phát hiện ra hai địa điểm chôn vùi các nạn nhân. Hiện các thi thể vẫn chưa đưa được ra ngoài.

Israel xác định khu vực an toàn cho dân thường Gaza. Ngày 2/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, Israel đang tiếp tục phối hợp với Mỹ và các tổ chức quốc tế để xác định khu vực an toàn cho dân thường Gaza và điều này là rất quan trọng vì Israel không muốn làm hại người dân ở Gaza. Israel cũng tuyên bố sẽ tìm kiếm một "vùng đệm an ninh" với các khu vực đặc biệt và các thỏa thuận nhằm ngăn chặn Hamas bố trí trên biên giới sau khi chiến sự ở Gaza kết thúc.