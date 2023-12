THẾ GIỚI 24H: Israel tấn công dữ dội vào Gaza ngay khi hết hạn ngừng bắn, gần 200 người chết

TPO - Israel mở nhiều đợt tấn công dữ dội vào Dải Gaza hôm 1/12, vài phút sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần hết hạn.

Quân đội Israel cho biết các lực lượng mặt đất, không quân và hải quân của họ đã tấn công hơn 200 vị trí mà họ gọi là "mục tiêu khủng bố" trong khu vực này kể từ sáng. Đến tối cùng ngày, các quan chức y tế Gaza cho biết các cuộc không kích của Israel đã khiến 184 người thiệt mạng, ít nhất 589 người khác bị thương và phá hủy hơn 20 ngôi nhà. Theo AP, xung đột bùng nổ trở lại làm gia tăng mối lo ngại về khoảng 140 con tin vẫn bị Hamas và các chiến binh khác bắt giữ, sau khi hơn 100 người được trả tự do trong thời gian ngừng bắn.

Cộng đồng quốc tế hối thúc nối lại ngừng bắn ở Dải Gaza. Sau khi giao tranh giữa Israel và Hamas tái bùng phát khi lệnh ngừng bắn vừa kết thúc sáng 1/12, cộng đồng quốc tế đã lập tức hối thúc các bên nối lại ngừng bắn và khẳng định đây là điều cốt yếu.

Vợ Tổng thống Ukraine Zelensky không muốn ông đắc cử nhiệm kỳ mới. Trả lời phỏng vấn báo Kinh tế của Ukraine, bà Elena Zelenskaya nói rằng: "Tôi không muốn ông ấy trở thành tổng thống trong nhiệm kỳ tới hoặc hai nhiệm kỳ tiếp theo. Điều này là không thể. Có thể chúng tôi sẽ phải nghĩ ra điều gì đó mới mẻ hơn". Trước đó, trong cuộc phỏng vấn Hiệp hội báo chí Ukraine, Tổng thống Zelensky nói rằng "ông sẵn sàng tổ chức bầu cử,” nhưng theo ông, “phần lớn người Ukraine chưa sẵn sàng cho việc này”. Và một bước đi như vậy là “nguy hiểm và vô nghĩa”.

Cựu tổng thống Ukraine bị chặn xuất cảnh. Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ông bị ngăn rời khỏi đất nước vào sáng 1/12. Trong khi đó, ông Poroshenko tuyên bố ông lên kế hoạch tới Ba Lan để giúp đàm phán chấm dứt vụ phong tỏa các cửa khẩu của cánh tài xế xe tải Ba Lan và sau đó dự định tới Mỹ để tìm kiếm sự hỗ trợ trong cuộc xung đột với Nga.

Ông Putin phê duyệt tăng ngay lập tức quy mô quân đội Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký một sắc lệnh hành pháp tăng quy mô lực lượng vũ trang thêm 170.000 người. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Theo đài RT, sắc lệnh mới phê duyệt ngày 1/12 quy định quy mô lực lượng vũ trang của Nga là 2.209.130 thành viên, trong đó 1.320.000 người sẽ được trang bị vũ khí.

Thụy Sĩ đóng băng 9 tỷ USD tài sản của Nga. Ngày 1/12, Thụy Sĩ thông báo, từ đầu năm đến nay, nước này đã đóng băng các tài sản của Nga trị giá khoảng 7,7 tỷ franc Thụy Sĩ (8,81 tỷ USD) theo các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Ban thư ký Nhà nước về các vấn đề kinh tế (SECO) của Thụy Sĩ cho biết khoản tiền trên tăng nhẹ so với con số 7,5 tỷ franc Thụy Sĩ mà chính phủ nước này đã phong tỏa của các cá nhân và thể chế ở Nga vào năm ngoái.

Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia áp loạt trừng phạt mới chống Triều Tiên. Mỹ cùng 3 nước đồng minh gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia vừa đồng loạt áp các biện pháp trừng phạt mới chống Triều Tiên vì vụ phóng vệ tinh do thám. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết vụ phóng vệ tinh do thám quân sự của Triều Tiên "sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo trái với nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và trực tiếp làm suy yếu an ninh khu vực và toàn cầu".

Tổng thống Putin kêu gọi phụ nữ Nga sinh nhiều con. Tổng thống Nga Putin kêu gọi phụ nữ nước này sinh nhiều con để ngăn chặn tình trạng sụt giảm dân số. Theo Daily Mail và MSN, trong bài phát biểu qua video trước Hội đồng Nhân dân Nga hôm 28/11, Tổng thống Putin cảnh báo, các vấn đề nhân khẩu học của Nga không thể giải quyết bằng nhiều tiền, phúc lợi hơn và ông kêu gọi các công dân hãy sinh nhiều con hơn.

Hạ nghị sĩ Cộng hoà George Santos bị trục xuất khỏi Hạ viện Mỹ. Ngày 1/12, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu trục xuất Hạ nghị sĩ Cộng hoà George Santos khỏi cơ quan này vì cáo buộc tham nhũng và dùng quỹ tranh cử sai mục đích, theo hãng tin Reuters. Việc trục xuất được thông qua với tỉ lệ bỏ phiếu là 311 phiếu thuận và 114 phiếu chống. Tỉ lệ này vượt quá mức đa số cần thiết để loại bỏ một thành viên Hạ viện.

Hàn Quốc phóng thành công vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo ngày 1/12 (theo giờ địa phương), vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên của nước này đã được phóng thành công bằng tên lửa đẩy Falcon 9 của công ty vũ trụ SpaceX từ Căn cứ Lực lượng Vũ trụ Vanderberg ở bang California (Mỹ) và đi vào quỹ đạo. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, tên lửa đẩy Falcon 9 cất cánh lúc 10h19 ngày 1/12 (1h19 ngày 2/12 theo giờ Hà Nội) và đưa vệ tinh vào quỹ đạo khoảng 4 phút sau khi phóng.