Thầy giáo mầm non Uông Minh Quân: Gieo yêu thương và tự tin cho trẻ nhỏ

SVO - Trong môi trường mầm non vốn quen thuộc với hình ảnh những cô giáo dịu dàng, sự xuất hiện của một người thầy đôi khi khiến nhiều người bật cười vì thấy “lạ”. Nhưng chính từ sự ngạc nhiên ấy, thầy giáo Uông Minh Quân bước vào nghề và kiên trì chứng minh rằng nam giới cũng có thể gắn bó, đồng hành cùng trẻ nhỏ bằng sự tận tâm mỗi ngày.

Bỏ nghề kỹ sư để trở thành “thầy giáo mầm non”

“Tôi tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại Mỹ, từng làm kỹ sư dữ liệu cho một tập đoàn sản xuất ô tô. Nhưng sau hai năm, tôi nhận ra mình không còn muốn giao tiếp với chiếc máy tính qua những dòng code nữa, mà khao khát được trò chuyện với con người,” anh Quân chia sẻ.

Đam mê ấy đưa thầy đến với nghề giáo viên mầm non - một lựa chọn khiến nhiều người ngạc nhiên. Từ nhỏ, Quân đã ngưỡng mộ những thầy cô truyền cảm hứng qua từng bài giảng. Tuy nhiên, thay vì con đường giảng dạy truyền thống, anh chọn cho mình hướng đi cởi mở hơn, sáng tạo hơn.

Thầy giáo Uông Minh Quân tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại Mỹ và từng làm kỹ sư dữ liệu 2 năm cho một tập đoàn sản xuất ô tô. Nhưng rồi anh nhận ra niềm đam mê thật sự của mình là được giao tiếp, trò chuyện với con người.

“Trẻ cần cả sự ân cần của cô giáo và sự mạnh mẽ, góc nhìn khác biệt từ thầy giáo. Đặc biệt ở lứa tuổi mầm non, đây là giai đoạn tò mò nhất cần sự kết hợp đó càng giúp các con phát triển toàn diện hơn,” anh nói.

Với số lượng thầy giáo mầm non còn hiếm hoi, Quân coi đây là cơ hội lớn để tìm ra những phương pháp dạy trẻ dưới góc nhìn mà trước đây các cô giáo chưa nghĩ tới, nơi trẻ không chỉ học kiến thức, mà còn học cách mạnh dạn và tự tin trình bày ý tưởng của mình.

“Thầy đến rồi!”

Có lẽ động lực lớn nhất khiến thầy Quân tin mình đi đúng con đường chính là tình cảm hồn nhiên của học trò. Anh nhớ mãi khoảnh khắc bước vào lớp, cả bầy trẻ reo vang “Thầy đến rồi!” rồi ùa tới ôm chặt lấy tay, lấy chân khiến anh… không thể di chuyển nổi.

“Ngay cả khi tình cờ đi ngang qua thang máy hay bãi gửi xe, các con vẫn gọi to: ‘Thầy Quân, hôm nay thầy dạy lớp nào thế?’. Những khoảnh khắc giản dị nhưng chan chứa tình cảm ấy khiến tôi hạnh phúc và thấy mình được mong chờ mỗi ngày,” anh kể.

Lớp học của thầy Quân luôn tràn ngập tiếng cười của trẻ thơ.

Trong lớp học, Quân không chỉ là một thầy giáo. Anh có thể ca hát, đánh trống, hóa thân thành nhân vật trong truyện hay dẫn dắt các dự án khoa học nhỏ. Khi hướng dẫn trẻ làm robot, giải toán tư duy, thuyết trình bằng tiếng Anh hay sáng chế mô hình, thầy Quân nhận ra: điều quan trọng không chỉ là kiến thức, mà là cách trẻ thêm tự tin và bản lĩnh sau mỗi trải nghiệm.

Một kỷ niệm anh nhớ mãi là khi trẻ tham gia dự án “Làm cây dọn rác”. Ngoài dụng cụ thu gom thông thường, các em còn nghĩ ra “quả bom hương thơm” để khử mùi. Hay khi chế tạo dù cứu chim gãy cánh, trẻ bổ sung cả thuốc bôi, băng gạc và chiếc nệm êm. “Những ý tưởng hồn nhiên ấy làm tôi vừa bật cười vừa cảm động. Trẻ có thể nhìn thế giới bằng trí tưởng tượng vượt xa hình dung của người lớn,” anh nói.

Học sinh rèn luyện sự tự tin trong lớp học của thầy Minh Quân.

Gieo yêu thương từ trái tim chứ không phải hình thức

Những ngày đầu đi dạy, Quân từng đối diện ánh mắt nghi ngờ của phụ huynh và đồng nghiệp. Một thầy giáo mầm non lại xuất thân từ ngành công nghệ. Điều đó khiến không ít người băn khoăn. Nhưng thay vì chùn bước, anh lựa chọn đứng lên, vững bước và chứng minh bằng hành động.

Anh đăng ký học thêm các khóa học giảng dạy, lắng nghe góp ý từ đồng nghiệp, và quan trọng nhất là để phụ huynh thấy kết quả tiến bộ rõ rệt của con mình qua từng kỳ kiểm tra, từng đoạn video thuyết trình, từng sản phẩm sáng tạo. “Khi phụ huynh nhìn thấy sự thay đổi cụ thể, sự nghi ngờ dần biến thành niềm tin,” anh khẳng định.

Với anh, áp lực thu nhập hay khuôn mẫu nghề nghiệp chưa bao giờ đủ sức làm nhụt chí. Điều giữ anh gắn bó chính là nụ cười trẻ thơ và niềm tin vào giá trị giáo dục đầu đời. Anh cho rằng: “Giáo viên mầm non không phải là ‘bậc thấp nhất’ trong hệ thống giáo dục. Đây là giai đoạn vàng, nơi nhân cách và tư duy trẻ được hình thành. Xã hội cần tôn trọng và nhìn nhận công bằng hơn với những người làm nghề này, bất kể họ là thầy hay cô.”

Lời nhắn gửi đến những người trẻ

Thầy Quân nhắn nhủ tới các bạn trẻ - đặc biệt là nam giới - nếu muốn theo nghề, hãy kiên nhẫn, công bằng và nghiêm khắc, nhưng cũng phải biết tạo hứng thú để trẻ tiếp thu. Đừng lo lắng về khó khăn, bởi khi bạn đủ giỏi và tâm huyết, bạn sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho học trò.

“Trẻ con có sức sáng tạo và khả năng thích ứng vượt xa tưởng tượng của người lớn. Chính điều đó khiến tôi chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Tôi mong xã hội nhìn thầy giáo mầm non như điều tự nhiên và cần thiết, để mỗi nụ cười trong lớp học đều là hạt mầm yêu thương được gieo trọn vẹn,” anh chia sẻ.