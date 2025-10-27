Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Thấy chồng nhậu cùng phụ nữ khác, vợ mang dao rạch mặt 'đối thủ'

Hòa Hội - Kiều Tiên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khi đang nhậu, vợ gọi điện thoại cho chồng - lúc này cũng đang nhậu tại nhà một người phụ nữ khác, khi chồng thách thức, người vợ gọi taxi tới nơi chồng nhậu và lấy dao rọc giấy lao vào rạch mặt người phụ nữ đang nhậu cùng chồng mình.

Ngày 27/10, Viện KSND khu vực 3 - tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang phối hợp Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Long Hưng. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc do ghen tuông tình ái.

z7159390222827-5e7c64d877ed6bd4b18729d3daf80b05.jpg
Hiện trường vụ việc.

Cụ thể, tối 25/10, Lê Huỳnh Anh (SN 1986, ngụ phường Thanh Hòa, Đồng Tháp) khi đang nhậu cùng bạn đã gọi điện thoại cho chồng là B.K.G. (SN 1984). Nghe điện thoại của vợ, G. nói đang nhậu tại tại nhà chị N.T.H.Tr. (SN 1992, ngụ xã Long Hưng) và thách thức, gọi vợ sang.

Trước thái độ của chồng, Huỳnh Anh và 2 người khác thuê taxi đến nhà chị Tr. Khi tới, thấy chồng đang nhậu với Tr. và 3 người khác, Huỳnh Anh rút dao rọc giấy lao tới rạch 2-3 nhát vào mặt Tr.

Nhận tin báo, Công an xã Long Hưng đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Chị Tr. bị thương nặng được đưa đến bệnh viện điều trị.

Hòa Hội - Kiều Tiên
#Đồng Tháp #ghen tuông #rạch mặt #tình ái

Xem thêm

Cùng chuyên mục