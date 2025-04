Thành viên tổ chức khủng bố lĩnh án 6 năm tù

TPO - Sau khi tham gia tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” và được cấp bí số, Lê Hoàng Trung tích cực tham gia các hoạt động chống phá nhà nước.

Ngày 23/4, TAND tỉnh Bình Thuận đã xử phạt bị cáo Lê Hoàng Trung (48 tuổi, trú tại phường Lạc Đạo, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) 6 năm tù về tội “Tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Theo cáo trạng, từ khoảng thời gian năm 2021 đến tháng 5/2024, Lê Hoàng Trung đã có hành vi làm, tàng trữ và sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin, tài liệu có nội dung xuyên tạc bịa đặt, vu khống chính quyền nhân dân, nói xấu, xúc phạm danh dự Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền chiến tranh, khủng bố, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, ủng hộ đối tượng Đào Minh Quân là đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong các năm 2021–2022, Trung gửi thông tin của 6 cá nhân để “đăng ký” nhận "căn cước" của tổ chức phản động với lời hứa hẹn được cấp nhà, miễn phí y tế và giáo dục – những chiêu bài mị dân của tổ chức này.

Sau khi tham gia tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” và được cấp bí số, Trung tích đã cực tham gia các hoạt động chống phá.

Đối tượng này điều hành nhiều tài khoản Facebook để đăng tải và chia sẻ các nội dung chống phá. Không chỉ phát tán tài liệu, Trung còn tự biên soạn hàng chục văn bản tuyên truyền, chuẩn bị phát biểu tại các cuộc họp trực tuyến. Vào tháng 4/2024, Trung đã thu thập hơn 30.000 địa chỉ email trong nước, trong đó gửi khoảng 2.000 địa chỉ cho tổ chức phản động, đồng thời trực tiếp phát tán 36 email có nội dung tuyên truyền về cái gọi là “lễ đăng quang hoàng đế” của Đào Minh Quân.

Qua quá trình theo dõi, điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã kịp thời phát hiện, thu thập đầy đủ chứng cứ. Ngày 15/5/2024, Trung bị triệu tập làm việc và bị bắt giữ, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động chống phá nói trên.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Lê Hoàng Trung là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm an ninh quốc gia, gây tổn hại đến trật tự an toàn xã hội và uy tín của Đảng, Nhà nước. Sau quá trình xét xử, Tòa án đã tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Trung 6 năm tù giam.