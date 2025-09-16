Thanh tra dấu hiệu sở hữu chéo, kiểm soát vay margin, nghiên cứu lập sàn vàng

Chiều 16/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành về điều hành chính sách tiền tệ, quản lý thị trường vàng.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường vàng.

Thanh tra, kiểm tra, bảo đảm thị trường vàng an toàn, lành mạnh.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo chi nhánh một số khu vực chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố, cơ quan công an, cơ quan thuế trên địa bàn để tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vàng; các quy định về phòng, chống rửa tiền, mua, bán vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính, UBND một số tỉnh, thành phố phối hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng, các chủ thể khác tham gia thị trường trong việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vàng…

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232 của Chính phủ, trong đó hướng dẫn cụ thể hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại để thực hiện thủ tục cấp phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng.

Về thanh tra, kiểm tra, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trên địa bàn nhằm bảo đảm thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, không để giá vàng ảnh hưởng đến ổn định, an toàn của thị trường tài chính, tiền tệ, ổn định vĩ mô.

Thanh tra, kiểm tra các dấu hiệu sở hữu chéo

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu phải điều hành chính sách tiền tệ khoa học, hợp lý, linh hoạt; Ngân hàng Nhà nước kiểm soát hợp lý tiền gửi và tiền vay; cố gắng điều hành để giữ mặt bằng lãi suất tiền vay như hiện nay.

Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tập trung thanh tra, kiểm tra các dấu hiệu sở hữu chéo; sử dụng vốn vay ngắn hạn cho vay dài hạn vượt quá quy định.

Đối với hoạt động quản lý thị trường vàng, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng tập trung chống buôn lậu đối với mặt hàng vàng, ngăn chặn tình trạng nhập khẩu vàng lậu; tiến hành thanh tra hoạt động kinh doanh vàng theo đúng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mở ngay trang thông tin điện tử về giá vàng để minh bạch giá vàng; nghiên cứu để thành lập sàn vàng; trong tháng 9 phải ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 232/2025 của Chính phủ.

Đối với Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung quản lý, kiểm tra, kiểm soát hoạt động vay margin (vay ký quỹ); kiểm soát chặt chẽ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; đôn đốc doanh nghiệp thanh toán trái phiếu đến hạn; tăng cường quản lý hóa đơn mua bán vàng; nghiên cứu vấn đề thuế đối với hoạt động mua bán, vàng, chống đầu cơ vàng…

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy thu hút đầu tư, tăng niềm tin cho nhà đầu tư…