"Thánh spoil bất bại" gọi tên NSND Tự Long: Từ MV của SOOBIN đến phim huyền sử khủng

Tối 9/11, NSND Tự Long đã đăng tải bài viết khoe tạo hình nhân vật của mình trong dự án phim huyền sử Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Trong ảnh, Tự Long có tạo hình "đứng tuổi" với bộ râu bạc phơ. Đáng nói, đây là hình ảnh do nam nghệ sĩ chủ động công bố, trong khi ekip phim vẫn còn "im lìm".

NSND Tự Long "spoil" tạo hình cổ trang trong phim mới của mình.

Như vậy, NSND Tự Long lại tiếp tục làm rò rỉ trước thông tin về dự án mới của mình, mặc dù ekip đứng sau vẫn chưa có động thái gì. Nhiều khán giả đã phải "bất lực" trước "siêu năng lực" tiết lộ thông tin của NSND Tự Long, bất chấp có thể "ăn biên bản" bất cứ lúc nào. Thực chất, Hộ Linh Tráng Sĩ không phải lần đầu tiên mà NSND Tự Long "spoil" thông tin của mình.

Còn nhớ vào thời điểm Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai diễn ra Day 2 tại Hưng Yên, NSND Tự Long đã gây chú ý với đoạn video khoe trọn từng góc sân khấu trong buổi tổng duyệt. Trước đó, nam nghệ sĩ hứa với ekip "không spoil" nhưng sau cùng vẫn ngang nhiên tiết lộ hết mọi điều về dàn dựng sân khấu trình diễn, mặc cho có một thành viên ekip chạy theo van nài.

NSND Tự Long "spoil" sân khấu concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Hoặc gần đây nhất, NSND Tự Long đã tự mình làm "rò rỉ" một số trích đoạn trong MV mới của SOOBIN và Binz trên trang cá nhân của mình, khiến hai đàn em cũng phải "than trời" đồng thời cũng tạo nên khoảnh khắc hài hước. Cách "phú ông" hé lộ không làm fan khó chịu mà như một cách "thả teaser" hài hước, được cộng đồng người hâm mộ ủng hộ, liên tục "khều" Tự Long "tung hint" mỗi lần anh hoặc nghệ sĩ bạn bè thân thiết có dự án mới.

NSND Tự Long tự ý đăng tải những hình ảnh MV của SOOBIN và Binz.

Nói về Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, đây là dự án phim huyền sử đánh dấu sự trở lại của Johnny Trí Nguyễn trong vai trò đạo diễn võ thuật. Phần cốt truyện được đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình ấp ủ suốt 10 năm, lấy bối cảnh sau khi vua Đinh Tiên Hoàng băng hà. Lúc này, 7 tráng sĩ được giao phó nhiệm vụ khó nhằn, đó là đưa 100 quan tài của vua đi theo 7 hướng khác nhau nhằm qua mặt các thế lực thù địch đang rắp tâm phá hoại lăng vua, cũng là nơi được tin là cội nguồn vượng khí của dân tộc.