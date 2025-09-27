Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh niên vờ mua xe máy, lái thử rồi chạy thẳng về nhà

Hoàng Phúc
TPO - Công an xác định Trần Đức Thắng (Thanh Hóa), đến một cửa hàng bán xe máy cũ, giả vờ mua xe, sau đó xin lái thử chiếc Honda Vision rồi chạy thẳng về nhà cất giấu.

Ngày 27/9, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự với Trần Đức Thắng (SN 2001, trú xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

1000015451.jpg
Thắng cùng tang vật.

Trước đó, do thiếu tiền tiêu xài, Thắng nảy sinh ý định đến các cửa hàng mua bán xe máy cũ, giả vờ hỏi mua rồi xin lái thử, sau đó chiếm đoạt xe mang đi bán.

Trưa 23/9, Thắng đến một cửa hàng xe máy tại xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa, hỏi mua xe. Sau khi được chủ cửa hàng giới thiệu chiếc Honda Vision với giá bán 18 triệu đồng, Thắng đề nghị được lái thử rồi lái xe về nhà cất giấu. Nam thanh niên 24 tuổi sau đó tìm người để bán lại chiếc xe.

Từ tin báo, công an vào cuộc xác minh, tạm giữ Thắng để làm rõ hành vi.

Hoàng Phúc
